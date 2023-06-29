https://ria.ru/20230629/donbass-1881064964.html

СК установил личности более 200 погибших в Донбассе с начала СВО

СК установил личности более 200 погибших в Донбассе с начала СВО - РИА Новости, 29.06.2023

СК установил личности более 200 погибших в Донбассе с начала СВО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что личности более 200 человек установлены в ходе работы по идентификации погибших и поиску без... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T11:05

2023-06-29T11:05

2023-06-29T11:18

специальная военная операция на украине

донбасс

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что личности более 200 человек установлены в ходе работы по идентификации погибших и поиску без вести пропавших участников СВО и мирных жителей Донбасса, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. "Продолжается работа по идентификации погибших и поиску без вести пропавших участников СВО и мирных жителей Донбасса. По результатам исследований установлены личности более 200 человек", - говорится в сообщении. Также уточняется, что руководители управлений в новых регионах доложили о расследовании уголовных дел, в том числе о преступлениях прошлых лет.

https://ria.ru/20220519/eksgumatsiya-1789545353.html

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Дарья Буймова

донбасс, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия