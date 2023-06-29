https://ria.ru/20230629/detektivy-1881256139.html

10 лучших детективных фильмов 2023 года: рейтинг новинок

Лучшие детективы 2023 года: что посмотреть из фильмов-новинок

10 лучших детективных фильмов 2023 года: рейтинг новинок

В первой половине 2023 года вышло несколько качественных зарубежных и русских детективных фильмов со звездным актерским составом. Рейтинг лучших новинок, топ-10 РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T17:38

2023-06-29T17:38

2023-06-29T17:38

культура

дженнифер энистон

роберт родригес

франсуа озон

фбр

сша

париж

россия

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В первой половине 2023 года вышло несколько качественных зарубежных и русских детективных фильмов со звездным актерским составом. Рейтинг лучших новинок, топ-10 детективов 2023, которые уже можно посмотреть в хорошем качестве на стриминговых платформах — в материале РИА Новости.Лучшие детективы 2023 годаДля любителей загадок в топ-10 лучших детективов 2023 года вошли не только фильмы в классическом формате, когда весь сюжет строится на поисках преступника, но и картины с элементами комедии, триллера и боевика.ТОП-10 фильмовПропавшая без вестиТрейлерСюжет:18-летняя Джун с облегчением отправляет мать на отдых в Колумбию с новым возлюбленным, рассчитывая на неделю отдыха от гиперопеки родительницы. Однако девушка начинает подозревать неладное, когда пара не возвращается из романтической поездки. С помощью компьютера и телефона Джун начинает поиски самостоятельно, только чтобы открыть для себя шокирующую правду.Интересные факты:Практически все действие фильма показано через экран компьютера или телефон главной героини. Считается, что одним из первых такой прием использовал Тимур Бекмамбетов в фильме ужасов “Убрать из друзей”. “Пропавшая без вести” — это продолжение популярного фильма “Поиск” (2018), снятое в формате антологии.МизантропСюжет:Новогодняя ночь в Балтиморе оборачивается трагедией — психопат-мизантроп под звуки фейерверков совершает массовое убийство без следов и зацепок. ФБР бессильны в его поисках, пока глава расследования не замечает потенциал молодой полицейской Элеанор и то, как глубоко она понимает характер преступника. Вместе героям предстоит вступить в опасную гонку за убийцей, рискуя не только карьерой, но и жизнью.Интересные факты:“Мизантроп” снял молодой аргентинский режиссер Дамиан Сифрон, чей дебютный фильм “Дикие истории” был номинирован на Оскар и стал самым успешным фильмом в истории Аргентины.Мое преступлениеСюжет:Париж, 1930-е годы. Молодая и красивая, но крайне бедная актриса Мадлен просыпается утром от визита полиции. Оказывается, продюсер, которого она видела прошлым вечером, убит. Благодаря подруге и по совместительству адвокату, суд оправдывает девушку. Теперь она богата и успешна, купается в лучах славы. Вот только вскоре в деле появляются новые улики, которые могут поставить счастливую жизнь под угрозу.Интересные факты:Фильм снял один из главных современных французских режиссеров — Франсуа Озон. Это вольная адаптация одноименной пьесы Жоржа Берра и Луи Вернейля, по которой был снят фильм “Чистосердечное признание” (1937). В российский прокат лента вышла 22 июня.Хитровка. Знак четырехСюжет:Действие картины разворачивается в Москве в 1902 году. Молодой, но уже знаменитый театральный режиссер Константин Станиславский берется за постановку пьесы Максима Горького “На дне”. Чтобы полностью погрузиться в подобную атмосферу, он просит писателя Владимира Гиляровского показать ему печально известную Хитровку. Пока герои исследуют московские трущобы, там происходит загадочное убийство индийца-сикха с темным прошлым. Так, невольно, они оказываются втянуты в расследование преступления.Интересные факты:По словам Карена Шахназарова, фильм возник из идеи соединить прозу Владимира Гиляровского, описавшего дореволюционную Москву, с сюжетами Артура Конан Дойла. Режиссер подчеркнул, что зритель увидит драки, погони и даже гонки на катерах.Приглашение к убийствуТрейлерСюжет:1934 год. Молодая цветочница Миранда любит читать детективы Агаты Кристи и страдает от скуки. Все меняется, когда ей приходит загадочное приглашение поехать на выходные в особняк миллиардера Льюиса Финдли на уединенный остров вместе с пятью незнакомцами. Ситуация накаляется, когда одного из героев убивают, а его тело исчезает из гостиной. Становится ясно, что гостям миллиардера придется решить эту загадку.Интересные факты:В основу “Приглашения к убийству” лег роман Агаты Кристи “Десять негритят”. При этом один из второстепенных актеров, Алекс Хайд-Уайт (Шон) — сын Уилфрида Хайд-Уайта, сыгравшего роль в экранизации “Десяти негритят” 1965 года.