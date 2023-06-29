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Путин заявил о важности промышленного дизайна для развития бизнеса - РИА Новости, 29.06.2023
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15:56 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/dizayn-1881198934.html
Путин заявил о важности промышленного дизайна для развития бизнеса
Путин заявил о важности промышленного дизайна для развития бизнеса - РИА Новости, 29.06.2023
Путин заявил о важности промышленного дизайна для развития бизнеса
Важным ресурсом в развитии отечественного бизнеса должен стать промышленный, продуктовый дизайн, важно, чтобы покупка отечественных товаров вызывала... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:56
2023-06-29T15:56
экономика
технологии
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Важным ресурсом в развитии отечественного бизнеса должен стать промышленный, продуктовый дизайн, важно, чтобы покупка отечественных товаров вызывала положительные эмоции, заявил президент РФ Владимир Путин. &quot;Безусловно, нужно думать о том, чтобы товары становились более удобными, функциональными, с современным обликом и характеристиками, и потому важным ресурсом в развитии отечественного бизнеса должен стать промышленный, продуктовый дизайн... Мы говорили об этом на встрече с представителями креативной индустрии, и обязательно подумаем, что здесь можно дополнительно сделать&quot;, - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума АСИ &quot;Сильные идеи для нового времени&quot;.Он отметил, что нужно предложить такие инструменты поддержки, чтобы отечественные компании продавали свои товары с большей эффективностью, научились доносить до потребителей миссию и ценность своих товаров и услуг. "И их покупка несла положительные эмоции, кроме того, для человека. Я хотел бы в этой связи подчеркнуть - это вопрос не только развития бизнеса, это качество жизни наших людей. И, естественно, возникающая гордость за продукцию, сделанную в России", - сказал президент.
https://ria.ru/20230629/putin-1881197790.html
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экономика, технологии, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин заявил о важности промышленного дизайна для развития бизнеса

Путин назвал промышленный, продуктовый дизайн важным ресурсом в развитии бизнеса

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени – 2023" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума Сильные идеи для нового времени – 2023 в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени – 2023" в Москве
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Важным ресурсом в развитии отечественного бизнеса должен стать промышленный, продуктовый дизайн, важно, чтобы покупка отечественных товаров вызывала положительные эмоции, заявил президент РФ Владимир Путин.
«

"Безусловно, нужно думать о том, чтобы товары становились более удобными, функциональными, с современным обликом и характеристиками, и потому важным ресурсом в развитии отечественного бизнеса должен стать промышленный, продуктовый дизайн... Мы говорили об этом на встрече с представителями креативной индустрии, и обязательно подумаем, что здесь можно дополнительно сделать", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".

Он отметил, что нужно предложить такие инструменты поддержки, чтобы отечественные компании продавали свои товары с большей эффективностью, научились доносить до потребителей миссию и ценность своих товаров и услуг.
«
"И их покупка несла положительные эмоции, кроме того, для человека. Я хотел бы в этой связи подчеркнуть - это вопрос не только развития бизнеса, это качество жизни наших людей. И, естественно, возникающая гордость за продукцию, сделанную в России", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Путин отметил необходимость целенаправленно продвигать отечественные бренды
Вчера, 15:53
 
ЭкономикаТехнологииРоссияВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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