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В ходе беспорядков во французском Нантере задержали почти 80 человек - РИА Новости, 29.06.2023
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03:58 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/frantsiya-1881019696.html
В ходе беспорядков во французском Нантере задержали почти 80 человек
В ходе беспорядков во французском Нантере задержали почти 80 человек - РИА Новости, 29.06.2023
В ходе беспорядков во французском Нантере задержали почти 80 человек
По меньшей мере 77 человек были задержаны в ходе беспорядков, вспыхнувших после того, как во вторник полицейские в парижском пригороде Нантере застрелили... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T03:58
2023-06-29T03:58
франция
париж
эммануэль макрон
элизабет борн
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. По меньшей мере 77 человек были задержаны в ходе беспорядков, вспыхнувших после того, как во вторник полицейские в парижском пригороде Нантере застрелили 17-летнего подростка, сообщает газета Figaro со ссылкой на полицию Парижа. "По меньшей мере 77 человек были задержаны в Иль-де-Франс", - говорится в сообщении издания. Согласно агентству Франс Пресс, речь идет о статистике на 02.00 по местному времени (03.00 мск). Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате вечером в ряде городов начались беспорядки. Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного". Глава кабмина Франции Оливье Веран выразил соболезнования семье погибшего, отметив что вся Франция разделяет потрясение от случившегося. Заседание депутатов в Нацсобрания Франции началось с минуты молчания. По поручению Макрона министр-делегат по вопросам городов и жилищной политики Оливье Кляйн нанес визит матери погибшего, чтобы выразить ей соболезнования.
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франция, париж, эммануэль макрон, элизабет борн, в мире
Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн, В мире
В ходе беспорядков во французском Нантере задержали почти 80 человек

Figaro: в ходе беспорядков из-за убийства подростка во Франции задержали почти 80 человек

© РИА Новости / Марк Пэрис | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во Франции
Сотрудники полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Марк Пэрис
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Сотрудники полиции во Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. По меньшей мере 77 человек были задержаны в ходе беспорядков, вспыхнувших после того, как во вторник полицейские в парижском пригороде Нантере застрелили 17-летнего подростка, сообщает газета Figaro со ссылкой на полицию Парижа.
«
"По меньшей мере 77 человек были задержаны в Иль-де-Франс", - говорится в сообщении издания.
Согласно агентству Франс Пресс, речь идет о статистике на 02.00 по местному времени (03.00 мск).
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате вечером в ряде городов начались беспорядки. Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного". Глава кабмина Франции Оливье Веран выразил соболезнования семье погибшего, отметив что вся Франция разделяет потрясение от случившегося. Заседание депутатов в Нацсобрания Франции началось с минуты молчания. По поручению Макрона министр-делегат по вопросам городов и жилищной политики Оливье Кляйн нанес визит матери погибшего, чтобы выразить ей соболезнования.
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