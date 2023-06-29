https://ria.ru/20230629/egipet-1881272746.html

Туроператоры: путевки в Египет продаются по цене авиабилетов

Туроператоры: путевки в Египет продаются по цене авиабилетов - РИА Новости, 29.06.2023

Туроператоры: путевки в Египет продаются по цене авиабилетов

Путевки в Египет сейчас можно найти по цене авиабилетов, сообщает Profi.Travel. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T18:28

2023-06-29T18:28

2023-06-29T18:28

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Путевки в Египет сейчас можно найти по цене авиабилетов, сообщает Profi.Travel.Так, недельный тур в Шарм-эш-Шейх с вылетом из Москвы в первой половине июля в четырехзвездочный отель, работающий по системе "все включено", можно приобрести за 84 тысячи рублей на двоих. При этом самые дешевые авиабилеты на прямой перелет туда и обратно на те же даты для двоих пассажиров будет стоить дороже — от 88 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные билетных агрегаторов и сервисов бронирования на 29 июня.Еще в конце прошлого месяца цены на аналогичные туры в Шарм-эш-Шейх с вылетом в первой половине июля из столицы, но в отели уровнем ниже – "трешки" – начинались от 122 тысяч рублей.Сотрудники туркомпаний подтверждают: снижение цен на Египет началось в середине июня. Причина – рост перевозки на направлении и окончание высокого сезона. Сейчас на курортах Красного моря очень жарко, и цены на гостиницы падают.Несмотря на то, что в данный момент отдых в Египте дешевле, чем в Турции, туроператоры не видят причин для оптимизации полетных программ, поскольку спрос на Страну пирамид у путешественников устойчив.

https://ria.ru/20230312/egipet-1857081361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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