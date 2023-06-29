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СК установил личности более 200 погибших в Донбассе с начала СВО - РИА Новости, 29.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 29.06.2023 (обновлено: 11:18 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/donbass-1881064964.html
СК установил личности более 200 погибших в Донбассе с начала СВО
СК установил личности более 200 погибших в Донбассе с начала СВО - РИА Новости, 29.06.2023
СК установил личности более 200 погибших в Донбассе с начала СВО
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что личности более 200 человек установлены в ходе работы по идентификации погибших и поиску без... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:05
2023-06-29T11:18
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что личности более 200 человек установлены в ходе работы по идентификации погибших и поиску без вести пропавших участников СВО и мирных жителей Донбасса, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. "Продолжается работа по идентификации погибших и поиску без вести пропавших участников СВО и мирных жителей Донбасса. По результатам исследований установлены личности более 200 человек", - говорится в сообщении. Также уточняется, что руководители управлений в новых регионах доложили о расследовании уголовных дел, в том числе о преступлениях прошлых лет.
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донбасс
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донбасс, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК установил личности более 200 погибших в Донбассе с начала СВО

СК установил личности более 200 погибших участников спецоперации и жителей Донбасса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета на дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что личности более 200 человек установлены в ходе работы по идентификации погибших и поиску без вести пропавших участников СВО и мирных жителей Донбасса, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
"Продолжается работа по идентификации погибших и поиску без вести пропавших участников СВО и мирных жителей Донбасса. По результатам исследований установлены личности более 200 человек", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что руководители управлений в новых регионах доложили о расследовании уголовных дел, в том числе о преступлениях прошлых лет.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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