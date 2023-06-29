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На севере Франции протестующие подожгли мэрию - РИА Новости, 29.06.2023
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09:56 29.06.2023 (обновлено: 19:34 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/frantsiya-1881044139.html
На севере Франции протестующие подожгли мэрию
На севере Франции протестующие подожгли мэрию - РИА Новости, 29.06.2023
На севере Франции протестующие подожгли мэрию
Во Франции протестующие из-за убийства подростка полицейскими подожгли мэрию в коммуне Монс-ан-Барель на севере страны, сообщил мэр Рюди Элегест радиостанции... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T09:56
2023-06-29T19:34
в мире
франция
париж
эммануэль макрон
жеральд дарманен
элизабет борн
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 29 июн — РИА Новости. Во Франции протестующие из-за убийства подростка полицейскими подожгли мэрию в коммуне Монс-ан-Барель на севере страны, сообщил мэр Рюди Элегест радиостанции France Bleu.&quot;Они разбили окна, выбили двери. В мэрии у меня были муниципальные полицейские. Они были вынуждены укрываться, прятаться, чтобы не пострадать от этих действий. Около 0:30 (1:30 мск. — Прим. ред.) нам удалось вывести этих сотрудников из горящего здания&quot;, — рассказал чиновник.Агентству France-Presse он сообщил, что здание частично обгорело, а первый этаж полностью разрушен. По словам мэра, в атаке принимали участие примерно 50 человек в капюшонах. Также протестующие атаковали и другие здания поблизости.Беспорядки во многих городах Франции начались после того, как полицейские в западном пригороде Парижа Нантере во вторник утром застрелили 17-летнего подростка во время проверки на дороге. Силовики заявили, что он отказался выполнять их требования.По информации министра внутренних дел Республики Жеральда Дарманена, в ходе ночных стычек во Франции задержали 150 человек.Президент Франции Эммануэль Макрон созвал межведомственную кризисную группу на фоне происходящего насилия.Произошедшее он назвал "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного". Представитель правительства Оливье Веран выразил соболезнования семье погибшего, отметив что вся Франция разделяет потрясение от случившегося. Заседание Национального собрания Франции началось с минуты молчания. По поручению Макрона министр — делегат по вопросам городов и жилищной политики Оливье Кляйн посетил мать погибшего, чтобы выразить ей соболезнования.
https://ria.ru/20230629/tyurma-1881018743.html
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в мире, франция, париж, эммануэль макрон, жеральд дарманен, элизабет борн, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Жеральд Дарманен, Элизабет Борн, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
На севере Франции протестующие подожгли мэрию

В коммуне Монс-ан-Барель протестующие после убийства подростка полицией подожгли мэрию

© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELTПожарный во время протестов во Франции
Пожарный во время протестов во Франции - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
Пожарный во время протестов во Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 июн — РИА Новости. Во Франции протестующие из-за убийства подростка полицейскими подожгли мэрию в коммуне Монс-ан-Барель на севере страны, сообщил мэр Рюди Элегест радиостанции France Bleu.
«

"Они разбили окна, выбили двери. В мэрии у меня были муниципальные полицейские. Они были вынуждены укрываться, прятаться, чтобы не пострадать от этих действий. Около 0:30 (1:30 мск. — Прим. ред.) нам удалось вывести этих сотрудников из горящего здания", — рассказал чиновник.

Агентству France-Presse он сообщил, что здание частично обгорело, а первый этаж полностью разрушен. По словам мэра, в атаке принимали участие примерно 50 человек в капюшонах. Также протестующие атаковали и другие здания поблизости.
Беспорядки во многих городах Франции начались после того, как полицейские в западном пригороде Парижа Нантере во вторник утром застрелили 17-летнего подростка во время проверки на дороге. Силовики заявили, что он отказался выполнять их требования.
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Произошедшее он назвал "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного". Представитель правительства Оливье Веран выразил соболезнования семье погибшего, отметив что вся Франция разделяет потрясение от случившегося. Заседание Национального собрания Франции началось с минуты молчания. По поручению Макрона министр — делегат по вопросам городов и жилищной политики Оливье Кляйн посетил мать погибшего, чтобы выразить ей соболезнования.
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В миреФранцияПарижЭммануэль МакронЖеральд ДарманенЭлизабет БорнБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
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