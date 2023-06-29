https://ria.ru/20230629/elektromobil-1881004268.html

Немцы имеют возможность купить электромобиль. Но не имеют желания

Немцы имеют возможность купить электромобиль. Но не имеют желания - РИА Новости, 29.06.2023

Немцы имеют возможность купить электромобиль. Но не имеют желания

Немецкое издание Die Zeit со ссылкой на главу производственного совета компании Volkswagen сообщило, что автоконцерн в ближайшее время сократит производство... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T08:00

2023-06-29T08:00

2023-06-29T08:04

экономика

германия

майкл мур

volkswagen touareg

нижняя саксония

европа

аналитика

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Немецкое издание Die Zeit со ссылкой на главу производственного совета компании Volkswagen сообщило, что автоконцерн в ближайшее время сократит производство электромобилей, из-за чего придется уволить каждого пятого временного сотрудника, а корпоративные отпуска будут принудительно увеличены с трех до четырех недель.Речь идет о выпуске таких, как считалось ранее, перспективных моделей, как кроссовер ID.4 и седан ID.7. Последний электромобиль совершенно новый, и его выход на рынок ожидался осенью этого года, но теперь уже стоит вопрос, выйдет ли он вообще, а если появится в автосалонах, то в каком количестве и по какой цене. Как говорит Манфред Вульф, автоконцерн вынужден идти на столь непопулярные меры из-за крайне низких продаж в сегменте электромобилей, а основной причиной этого менеджер называет пассивность покупателей. Анализ продаж за первое полугодие, проведенный производственным советом компании, показал, что реализация в данном сегменте просела сразу на тридцать процентов.Данное событие отражает не столько уровень покупательной способности в самой Германии, сколько гораздо более широкие и глубокие процессы, выходящие далеко за пределы земли Нижняя Саксония.За первое полугодие объем автомобильного рынка в Евросоюзе вырос на 18 процентов, что означает, что граждане купили около 4,4 миллиона новых машин. Политики еврозоны тут же подхватили эту абсолютную цифру и подняли ее, как флаг, упирая на рост по сравнению с прошлым годом. Дьявол, как обычно, кроется в деталях, и если сравнить не с 2022-м, а с 2019 годом, то выяснится, что авторынок рухнул сразу на 23 процента.Интересна разбивка по типам продаваемых авто.Несомненным лидером были и остаются машины с бензиновыми двигателями, они отобрали 37,3 процента всех продаж, ровно четверть пришлась на всевозможные гибриды, чуть менее 15 процентов досталось дизелям. И если в первых двух категориях по сравнению с прошлым годом показатели практически неизменны, то машины на дизельном топливе просели сразу на три единицы. В сугубо электрической нише немного подросли показатели чистых электрокаров (плюс три единицы и 12,4 процента рынка), зато заряжаемые гибриды показали ровно такое же падение.Сами немецкие автомобильные издания связывают наблюдаемую динамику с отменой государственного субсидирования, в результате чего наблюдается сильная "бензинизация" рынка, когда покупатели отдают предпочтение бензиновым и гибридным двигателям, а также заряжаемым гибридам. В очередной раз подтверждается старая — неудобная для современной псевдоэкологической повестки — аксиома, что без ураганного заливания деньгами переход на новые, агрессивно проталкиваемые, технологии проходит со скрипом, а то и вовсе идет откат.Мы не случайно использовали приставку "псевдо-".Электромобили действительно не выбрасывают в атмосферу двуокись углерода и по этому показателю считаются абсолютно нейтральными, то бишь полезными. За кадром всегда остается пара неудобных фактов.Первый состоит в том, что на сегодняшний день нет и пока не предвидится альтернативных источников электричества, надежных и мощных настолько, чтобы обеспечивать зарядку автопарка хотя бы небольшого города. Данный факт красиво показан в документальном фильме "Планета людей" известного американского документалиста Майкла Мура. Он просто приехал на презентацию очередного широко распиаренного электрокара и в лоб спросил, откуда питаются чарджеры, от которых, в свою очередь, заряжается машина. Выяснилось, что от ближайшей угольной электростанции.Кроме того, невзирая на все увертки автопроизводителей, доселе не решенным остается вопрос утилизации отработавших аккумуляторов, вес которых в электромобилях может превышать тонну. Вы не найдете ни одной конкретной технологии или предприятия, которое бы опубликовало точные данные, сколько было утилизировано машин и батарей. Зато без труда в любом поисковике найдете видео с бесконечными полями электросамокатов и мотороллеров, ржавеющих под открытым небом, так как даже их разборка убыточна, что уж говорить про затратные физико-химические процессы переработки литиевых батарей.Показатели автомобильного рынка, конечно, частность, которая тем не менее подчеркивает общие мировые тенденции.Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) сообщает, что в настоящий момент, невзирая на фактически принудительную декарбонизацию в западном мире, зеленый переход буксует всеми колесами. Подсчитано, что в прошлом году при общих инвестициях в 500 миллиардов долларов было введено всего 300 гигаватт альтернативных источников, а нужно вводить хотя бы тысячу.Специалисты IRENA косвенно признают, что КПД фотоэлементов и ветровых генераторов подошли к своему физическому пределу и выжать из них больше без научно-технического рывка просто невозможно. А потому нужно увеличить ассигнования до полутора триллионов долларов в год, которые затем потратить на усовершенствование гидроэлектростанций и немного — на геотермальные источники.На фоне этого беззастенчивого вымогательства очень контрастно смотрится новость о том, что чешская угледобывающая компания OKD в 2022 году увеличила свою прибыль в двадцать раз. Не самая крупная компания не самой большой страны Европы.Проблема альтернативных источников не в том, что они плохие, а в том, что их отобрали у ученых и отдали горлопанам-торгашам, которые возвели ветряки, солнечные панели и литиевые батареи на пьедестал обязательного поклонения. Хотя логичнее было бы вкладываться в улучшение технологий традиционной энергетики, попутно без спешки отрабатывая новые технические решения. Но подобный подход не позволяет легально — под видом различных налогов — грабить реальный сектор. Правда, и роста продаж он тоже не демонстрирует.

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https://ria.ru/20230520/elektromobil-1873087504.html

https://ria.ru/20230415/elektromobil-1865490522.html

https://ria.ru/20230609/elektromobili-1877225178.html

германия

нижняя саксония

европа

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

экономика, германия, майкл мур, volkswagen touareg, нижняя саксония, европа, аналитика