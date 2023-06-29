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Опрос: около 90 процентов французов поддержали легализацию эвтаназии - РИА Новости, 29.06.2023
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18:23 29.06.2023 (обновлено: 19:07 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/evtanaziya-1881274980.html
Опрос: около 90 процентов французов поддержали легализацию эвтаназии
Опрос: около 90 процентов французов поддержали легализацию эвтаназии - РИА Новости, 29.06.2023
Опрос: около 90 процентов французов поддержали легализацию эвтаназии
Около 90% французов считают, что французское законодательство должно разрешать эвтаназию в особых медицинских случаях, следует из результатов опроса,... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T18:23
2023-06-29T19:07
в мире
франция
эммануэль макрон
европа
швейцария
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ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. Около 90% французов считают, что французское законодательство должно разрешать эвтаназию в особых медицинских случаях, следует из результатов опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP). Среди участников опроса половина (51%) полностью поддержали принятие закона о применении эвтаназии в случаях, когда пациент страдает от неизлечимых или причиняющих страдания заболеваний. Еще 39% считают, что закон должен разрешать эвтаназию, но лишь в определенных случаях. Кроме того, 85% опрошенных выступили за легализацию во Франции ассистированного суицида в случае неизлечимых болезней или заболеваний, сопровождающихся невыносимой болью. Лишь около 11% французов высказали мнение, что ни эвтаназия, ни суицид с врачебной помощью не должны быть легализованы в стране. Опрос Французского института общественного мнения проводился с 1 по 2 июня онлайн, в нем приняли участие 1012 человек старше 18 лет. Данные о погрешности не приводятся. Ассистированный суицид, или суицид с врачебной помощью подразумевает, что пациент самостоятельно просит предоставить ему препарат, который приводит к смерти, и самостоятельно принимает его, в отличие от эвтаназии, где процесс ввода лекарства контролируется врачом. В апреле президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от законодателей подготовить закон о регламентировании паллиативной помощи и ассистированном суициде к концу лета 2023 года. Федерация протестантов Франции выступила против законопроекта, посчитав его неуместным и нарушающим этические принципы. На данный момент во Франции действует запрет на активную эвтаназию, однако опубликованное в сентябре решение Совета по этике страны, допускающего эвтаназию при жестком соблюдении ряда условий, придало новый импульс дебатам на эту тему. На сегодняшний день в Европе активная эвтаназия законодательно не запрещена в странах Бенилюкса, в Швейцарии и в Испании.
https://ria.ru/20230629/avstraliya-1881193964.html
https://ria.ru/20230623/rospatent-1879902252.html
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353
60
в мире, франция, эммануэль макрон, европа, швейцария
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Европа, Швейцария
Опрос: около 90 процентов французов поддержали легализацию эвтаназии

Опрос IFOP: около 90 процентов французов поддержали легализацию эвтаназии в особых случаях

© Fotolia / sudok1Палата интенсивной терапии
Палата интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Fotolia / sudok1
Палата интенсивной терапии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. Около 90% французов считают, что французское законодательство должно разрешать эвтаназию в особых медицинских случаях, следует из результатов опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP).
Среди участников опроса половина (51%) полностью поддержали принятие закона о применении эвтаназии в случаях, когда пациент страдает от неизлечимых или причиняющих страдания заболеваний. Еще 39% считают, что закон должен разрешать эвтаназию, но лишь в определенных случаях.
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Вчера, 15:41
Кроме того, 85% опрошенных выступили за легализацию во Франции ассистированного суицида в случае неизлечимых болезней или заболеваний, сопровождающихся невыносимой болью.
Лишь около 11% французов высказали мнение, что ни эвтаназия, ни суицид с врачебной помощью не должны быть легализованы в стране.
Опрос Французского института общественного мнения проводился с 1 по 2 июня онлайн, в нем приняли участие 1012 человек старше 18 лет. Данные о погрешности не приводятся.
Ассистированный суицид, или суицид с врачебной помощью подразумевает, что пациент самостоятельно просит предоставить ему препарат, который приводит к смерти, и самостоятельно принимает его, в отличие от эвтаназии, где процесс ввода лекарства контролируется врачом.
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23 июня, 04:34
В апреле президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от законодателей подготовить закон о регламентировании паллиативной помощи и ассистированном суициде к концу лета 2023 года.
Федерация протестантов Франции выступила против законопроекта, посчитав его неуместным и нарушающим этические принципы.
На данный момент во Франции действует запрет на активную эвтаназию, однако опубликованное в сентябре решение Совета по этике страны, допускающего эвтаназию при жестком соблюдении ряда условий, придало новый импульс дебатам на эту тему.
На сегодняшний день в Европе активная эвтаназия законодательно не запрещена в странах Бенилюкса, в Швейцарии и в Испании.
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