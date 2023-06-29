https://ria.ru/20230629/evtanaziya-1881274980.html
Опрос: около 90 процентов французов поддержали легализацию эвтаназии
Опрос: около 90 процентов французов поддержали легализацию эвтаназии - РИА Новости, 29.06.2023
Опрос: около 90 процентов французов поддержали легализацию эвтаназии
Около 90% французов считают, что французское законодательство должно разрешать эвтаназию в особых медицинских случаях, следует из результатов опроса,... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T18:23
2023-06-29T18:23
2023-06-29T19:07
в мире
франция
эммануэль макрон
европа
швейцария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147911/50/1479115093_0:235:4500:2766_1920x0_80_0_0_d2bcb836f455b00501bd77e6768df63f.jpg
ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. Около 90% французов считают, что французское законодательство должно разрешать эвтаназию в особых медицинских случаях, следует из результатов опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP). Среди участников опроса половина (51%) полностью поддержали принятие закона о применении эвтаназии в случаях, когда пациент страдает от неизлечимых или причиняющих страдания заболеваний. Еще 39% считают, что закон должен разрешать эвтаназию, но лишь в определенных случаях. Кроме того, 85% опрошенных выступили за легализацию во Франции ассистированного суицида в случае неизлечимых болезней или заболеваний, сопровождающихся невыносимой болью. Лишь около 11% французов высказали мнение, что ни эвтаназия, ни суицид с врачебной помощью не должны быть легализованы в стране. Опрос Французского института общественного мнения проводился с 1 по 2 июня онлайн, в нем приняли участие 1012 человек старше 18 лет. Данные о погрешности не приводятся. Ассистированный суицид, или суицид с врачебной помощью подразумевает, что пациент самостоятельно просит предоставить ему препарат, который приводит к смерти, и самостоятельно принимает его, в отличие от эвтаназии, где процесс ввода лекарства контролируется врачом. В апреле президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от законодателей подготовить закон о регламентировании паллиативной помощи и ассистированном суициде к концу лета 2023 года. Федерация протестантов Франции выступила против законопроекта, посчитав его неуместным и нарушающим этические принципы. На данный момент во Франции действует запрет на активную эвтаназию, однако опубликованное в сентябре решение Совета по этике страны, допускающего эвтаназию при жестком соблюдении ряда условий, придало новый импульс дебатам на эту тему. На сегодняшний день в Европе активная эвтаназия законодательно не запрещена в странах Бенилюкса, в Швейцарии и в Испании.
https://ria.ru/20230629/avstraliya-1881193964.html
https://ria.ru/20230623/rospatent-1879902252.html
https://ria.ru/20230529/evtanaziya-1874863225.html
франция
европа
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147911/50/1479115093_250:0:4250:3000_1920x0_80_0_0_6d23bc83a61e4a6ae73aa9d3129fefac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, европа, швейцария
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Европа, Швейцария
Опрос: около 90 процентов французов поддержали легализацию эвтаназии
Опрос IFOP: около 90 процентов французов поддержали легализацию эвтаназии в особых случаях
ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости.
Около 90% французов считают, что французское законодательство должно разрешать эвтаназию в особых медицинских случаях, следует
из результатов опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP).
Среди участников опроса половина (51%) полностью поддержали принятие закона о применении эвтаназии в случаях, когда пациент страдает от неизлечимых или причиняющих страдания заболеваний. Еще 39% считают, что закон должен разрешать эвтаназию, но лишь в определенных случаях.
Столица Австралии может разрешить эвтаназию для подростков от 14 лет
Кроме того, 85% опрошенных выступили за легализацию во Франции
ассистированного суицида в случае неизлечимых болезней или заболеваний, сопровождающихся невыносимой болью.
Лишь около 11% французов высказали мнение, что ни эвтаназия, ни суицид с врачебной помощью не должны быть легализованы в стране.
Опрос Французского института общественного мнения проводился с 1 по 2 июня онлайн, в нем приняли участие 1012 человек старше 18 лет. Данные о погрешности не приводятся.
Ассистированный суицид, или суицид с врачебной помощью подразумевает, что пациент самостоятельно просит предоставить ему препарат, который приводит к смерти, и самостоятельно принимает его, в отличие от эвтаназии, где процесс ввода лекарства контролируется врачом.
Роспатент назвал топ-10 изобретений в медицине
В апреле президент Франции Эммануэль Макрон
потребовал от законодателей подготовить закон о регламентировании паллиативной помощи и ассистированном суициде к концу лета 2023 года.
Федерация протестантов Франции выступила против законопроекта, посчитав его неуместным и нарушающим этические принципы.
На данный момент во Франции действует запрет на активную эвтаназию, однако опубликованное в сентябре решение Совета по этике страны, допускающего эвтаназию при жестком соблюдении ряда условий, придало новый импульс дебатам на эту тему.
На сегодняшний день в Европе
активная эвтаназия законодательно не запрещена в странах Бенилюкса, в Швейцарии
и в Испании
.
В Дании рассмотрят инициативу о легализации эвтаназии, сообщили СМИ