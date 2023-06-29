https://ria.ru/20230629/ekaterinburg-1881055463.html

Управление соцполитики Екатеринбурга проверят после гибели ребенка

Управление соцполитики Екатеринбурга проверят после гибели ребенка - РИА Новости, 29.06.2023

Управление соцполитики Екатеринбурга проверят после гибели ребенка

Служебная проверка назначена в управлении социальной политики №25 Екатеринбурга, на чем контроле был погибший 6-летний мальчик, сообщает департамент... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T10:29

2023-06-29T10:29

2023-06-29T10:29

происшествия

екатеринбург

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Служебная проверка назначена в управлении социальной политики №25 Екатеринбурга, на чем контроле был погибший 6-летний мальчик, сообщает департамент информационной политики региона в четверг. "Министром социальной политики Свердловской области назначена служебная проверка в управлении социальной политики №25, сотрудники которого патронировали семью на протяжении периода опекунства, и ряда других подведомственных структур. Будет дана оценка, не проводилась ли эта работа формально", – говорится в релизе. Утром в понедельник начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на улице Симферопольской в Екатеринбурге. С того момента информации о его местонахождении не было. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. В региональном управлении СК РФ в среду отмечали, что 34-летняя женщина, официальный опекун пропавшего мальчика, была признана потерпевшей и допрошена, однако в этот же день ее задержали из-за "причастности к исчезновению ребенка". Утром в четверг исполняющий обязанности руководителя СУСК по Свердловской области Анатолий Надбитов сообщил журналистам, что мальчик найден мертвым, при этом смерть ребенка наступила несколько месяцев назад, а его приемная мать это скрывала. Как добавляли в СУСК, факт гибели ребенка был скрыт приемной матерью от социальных работников, которые также самостоятельно "не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна, что и позволило продолжительное время скрывать произошедшее". В связи с этим возбуждено уголовное дело по факту возможного должностного преступления органов опеки. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых уточнял, что тело мальчика было найдено в большой сумке на территории гаражного комплекса. Глава семьи в настоящее время находится далеко от дома, остальные дети помещены в социальное учреждение. По последним данным, в поиске мальчика было задействовано свыше 1,5 тысячи специалистов и волонтеров, опрошено более 1,8 тысячи человек.

https://ria.ru/20230626/tragediya-1880386634.html

https://ria.ru/20230629/otravlenie-1881051252.html

екатеринбург

свердловская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, екатеринбург, свердловская область