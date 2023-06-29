https://ria.ru/20230629/dzuppi-1881311708.html

Кардинал Дзуппи пригласил патриарха Кирилла посетить Болонью

Кардинал Дзуппи пригласил патриарха Кирилла посетить Болонью - РИА Новости, 29.06.2023

Кардинал Дзуппи пригласил патриарха Кирилла посетить Болонью

Посланник папы Римского по вопросам урегулирования на Украине кардинал Маттео Дзуппи пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить Болонью и... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T20:15

2023-06-29T20:15

2023-06-29T20:15

болонья

россия

украина

патриарх кирилл (владимир гундяев)

маттео дзуппи

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русская православная церковь

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Посланник папы Римского по вопросам урегулирования на Украине кардинал Маттео Дзуппи пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить Болонью и действующий в ней приход Русской православной церкви (РПЦ). Патриарх Кирилл встретится с Дзуппи в четверг. "Для нас высокая честь - иметь общину в Болонье, и будем надеяться, что ваше святейшество сможет когда-то ее посетить. Мы рады вашему епископу в Болонье Амбросию, который пользуется уважением и любовью во всей нашей епархии", - сказал кардинал Дзуппи. Он отметил, что в Болонье гордятся православной общиной: ее храм всегда полон людей. Дзуппи также рассказал, что в Болонье был старый храм, приход стал строить новое здание, куда настоятель перешел жить. Он был согласен передать старый храм РПЦ, но прихожане не хотели оставлять прежнее здание. "Мы старались их убедить, но было какое-то сопротивление. Все изменилось, когда настоятель приболел, и о нем заботилась православная женщина - молдаванка. Она заботилась с такой добротой, что настоятель еще больше убедился, что нужно отдать храм вашей Церкви, он говорил, что эта женщина молится значительно больше, чем я. И сейчас это храм возродился. Это живая община, храм всегда полон детей, семей, мы гордимся присутствием вашей общины в нашей епархии", - сказал кардинал. Кардинал Дзуппи прибыл в Москву во вторник вечером. В среду он встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и главой Конференции католических епископов России архиепископом Павлом Пецци.

https://ria.ru/20230629/dzuppi-1881036559.html

https://ria.ru/20230629/obschestvo-1881143346.html

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болонья, россия, украина, патриарх кирилл (владимир гундяев), маттео дзуппи, юрий ушаков, русская православная церковь, ситуация в днр и лнр