На севере Франции протестующие подожгли мэрию
В коммуне Монс-ан-Барель протестующие после убийства подростка полицией подожгли мэрию
ПАРИЖ, 29 июн — РИА Новости. Во Франции протестующие из-за убийства подростка полицейскими подожгли мэрию в коммуне Монс-ан-Барель на севере страны, сообщил мэр Рюди Элегест радиостанции France Bleu.
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"Они разбили окна, выбили двери. В мэрии у меня были муниципальные полицейские. Они были вынуждены укрываться, прятаться, чтобы не пострадать от этих действий. Около 0:30 (1:30 мск. — Прим. ред.) нам удалось вывести этих сотрудников из горящего здания", — рассказал чиновник.
Агентству France-Presse он сообщил, что здание частично обгорело, а первый этаж полностью разрушен. По словам мэра, в атаке принимали участие примерно 50 человек в капюшонах. Также протестующие атаковали и другие здания поблизости.
Беспорядки во многих городах Франции начались после того, как полицейские в западном пригороде Парижа Нантере во вторник утром застрелили 17-летнего подростка во время проверки на дороге. Силовики заявили, что он отказался выполнять их требования.
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