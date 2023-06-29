https://ria.ru/20230629/frantsiya-1881010193.html

Во французском Нантере пройдет марш в память об убитом полицией подростке

Во французском Нантере пройдет марш в память об убитом полицией подростке - РИА Новости, 29.06.2023

Во французском Нантере пройдет марш в память об убитом полицией подростке

"Молчаливый марш" по призыву матери 17-летнего подростка, застреленного полицейским, состоится в четверг днем напротив префектуры города Нантер во Франции. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T00:54

2023-06-29T00:54

2023-06-29T01:29

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ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. "Молчаливый марш" по призыву матери 17-летнего подростка, застреленного полицейским, состоится в четверг днем напротив префектуры города Нантер во Франции. "Они отняли моего ребенка. Я потеряла сына 17 лет. Утром он поцеловал меня, и я сказала: будь острожен. Он поехал в Макдональдс, а я на работу. Через час мне позвонили, сказав "вашего сына застрелили", - рассказала мать подростка в эфире в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).Она призвала всех собраться в четверг напротив префектуры Нантера, в районе которой проживала с сыном и где полицейский застрелил его в ходе дорожной проверки. "Встретимся на молчаливом марше. Устроим восстание ради моего сына, ради Наэля, мы все будем там", - сказала женщина в обращении, опубликованном в Tiktok. Марш должен начаться в 14 часов по парижскому времени. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате вечером в ряде городов начались беспорядки. Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного". Глава кабмина Франции Оливье Веран выразил соболезнования семье погибшего, отметив что вся Франция разделяет потрясение от случившегося. Заседание депутатов в Нацсобрания Франции началось с минуты молчания. По поручению Макрона министр-делегат по вопросам городов и жилищной политики Оливье Кляйн нанес визит матери погибшего, чтобы выразить ей соболезнования. Однако ряд политиков и профсоюзов Франции раскритиковали однозначное осуждение властями полицейского, застрелившего подростка. Ведущий профсоюз полицейских Unité SGP Police-FO в коммюнике, опубликованном в среду, возмутился реакцией политиков, отметив, что она "провоцирует ненависть к полицейским" и напомнив, что "полицейские также имеют право на презумпцию невиновности". Глава фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен назвала реакцию Макрона "избыточной" и "безответственной", отметив что выводы о вине полицейского могут вынести только судьи. "Президент готов забыть основополагающие принципы конституции ради того, чтобы затушить потенциальный пожар", - заявила она журналистам после заседания в парламенте. Убийство подростка спровоцировало стихийные акции протеста в ряде французских городов. Согласно главе МВД Франции Жеральду Дарманену, 31 человек был задержан в ходе беспорядков во вторник, 24 полицейских получили лёгкие ранения. Также протестующие сожгли порядка 40 машин. Стихийные акции протеста прошли в Нантере и многих пригородах Парижа. В городе Мант протестующие подожгли здание мэрии города, пользователи в социальных сетях публиковали видео поджогов и стычек с полицейскими в Марселе, Бордо, Рубе на севере Франции и Кольмаре на востоке страны. В среду глава МВД объявил, что власти Франции привлекут к работе две тысячи полицейских для предотвращения беспорядков. Однако в ряде городов вновь начались беспорядки, сопровождающиеся поджогами и стычками протестующих с полицией. Около 50 человек вышли на улицы в Тулузе и начали атаковать полицию, забрасывая ее камнями. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Протестующие устроили масштабный пожар, от которого над городом понимался густой черный дым. В Лилле около сотни людей собрались на протест напротив префектуры города. Протестующие устраивают поджоги, сооружая груды из мусорных баков, начались стычки протестующих с полицией, был применен слезоточивый газ. Прокуратура в среду продлила содержание под стражей для 38-летнего полицейского, выстрелившего в подростка. По версии полицейского, он начал приближаться к автомобилю, чтобы его остановить и провести проверку, когда водитель нажал на газ, попытавшись наехать на него, после чего полицейский открыл огонь. Однако на распространенных в соцсетях видео видно, что желтый автомобиль "Мерседес" остановился по требованию полиции, один полицейский подошел к водителю, другой держался на расстоянии, наведя на водителя оружие. После того, как машина тронулась, полицейский выстрелил, 17-летний водитель, получивший ранение в живот, скончался на месте. Прокуратура завела два дела. Первое, открытое прокуратурой Нантера, касается "отказа подчиниться" и возможного посягательства на жизнь представителя власти. Второе, "о намеренном убийстве, совершенном представителем власти", доверено Генеральной инспекции национальной полиции Франции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230628/frantsiya-1880877042.html

https://ria.ru/20230621/smi-1879493009.html

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франция, в мире, нантер, париж, эммануэль макрон, элизабет борн, марин ле пен, tiktok