https://ria.ru/20230629/dzuppi-1881044016.html

Посланник папы римского кардинал Дзуппи встретится с патриархом Кириллом

Посланник папы римского кардинал Дзуппи встретится с патриархом Кириллом - РИА Новости, 29.06.2023

Посланник папы римского кардинал Дзуппи встретится с патриархом Кириллом

Посланник папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи в четверг во второй половине дня встретится в Москве с патриархом Московским и всея... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T09:56

2023-06-29T09:56

2023-06-29T10:46

религия

религия

маттео дзуппи

патриарх кирилл (владимир гундяев)

москва

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РИМ, 29 июн – РИА Новости. Посланник папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи в четверг во второй половине дня встретится в Москве с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, заявил апостольский нунций (посол Ватикана) в РФ архиепископ Джованни д'Аниелло."Сегодня во второй половине дня мы встретимся с Его Святейшеством патриархом Кириллом, а вечером пройдет церковная служба, в ходе которой кардинал встретится с католической общиной", - заявил он в эфире новостного телеканала Rainews24.По его словам, в ходе мессы по случаю праздника святых апостолов Петра и Павла он передаст верующим слова близости от понтифика и молитвы о мире.Апостольский нунций подчеркнул, что целью миссии Дзуппи является "поощрение гуманитарных инициатив для того, чтобы открыть пути, которые могут привести к миру"."Вчера об этом говорили (на встрече) с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Сегодня утром мы увидимся с (уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией) Львовой-Беловой", - сказал д'Аниелло. По его словам, накануне кардинал Дзуппи посетил Третьяковскую галерею, где остановился перед Владимирской иконой Божией матери.Кардинал Дзуппи прибыл в Москву во вторник вечером, остановившись в апостольской нунциатуре. Официальная программа визита не объявлялась ни Ватиканом, ни российской стороной.Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни 20 мая объявил журналистам, что папа Римский Франциск поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру".Дзуппи 5-6 июня совершил визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию на Украине. Ватикан охарактеризовал эту поездку как "краткую, но насыщенную". В сообщении Святого престола отмечалось, что результаты состоявшихся в Киеве переговоров "будут представлены вниманию Святого отца и, несомненно, будут полезны для оценки шагов, которые необходимо продолжать предпринимать как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к справедливому и прочному миру".Позднее государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщал, что по идее папы Франциска эта "миссия должна быть осуществлена в двух столицах".

https://ria.ru/20230628/vatikan-1880887376.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, маттео дзуппи, патриарх кирилл (владимир гундяев), москва