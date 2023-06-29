https://ria.ru/20230629/donetsk-1881124760.html

ВСУ обстреляли Донецк и Владимировку

ВСУ обстреляли Донецк и Владимировку - РИА Новости, 29.06.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Владимировку

Украинские войска выпустили в четверг 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Владимировке, сообщило в своем... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T13:30

2023-06-29T13:30

2023-06-29T13:30

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

сцкк

нато

донецк

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили в четверг 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Владимировке, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.20 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Владимировка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.40 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Поселок Владимировка расположен в Волновахском районе, менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который идут бои. Куйбышевский район находится на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230629/zarya-1881056264.html

https://ria.ru/20230628/donetsk-1880993845.html

куйбышевский район

донецк

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

куйбышевский район, сцкк, нато, донецк, украина, происшествия