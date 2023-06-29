https://ria.ru/20230629/elektromobil-1881004268.html
Немцы имеют возможность купить электромобиль. Но не имеют желания
Немцы имеют возможность купить электромобиль. Но не имеют желания - РИА Новости, 29.06.2023
Немцы имеют возможность купить электромобиль. Но не имеют желания
Немецкое издание Die Zeit со ссылкой на главу производственного совета компании Volkswagen сообщило, что автоконцерн в ближайшее время сократит производство... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T08:00
2023-06-29T08:00
2023-06-29T08:04
экономика
германия
майкл мур
volkswagen touareg
нижняя саксония
европа
аналитика
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Немецкое издание Die Zeit со ссылкой на главу производственного совета компании Volkswagen сообщило, что автоконцерн в ближайшее время сократит производство электромобилей, из-за чего придется уволить каждого пятого временного сотрудника, а корпоративные отпуска будут принудительно увеличены с трех до четырех недель.Речь идет о выпуске таких, как считалось ранее, перспективных моделей, как кроссовер ID.4 и седан ID.7. Последний электромобиль совершенно новый, и его выход на рынок ожидался осенью этого года, но теперь уже стоит вопрос, выйдет ли он вообще, а если появится в автосалонах, то в каком количестве и по какой цене. Как говорит Манфред Вульф, автоконцерн вынужден идти на столь непопулярные меры из-за крайне низких продаж в сегменте электромобилей, а основной причиной этого менеджер называет пассивность покупателей. Анализ продаж за первое полугодие, проведенный производственным советом компании, показал, что реализация в данном сегменте просела сразу на тридцать процентов.Данное событие отражает не столько уровень покупательной способности в самой Германии, сколько гораздо более широкие и глубокие процессы, выходящие далеко за пределы земли Нижняя Саксония.За первое полугодие объем автомобильного рынка в Евросоюзе вырос на 18 процентов, что означает, что граждане купили около 4,4 миллиона новых машин. Политики еврозоны тут же подхватили эту абсолютную цифру и подняли ее, как флаг, упирая на рост по сравнению с прошлым годом. Дьявол, как обычно, кроется в деталях, и если сравнить не с 2022-м, а с 2019 годом, то выяснится, что авторынок рухнул сразу на 23 процента.Интересна разбивка по типам продаваемых авто.Несомненным лидером были и остаются машины с бензиновыми двигателями, они отобрали 37,3 процента всех продаж, ровно четверть пришлась на всевозможные гибриды, чуть менее 15 процентов досталось дизелям. И если в первых двух категориях по сравнению с прошлым годом показатели практически неизменны, то машины на дизельном топливе просели сразу на три единицы. В сугубо электрической нише немного подросли показатели чистых электрокаров (плюс три единицы и 12,4 процента рынка), зато заряжаемые гибриды показали ровно такое же падение.Сами немецкие автомобильные издания связывают наблюдаемую динамику с отменой государственного субсидирования, в результате чего наблюдается сильная "бензинизация" рынка, когда покупатели отдают предпочтение бензиновым и гибридным двигателям, а также заряжаемым гибридам. В очередной раз подтверждается старая — неудобная для современной псевдоэкологической повестки — аксиома, что без ураганного заливания деньгами переход на новые, агрессивно проталкиваемые, технологии проходит со скрипом, а то и вовсе идет откат.Мы не случайно использовали приставку "псевдо-".Электромобили действительно не выбрасывают в атмосферу двуокись углерода и по этому показателю считаются абсолютно нейтральными, то бишь полезными. За кадром всегда остается пара неудобных фактов.Первый состоит в том, что на сегодняшний день нет и пока не предвидится альтернативных источников электричества, надежных и мощных настолько, чтобы обеспечивать зарядку автопарка хотя бы небольшого города. Данный факт красиво показан в документальном фильме "Планета людей" известного американского документалиста Майкла Мура. Он просто приехал на презентацию очередного широко распиаренного электрокара и в лоб спросил, откуда питаются чарджеры, от которых, в свою очередь, заряжается машина. Выяснилось, что от ближайшей угольной электростанции.