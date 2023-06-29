https://ria.ru/20230629/dizayn-1881198934.html

Путин заявил о важности промышленного дизайна для развития бизнеса

Путин заявил о важности промышленного дизайна для развития бизнеса - РИА Новости, 29.06.2023

Путин заявил о важности промышленного дизайна для развития бизнеса

Важным ресурсом в развитии отечественного бизнеса должен стать промышленный, продуктовый дизайн, важно, чтобы покупка отечественных товаров вызывала... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T15:56

2023-06-29T15:56

2023-06-29T15:56

экономика

технологии

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Важным ресурсом в развитии отечественного бизнеса должен стать промышленный, продуктовый дизайн, важно, чтобы покупка отечественных товаров вызывала положительные эмоции, заявил президент РФ Владимир Путин. "Безусловно, нужно думать о том, чтобы товары становились более удобными, функциональными, с современным обликом и характеристиками, и потому важным ресурсом в развитии отечественного бизнеса должен стать промышленный, продуктовый дизайн... Мы говорили об этом на встрече с представителями креативной индустрии, и обязательно подумаем, что здесь можно дополнительно сделать", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".Он отметил, что нужно предложить такие инструменты поддержки, чтобы отечественные компании продавали свои товары с большей эффективностью, научились доносить до потребителей миссию и ценность своих товаров и услуг. "И их покупка несла положительные эмоции, кроме того, для человека. Я хотел бы в этой связи подчеркнуть - это вопрос не только развития бизнеса, это качество жизни наших людей. И, естественно, возникающая гордость за продукцию, сделанную в России", - сказал президент.

https://ria.ru/20230629/putin-1881197790.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)