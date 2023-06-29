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ВСУ обстреляли Донецк и Владимировку - РИА Новости, 29.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:30 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/donetsk-1881124760.html
ВСУ обстреляли Донецк и Владимировку
ВСУ обстреляли Донецк и Владимировку - РИА Новости, 29.06.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Владимировку
Украинские войска выпустили в четверг 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Владимировке, сообщило в своем... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:30
2023-06-29T13:30
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
сцкк
нато
донецк
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили в четверг 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Владимировке, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.20 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Владимировка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.40 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Поселок Владимировка расположен в Волновахском районе, менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который идут бои. Куйбышевский район находится на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230629/zarya-1881056264.html
https://ria.ru/20230628/donetsk-1880993845.html
куйбышевский район
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куйбышевский район, сцкк, нато, донецк, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, СЦКК, НАТО, Донецк, Украина, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк и Владимировку

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку и Владимировке 17 натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Куйбышевского района Донецка
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили в четверг 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Владимировке, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.20 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Владимировка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.40 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
ВСУ обстреляли населенный пункт Заря в Запорожской области
Вчера, 10:32
Поселок Владимировка расположен в Волновахском районе, менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который идут бои.
Куйбышевский район находится на западе Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кировский район Донецка после обстрела - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ из HIMARS по Донецку
28 июня, 21:12
 
Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районСЦККНАТОДонецкУкраинаПроисшествия
 
 
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