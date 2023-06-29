https://ria.ru/20230629/diplomatiya-1881070824.html
Россия не будет мешать работе австралийских дипломатов, заявил посол
Россия не будет мешать работе австралийских дипломатов, заявил посол - РИА Новости, 29.06.2023
Россия не будет мешать работе австралийских дипломатов, заявил посол
Посол России в Австралии Алексей Павловский заявил австралийской газете Canberra Times, что Москва не будет создавать помехи работе австралийских дипломатов в... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:27
2023-06-29T11:27
2023-06-29T11:27
в мире
россия
австралия
канберра
мария захарова
алексей павловский
содружество наций
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Посол России в Австралии Алексей Павловский заявил австралийской газете Canberra Times, что Москва не будет создавать помехи работе австралийских дипломатов в России в качестве ответной меры на отмену австралийскими властями прав на аренду территории для строительства нового комплекса посольства РФ. Ранее Верховный суд Австралии отклонил апелляцию России против того, чтобы Содружество наций, в которое входит Австралия, брало под свой контроль участок, арендованный для нового посольства России. "Россия не будет препятствовать работе австралийских дипломатов в России, потому что это противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях", - цитирует издание Павловского. Тем не менее, российский посол допустил некие меры, которые каким-то образом могут отражать решение Канберры. "Взаимность есть взаимность", - пояснил глава российской дипмиссии. В понедельник судья австралийского Верховного суда Джейн Джагот отклонила ходатайство России о временном сохранении места для нового посольства в Канберре. Джагот заявила, что конституционный протест России против нового постановления правительства Австралии кажется "действительно слабым" и "трудным для понимания". По данным Canberra Times, после решения Верховного суда австралийское правительство установило вдоль импровизированных заборов по периметру здания как минимум три знака "Не входить" с подписью: "Эта земля принадлежит Содружеству наций. Посягательство на эту землю запрещено. Несанкционированный вход на эту землю запрещен". "В среду и четверг внутри периметра были замечены не менее двух российских дипломатических машин, которые, возможно, вывозили предметы из разборного и уже частично построенного нового здания посольства". - отмечает газета. По ее данным, австралийское правительство "знает об этой деятельности", а полиция продолжает следить территорией. В настоящее время неясно, когда Верховный суд может рассмотреть полный конституционный протест России против постановления. В августе 2022 года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении аренды участка под посольство, но 31 мая Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным. Тогда в парламенте был принят специальный закон, который отменяет аренду. В пятницу, 23 июня, посольство подало против этого апелляцию в Верховный суд Австралии. Во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Австралии прекратить договор аренды на участок в Канберре является недобросовестным и показывает пренебрежение принципом верховенства права.
https://ria.ru/20230627/posolstvo-1880649488.html
https://ria.ru/20230624/avstraliya-1880128476.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, австралия, канберра, мария захарова, алексей павловский, содружество наций
В мире, Россия, Австралия, Канберра, Мария Захарова, Алексей Павловский, Содружество наций
Россия не будет мешать работе австралийских дипломатов, заявил посол
Посол России Павловский: Москва не будет создавать помехи работе австралийских дипломатов
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Посол России в Австралии Алексей Павловский заявил австралийской газете Canberra Times
, что Москва не будет создавать помехи работе австралийских дипломатов в России в качестве ответной меры на отмену австралийскими властями прав на аренду территории для строительства нового комплекса посольства РФ.
Ранее Верховный суд Австралии отклонил апелляцию России против того, чтобы Содружество наций
, в которое входит Австралия, брало под свой контроль участок, арендованный для нового посольства России.
Захарова раскритиковала решение Австралии по участку под посольство России
"Россия не будет препятствовать работе австралийских дипломатов в России, потому что это противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях", - цитирует издание Павловского.
Тем не менее, российский посол допустил некие меры, которые каким-то образом могут отражать решение Канберры
. "Взаимность есть взаимность", - пояснил глава российской дипмиссии.
В понедельник судья австралийского Верховного суда Джейн Джагот отклонила ходатайство России о временном сохранении места для нового посольства в Канберре. Джагот заявила, что конституционный протест России против нового постановления правительства Австралии кажется "действительно слабым" и "трудным для понимания".
По данным Canberra Times, после решения Верховного суда австралийское правительство установило вдоль импровизированных заборов по периметру здания как минимум три знака "Не входить" с подписью: "Эта земля принадлежит Содружеству наций. Посягательство на эту землю запрещено. Несанкционированный вход на эту землю запрещен".
«
"В среду и четверг внутри периметра были замечены не менее двух российских дипломатических машин, которые, возможно, вывозили предметы из разборного и уже частично построенного нового здания посольства". - отмечает газета. По ее данным, австралийское правительство "знает об этой деятельности", а полиция продолжает следить территорией. В настоящее время неясно, когда Верховный суд может рассмотреть полный конституционный протест России против постановления.
В августе 2022 года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении аренды участка под посольство, но 31 мая Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным. Тогда в парламенте был принят специальный закон, который отменяет аренду. В пятницу, 23 июня, посольство подало против этого апелляцию в Верховный суд Австралии.
Во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова
заявила, что решение Австралии прекратить договор аренды на участок в Канберре является недобросовестным и показывает пренебрежение принципом верховенства права.
У резиденции премьера Австралии прошел митинг в поддержку России