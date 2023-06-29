Кардинал Дзуппи пригласил патриарха Кирилла посетить Болонью
Кардинал Маттео Дзуппи пригласил патриарха Кирилла посетить Болонью и храм РПЦв ней
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с председателем католической конференции епископов Италии, посланником Папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с председателем католической конференции епископов Италии, посланником Папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Посланник папы Римского по вопросам урегулирования на Украине кардинал Маттео Дзуппи пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить Болонью и действующий в ней приход Русской православной церкви (РПЦ).
Патриарх Кирилл встретится с Дзуппи в четверг.
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"Для нас высокая честь - иметь общину в Болонье, и будем надеяться, что ваше святейшество сможет когда-то ее посетить. Мы рады вашему епископу в Болонье Амбросию, который пользуется уважением и любовью во всей нашей епархии", - сказал кардинал Дзуппи.
Он отметил, что в Болонье гордятся православной общиной: ее храм всегда полон людей. Дзуппи также рассказал, что в Болонье был старый храм, приход стал строить новое здание, куда настоятель перешел жить. Он был согласен передать старый храм РПЦ, но прихожане не хотели оставлять прежнее здание.
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"Мы старались их убедить, но было какое-то сопротивление. Все изменилось, когда настоятель приболел, и о нем заботилась православная женщина - молдаванка. Она заботилась с такой добротой, что настоятель еще больше убедился, что нужно отдать храм вашей Церкви, он говорил, что эта женщина молится значительно больше, чем я. И сейчас это храм возродился. Это живая община, храм всегда полон детей, семей, мы гордимся присутствием вашей общины в нашей епархии", - сказал кардинал.
Кардинал Дзуппи прибыл в Москву во вторник вечером. В среду он встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и главой Конференции католических епископов России архиепископом Павлом Пецци.