Кроме того, невзирая на все увертки автопроизводителей, доселе не решенным остается вопрос утилизации отработавших аккумуляторов, вес которых в электромобилях может превышать тонну. Вы не найдете ни одной конкретной технологии или предприятия, которое бы опубликовало точные данные, сколько было утилизировано машин и батарей. Зато без труда в любом поисковике найдете видео с бесконечными полями электросамокатов и мотороллеров, ржавеющих под открытым небом, так как даже их разборка убыточна, что уж говорить про затратные физико-химические процессы переработки литиевых батарей.Показатели автомобильного рынка, конечно, частность, которая тем не менее подчеркивает общие мировые тенденции.Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) сообщает, что в настоящий момент, невзирая на фактически принудительную декарбонизацию в западном мире, зеленый переход буксует всеми колесами. Подсчитано, что в прошлом году при общих инвестициях в 500 миллиардов долларов было введено всего 300 гигаватт альтернативных источников, а нужно вводить хотя бы тысячу.Специалисты IRENA косвенно признают, что КПД фотоэлементов и ветровых генераторов подошли к своему физическому пределу и выжать из них больше без научно-технического рывка просто невозможно. А потому нужно увеличить ассигнования до полутора триллионов долларов в год, которые затем потратить на усовершенствование гидроэлектростанций и немного — на геотермальные источники.На фоне этого беззастенчивого вымогательства очень контрастно смотрится новость о том, что чешская угледобывающая компания OKD в 2022 году увеличила свою прибыль в двадцать раз. Не самая крупная компания не самой большой страны Европы.Проблема альтернативных источников не в том, что они плохие, а в том, что их отобрали у ученых и отдали горлопанам-торгашам, которые возвели ветряки, солнечные панели и литиевые батареи на пьедестал обязательного поклонения. Хотя логичнее было бы вкладываться в улучшение технологий традиционной энергетики, попутно без спешки отрабатывая новые технические решения. Но подобный подход не позволяет легально — под видом различных налогов — грабить реальный сектор. Правда, и роста продаж он тоже не демонстрирует.
https://ria.ru/20230617/elektromobili-1878854213.html
https://ria.ru/20230520/elektromobil-1873087504.html
https://ria.ru/20230415/elektromobil-1865490522.html
https://ria.ru/20230609/elektromobili-1877225178.html
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Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
экономика, германия, майкл мур, volkswagen touareg, нижняя саксония, европа, аналитика
Экономика, Германия, Майкл Мур, Volkswagen Touareg, Нижняя Саксония, Европа, Аналитика
Немецкое издание Die Zeit со ссылкой на главу производственного совета компании Volkswagen сообщило, что автоконцерн в ближайшее время сократит производство электромобилей, из-за чего придется уволить каждого пятого временного сотрудника, а корпоративные отпуска будут принудительно увеличены с трех до четырех недель.
Речь идет о выпуске таких, как считалось ранее, перспективных моделей, как кроссовер ID.4 и седан ID.7. Последний электромобиль совершенно новый, и его выход на рынок ожидался осенью этого года, но теперь уже стоит вопрос, выйдет ли он вообще, а если появится в автосалонах, то в каком количестве и по какой цене. Как говорит Манфред Вульф, автоконцерн вынужден идти на столь непопулярные меры из-за крайне низких продаж в сегменте электромобилей, а основной причиной этого менеджер называет пассивность покупателей. Анализ продаж за первое полугодие, проведенный производственным советом компании, показал, что реализация в данном сегменте просела сразу на тридцать процентов.
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Данное событие отражает не столько уровень покупательной способности в самой Германии
, сколько гораздо более широкие и глубокие процессы, выходящие далеко за пределы земли Нижняя Саксония
.
За первое полугодие объем автомобильного рынка в Евросоюзе вырос на 18 процентов, что означает, что граждане купили около 4,4 миллиона новых машин. Политики еврозоны тут же подхватили эту абсолютную цифру и подняли ее, как флаг, упирая на рост по сравнению с прошлым годом. Дьявол, как обычно, кроется в деталях, и если сравнить не с 2022-м, а с 2019 годом, то выяснится, что авторынок рухнул сразу на 23 процента.