Убийство в ПарижеТрейлерСюжет:После того как Ник и Одри Шпиц обнаружили в себе детективный талант и раскрыли убийство на яхте, супруги решили не останавливаться на достигнутом и открыть свое детективное агентство. Однако вместо загадочных преступлений и приключений им приходится следить за неверными мужьями. Все меняется, когда пару приглашает на свадьбу индийский миллиардер Викрам, которого похищают с его же вечеринки, при этом убивая охранника. Теперь героев ждет еще одно увлекательное расследование.Интересные факты:“Убийство в Париже” — непосредственное продолжение успешной детективной комедии 2019 года “Убийство на яхте”. Продюсерами картины выступили Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер, исполнившие главные роли. При этом режиссер Джереми Гарелик уже работал с Энистон ранее над фильмом “Развод по-американски”.Лютер: Павшее солнцеТрейлерСюжет:“Лютер: Павшее солнце” — это полнометражное продолжение одноименного сериала. Талантливый, но опальный детектив Джон Лютер, который не боится нарушить закон ради справедливости, сидит в тюрьме за превышение полномочий. В это время Лондон терроризирует очередной серийный убийца. Главный герой не может оставаться в стороне, поэтому ему придется не только сбежать из-за решетки, но и поймать маньяка, скрываясь от полиции.Интересные факты:Авторы сериала отмечали, что при его создании опирались на концепцию Коломбо, когда преступник известен заранее, но зритель не знает, как его поймают. Свои неординарные качества детектива Лютер получил от Шерлока Холмса.Бостонский душительТрейлерСюжет:Бостон, 1962 год. Молодая журналистка местной газеты Лоретта Маклафлин прозябает в отделе стиля жизни, хотя мечтает раскрыть свой талант в криминальной хронике. Когда в городе начинают происходить зверские преступления, молодая женщина уговаривает начальника разрешить ей провести свое расследование. Теперь Лоретте и более опытной напарнице Джин Коул предстоит с риском для жизни раскрыть страшные убийства, несмотря на сексизм и коррупцию.Интересные факты:Действие “Бостонского душителя” основано на реальных событиях, которые произошли в начале 60-х годов прошлого века. Лоретта Маклафлин и Джин Коул совместными усилиями смогли поймать Альберто ДеСальво, который сознался в многочисленных убийствах женщин. Режиссер Мэтт Раскин при подготовке фильма прочел все опубликованные журналистками статьи, общался с детьми главных героинь, а также с их бывшими коллегами.Всевидящее окоТрейлерСюжет:В октябре 1830 года отставной детектив Лэндор получает задание расследовать смерть кадета, которая выглядит крайне загадочной. Начав свое расследование, герой тайно обращается за помощью к другому курсанту — Эдгару Аллану По. Молодой человек отличается остротой ума, наблюдательностью и любовью к тайнам, поэтому решает помочь детективу. Когда случается еще несколько смертей, герои начинают думать, что происходящее — часть какого-то ритуала.Интересные факты:Роль Эдгара Аллана По сыграл Гарри Меллинг, прославившийся ролью Дадли Дурсля в фильмах о Гарри Поттере. “Всевидящее око” основано на романе американского писателя Луиса Байярда “Бледно-голубой глаз”, который вышел в 2006 году.ГипнотикСюжет:Детектив Дэнни Рурк расследует ограбление банка и внезапно находит в сейфе фотографию своей пропавшей дочери. Убежденный, что эти события связаны, Рурк начинает расследование с помощью одаренного экстрасенса. События принимают загадочный и опасный поворот, когда герой оказывается втянутым в загадочную правительственную программу.Интересные факты:Режиссер фильма Роберт Родригес попал в Книгу Рекордов Гиннеса как самый разносторонний деятель кинематографа — режиссер, сценарист, продюсер, композитор, оператор, художник по спецэффектам и т.д. Он написал первоначальный сценарий “Гипнотика” еще в 2002 году и назвал историю одной из своих любимых, но снял фильм только спустя 20 лет. Известно, что при создании ленты Родригесу помогали его дети — сыновья Ребел, Рейсер, Рокет и дочь Рианнон. В России фильм выйдет 6 июля 2023 года.Ожидаемые премьерыВторая половина 2023 года также обещает быть богатой на премьеры детективов. Так, в сентябре в прокат выйдет фильм “Призраки в Венеции” с Кеннетом Браной в роли Эркюля Пуаро. В октябре ожидается премьера “Убийц цветочной луны” Мартина Скорсезе. Лента получила восторженные отзывы в прессе на премьере в Каннах, а зрители отметили ее 9-минутными овациями. Также в 2023 году ожидаются фильмы “Игра в свидания”, “Простая просьба 2”, “Свидетель обвинения”, “Рио” и другие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дженнифер энистон, роберт родригес, франсуа озон, фбр, сша, париж, россия, кино, кино и сериалы, детектив, культура