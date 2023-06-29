Путин заявил о важности промышленного дизайна для развития бизнеса
Путин назвал промышленный, продуктовый дизайн важным ресурсом в развитии бизнеса
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени – 2023" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени – 2023" в Москве
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Важным ресурсом в развитии отечественного бизнеса должен стать промышленный, продуктовый дизайн, важно, чтобы покупка отечественных товаров вызывала положительные эмоции, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Безусловно, нужно думать о том, чтобы товары становились более удобными, функциональными, с современным обликом и характеристиками, и потому важным ресурсом в развитии отечественного бизнеса должен стать промышленный, продуктовый дизайн... Мы говорили об этом на встрече с представителями креативной индустрии, и обязательно подумаем, что здесь можно дополнительно сделать", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".
Он отметил, что нужно предложить такие инструменты поддержки, чтобы отечественные компании продавали свои товары с большей эффективностью, научились доносить до потребителей миссию и ценность своих товаров и услуг.
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"И их покупка несла положительные эмоции, кроме того, для человека. Я хотел бы в этой связи подчеркнуть - это вопрос не только развития бизнеса, это качество жизни наших людей. И, естественно, возникающая гордость за продукцию, сделанную в России", - сказал президент.