Интересна разбивка по типам продаваемых авто.
Несомненным лидером были и остаются машины с бензиновыми двигателями, они отобрали 37,3 процента всех продаж, ровно четверть пришлась на всевозможные гибриды, чуть менее 15 процентов досталось дизелям. И если в первых двух категориях по сравнению с прошлым годом показатели практически неизменны, то машины на дизельном топливе просели сразу на три единицы. В сугубо электрической нише немного подросли показатели чистых электрокаров (плюс три единицы и 12,4 процента рынка), зато заряжаемые гибриды показали ровно такое же падение.
Сами немецкие автомобильные издания связывают наблюдаемую динамику с отменой государственного субсидирования, в результате чего наблюдается сильная "бензинизация" рынка, когда покупатели отдают предпочтение бензиновым и гибридным двигателям, а также заряжаемым гибридам. В очередной раз подтверждается старая — неудобная для современной псевдоэкологической повестки — аксиома, что без ураганного заливания деньгами переход на новые, агрессивно проталкиваемые, технологии проходит со скрипом, а то и вовсе идет откат.
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Мы не случайно использовали приставку "псевдо-".
Электромобили действительно не выбрасывают в атмосферу двуокись углерода и по этому показателю считаются абсолютно нейтральными, то бишь полезными. За кадром всегда остается пара неудобных фактов.
Первый состоит в том, что на сегодняшний день нет и пока не предвидится альтернативных источников электричества, надежных и мощных настолько, чтобы обеспечивать зарядку автопарка хотя бы небольшого города. Данный факт красиво показан в документальном фильме "Планета людей" известного американского документалиста Майкла Мура
. Он просто приехал на презентацию очередного широко распиаренного электрокара и в лоб спросил, откуда питаются чарджеры, от которых, в свою очередь, заряжается машина. Выяснилось, что от ближайшей угольной электростанции.
Кроме того, невзирая на все увертки автопроизводителей, доселе не решенным остается вопрос утилизации отработавших аккумуляторов, вес которых в электромобилях может превышать тонну. Вы не найдете ни одной конкретной технологии или предприятия, которое бы опубликовало точные данные, сколько было утилизировано машин и батарей. Зато без труда в любом поисковике найдете видео с бесконечными полями электросамокатов и мотороллеров, ржавеющих под открытым небом, так как даже их разборка убыточна, что уж говорить про затратные физико-химические процессы переработки литиевых батарей.
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Показатели автомобильного рынка, конечно, частность, которая тем не менее подчеркивает общие мировые тенденции.
Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) сообщает, что в настоящий момент, невзирая на фактически принудительную декарбонизацию в западном мире, зеленый переход буксует всеми колесами. Подсчитано, что в прошлом году при общих инвестициях в 500 миллиардов долларов было введено всего 300 гигаватт альтернативных источников, а нужно вводить хотя бы тысячу.
Специалисты IRENA косвенно признают, что КПД фотоэлементов и ветровых генераторов подошли к своему физическому пределу и выжать из них больше без научно-технического рывка просто невозможно. А потому нужно увеличить ассигнования до полутора триллионов долларов в год, которые затем потратить на усовершенствование гидроэлектростанций и немного — на геотермальные источники.
На фоне этого беззастенчивого вымогательства очень контрастно смотрится новость о том, что чешская угледобывающая компания OKD в 2022 году увеличила свою прибыль в двадцать раз. Не самая крупная компания не самой большой страны Европы
.
Проблема альтернативных источников не в том, что они плохие, а в том, что их отобрали у ученых и отдали горлопанам-торгашам, которые возвели ветряки, солнечные панели и литиевые батареи на пьедестал обязательного поклонения. Хотя логичнее было бы вкладываться в улучшение технологий традиционной энергетики, попутно без спешки отрабатывая новые технические решения. Но подобный подход не позволяет легально — под видом различных налогов — грабить реальный сектор. Правда, и роста продаж он тоже не демонстрирует.
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