Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры: путевки в Египет продаются по цене авиабилетов - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:28 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/egipet-1881272746.html
Туроператоры: путевки в Египет продаются по цене авиабилетов
Туроператоры: путевки в Египет продаются по цене авиабилетов - РИА Новости, 29.06.2023
Туроператоры: путевки в Египет продаются по цене авиабилетов
Путевки в Египет сейчас можно найти по цене авиабилетов, сообщает Profi.Travel. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T18:28
2023-06-29T18:28
туризм
туризм
новости - туризм
египет
шарм-эш-шейх
москва
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754613786_0:225:3147:1995_1920x0_80_0_0_5f0bb44bc167d9798a563bdcc7c659a9.jpg
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Путевки в Египет сейчас можно найти по цене авиабилетов, сообщает Profi.Travel.Так, недельный тур в Шарм-эш-Шейх с вылетом из Москвы в первой половине июля в четырехзвездочный отель, работающий по системе "все включено", можно приобрести за 84 тысячи рублей на двоих. При этом самые дешевые авиабилеты на прямой перелет туда и обратно на те же даты для двоих пассажиров будет стоить дороже — от 88 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные билетных агрегаторов и сервисов бронирования на 29 июня.Еще в конце прошлого месяца цены на аналогичные туры в Шарм-эш-Шейх с вылетом в первой половине июля из столицы, но в отели уровнем ниже – "трешки" – начинались от 122 тысяч рублей.Сотрудники туркомпаний подтверждают: снижение цен на Египет началось в середине июня. Причина – рост перевозки на направлении и окончание высокого сезона. Сейчас на курортах Красного моря очень жарко, и цены на гостиницы падают.Несмотря на то, что в данный момент отдых в Египте дешевле, чем в Турции, туроператоры не видят причин для оптимизации полетных программ, поскольку спрос на Страну пирамид у путешественников устойчив.
https://ria.ru/20230312/egipet-1857081361.html
египет
шарм-эш-шейх
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754613786_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_cf0316bbb961854f9f05856afb00194d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, египет, шарм-эш-шейх, москва, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Египет, Шарм-эш-Шейх, Москва, туристы
Туроператоры: путевки в Египет продаются по цене авиабилетов

СМИ: в июле в Египте начинается "низкий" сезон, и туры можно купить по цене авиаперелета

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Шарм-эль-Шейхе
Отдыхающие на пляже в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Путевки в Египет сейчас можно найти по цене авиабилетов, сообщает Profi.Travel.
Так, недельный тур в Шарм-эш-Шейх с вылетом из Москвы в первой половине июля в четырехзвездочный отель, работающий по системе "все включено", можно приобрести за 84 тысячи рублей на двоих.
При этом самые дешевые авиабилеты на прямой перелет туда и обратно на те же даты для двоих пассажиров будет стоить дороже — от 88 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные билетных агрегаторов и сервисов бронирования на 29 июня.
Еще в конце прошлого месяца цены на аналогичные туры в Шарм-эш-Шейх с вылетом в первой половине июля из столицы, но в отели уровнем ниже – "трешки" – начинались от 122 тысяч рублей.
Сотрудники туркомпаний подтверждают: снижение цен на Египет началось в середине июня. Причина – рост перевозки на направлении и окончание высокого сезона. Сейчас на курортах Красного моря очень жарко, и цены на гостиницы падают.
Несмотря на то, что в данный момент отдых в Египте дешевле, чем в Турции, туроператоры не видят причин для оптимизации полетных программ, поскольку спрос на Страну пирамид у путешественников устойчив.
Дайвинг в Шарм-эш-Шейхе, Египет - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Самый популярный курорт Египта у россиян: главное об отдыхе в Шарме
12 марта, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмЕгипетШарм-эш-ШейхМоскватуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала