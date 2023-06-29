10 лучших детективных фильмов 2023 года: рейтинг новинок
© Gaumont (2023)Детективы 2023. Кадр из фильма "Мое преступление"
© Gaumont (2023)
Детективы 2023. Кадр из фильма "Мое преступление"
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В первой половине 2023 года вышло несколько качественных зарубежных и русских детективных фильмов со звездным актерским составом. Рейтинг лучших новинок, топ-10 детективов 2023, которые уже можно посмотреть в хорошем качестве на стриминговых платформах — в материале РИА Новости.
Лучшие детективы 2023 года
Для любителей загадок в топ-10 лучших детективов 2023 года вошли не только фильмы в классическом формате, когда весь сюжет строится на поисках преступника, но и картины с элементами комедии, триллера и боевика.
ТОП-10 фильмов
Пропавшая без вести
© Stage 6 Films (2023)Кадр из фильма "Пропавшая без вести"
© Stage 6 Films (2023)
Кадр из фильма "Пропавшая без вести"
- Дата выхода: 20 января 2023
- Продолжительность: 1 час 51 минута
- Страна: США
- Режиссеры: Николас Д. Джонсон, Уилл Меррик
- В главных ролях: Сторм Рид, Ниа Лонг, Жоакин де Алмейда, Кен Люн
Сюжет:
18-летняя Джун с облегчением отправляет мать на отдых в Колумбию с новым возлюбленным, рассчитывая на неделю отдыха от гиперопеки родительницы. Однако девушка начинает подозревать неладное, когда пара не возвращается из романтической поездки. С помощью компьютера и телефона Джун начинает поиски самостоятельно, только чтобы открыть для себя шокирующую правду.
Интересные факты:
Практически все действие фильма показано через экран компьютера или телефон главной героини. Считается, что одним из первых такой прием использовал Тимур Бекмамбетов в фильме ужасов “Убрать из друзей”. “Пропавшая без вести” — это продолжение популярного фильма “Поиск” (2018), снятое в формате антологии.
Мизантроп
© FilmNation Entertainment (2022)Кадр из фильма "Мизантроп"
© FilmNation Entertainment (2022)
Кадр из фильма "Мизантроп"
- Дата выхода: 6 апреля 2023 года
- Продолжительность: 1 час 59 минут
- Страна: США
- Режиссеры: Дамиан Сифрон
- В главных ролях: Шейлин Вудли, Бен Мендельсон, Ральф Айнесон
Сюжет:
Новогодняя ночь в Балтиморе оборачивается трагедией — психопат-мизантроп под звуки фейерверков совершает массовое убийство без следов и зацепок. ФБР бессильны в его поисках, пока глава расследования не замечает потенциал молодой полицейской Элеанор и то, как глубоко она понимает характер преступника. Вместе героям предстоит вступить в опасную гонку за убийцей, рискуя не только карьерой, но и жизнью.
Интересные факты:
“Мизантроп” снял молодой аргентинский режиссер Дамиан Сифрон, чей дебютный фильм “Дикие истории” был номинирован на Оскар и стал самым успешным фильмом в истории Аргентины.
Мое преступление
© Gaumont (2023)Кадр из фильма "Мое преступление"
© Gaumont (2023)
Кадр из фильма "Мое преступление"
- Дата выхода: 21 января 2023 года
- Продолжительность: 1 час 42 минуты
- Страна: Франция
- Режиссеры: Франсуа Озон
- В главных ролях: Изабель Юппер, Надя Терешкевич, Ребекка Мардер, Фабрис Лукини
Сюжет:
Париж, 1930-е годы. Молодая и красивая, но крайне бедная актриса Мадлен просыпается утром от визита полиции. Оказывается, продюсер, которого она видела прошлым вечером, убит. Благодаря подруге и по совместительству адвокату, суд оправдывает девушку. Теперь она богата и успешна, купается в лучах славы. Вот только вскоре в деле появляются новые улики, которые могут поставить счастливую жизнь под угрозу.
Интересные факты:
Фильм снял один из главных современных французских режиссеров — Франсуа Озон. Это вольная адаптация одноименной пьесы Жоржа Берра и Луи Вернейля, по которой был снят фильм “Чистосердечное признание” (1937). В российский прокат лента вышла 22 июня.
Хитровка. Знак четырех
© Мосфильм (2023)Кадр из фильма "Хитровка. Знак четырех"
© Мосфильм (2023)
Кадр из фильма "Хитровка. Знак четырех"
- Дата выхода: 18 мая 2023 года
- Продолжительность: 2 часа 9 минут
- Страна: Россия
- Режиссеры: Карен Шахназаров
- В главных ролях: Константин Крюков, Михаил Пореченков, Анфиса Черных, Евгений Стычкин
Сюжет:
Действие картины разворачивается в Москве в 1902 году. Молодой, но уже знаменитый театральный режиссер Константин Станиславский берется за постановку пьесы Максима Горького “На дне”. Чтобы полностью погрузиться в подобную атмосферу, он просит писателя Владимира Гиляровского показать ему печально известную Хитровку. Пока герои исследуют московские трущобы, там происходит загадочное убийство индийца-сикха с темным прошлым. Так, невольно, они оказываются втянуты в расследование преступления.
Интересные факты:
По словам Карена Шахназарова, фильм возник из идеи соединить прозу Владимира Гиляровского, описавшего дореволюционную Москву, с сюжетами Артура Конан Дойла. Режиссер подчеркнул, что зритель увидит драки, погони и даже гонки на катерах.
Приглашение к убийству
© ACE Entertainment (2022)Кадр из фильма "Приглашение к убийству"
© ACE Entertainment (2022)
Кадр из фильма "Приглашение к убийству"
- Дата выхода: 25 апреля 2023 года
- Продолжительность: 1 час 32 минуты
- Страна: Великобритания
- Режиссеры: Стивен Шимек
- В главных ролях: Миша Бартон, Браунинг, Бьянка А. Сантос, Джиллз Мэттхи
Сюжет:
1934 год. Молодая цветочница Миранда любит читать детективы Агаты Кристи и страдает от скуки. Все меняется, когда ей приходит загадочное приглашение поехать на выходные в особняк миллиардера Льюиса Финдли на уединенный остров вместе с пятью незнакомцами. Ситуация накаляется, когда одного из героев убивают, а его тело исчезает из гостиной. Становится ясно, что гостям миллиардера придется решить эту загадку.
Интересные факты:
В основу “Приглашения к убийству” лег роман Агаты Кристи “Десять негритят”. При этом один из второстепенных актеров, Алекс Хайд-Уайт (Шон) — сын Уилфрида Хайд-Уайта, сыгравшего роль в экранизации “Десяти негритят” 1965 года.
Убийство в Париже
© Denver and Delilah Productions (2023)Кадр из фильма "Убийство в Париже"
© Denver and Delilah Productions (2023)
Кадр из фильма "Убийство в Париже"
- Дата выхода: 31 марта 2023 года
- Продолжительность: 1 час 30 минут
- Страна: США
- Режиссеры: Джереми Гарелик
- В главных ролях: Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон, Марк Стронг, Мелани Лоран
Сюжет:
После того как Ник и Одри Шпиц обнаружили в себе детективный талант и раскрыли убийство на яхте, супруги решили не останавливаться на достигнутом и открыть свое детективное агентство. Однако вместо загадочных преступлений и приключений им приходится следить за неверными мужьями. Все меняется, когда пару приглашает на свадьбу индийский миллиардер Викрам, которого похищают с его же вечеринки, при этом убивая охранника. Теперь героев ждет еще одно увлекательное расследование.
Интересные факты:
“Убийство в Париже” — непосредственное продолжение успешной детективной комедии 2019 года “Убийство на яхте”. Продюсерами картины выступили Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер, исполнившие главные роли. При этом режиссер Джереми Гарелик уже работал с Энистон ранее над фильмом “Развод по-американски”.
Лютер: Павшее солнце
© BBC Films (2023)Кадр из фильма "Лютер: Павшее солнце"
© BBC Films (2023)
Кадр из фильма "Лютер: Павшее солнце"
- Дата выхода: 24 февраля 2023 года
- Продолжительность: 2 часа 9 минут
- Страна: Великобритания, США
- Режиссеры: Джэми Пэйн
- В главных ролях: Идрис Эльба, Синтия Эриво, Энди Серкис
Сюжет:
“Лютер: Павшее солнце” — это полнометражное продолжение одноименного сериала. Талантливый, но опальный детектив Джон Лютер, который не боится нарушить закон ради справедливости, сидит в тюрьме за превышение полномочий. В это время Лондон терроризирует очередной серийный убийца. Главный герой не может оставаться в стороне, поэтому ему придется не только сбежать из-за решетки, но и поймать маньяка, скрываясь от полиции.
Интересные факты:
Авторы сериала отмечали, что при его создании опирались на концепцию Коломбо, когда преступник известен заранее, но зритель не знает, как его поймают. Свои неординарные качества детектива Лютер получил от Шерлока Холмса.
Бостонский душитель
© 20th Century Studios (2023)Кадр из фильма "Бостонский душитель"
© 20th Century Studios (2023)
Кадр из фильма "Бостонский душитель"
- Дата выхода: 17 марта 2023 года
- Продолжительность: 1 час 52 минуты
- Страна: США
- Режиссеры: Мэтт Раскин
- В главных ролях: Кира Найтли, Кэрри Кун, Алессандро Нивола, Крис Купер
Сюжет:
Бостон, 1962 год. Молодая журналистка местной газеты Лоретта Маклафлин прозябает в отделе стиля жизни, хотя мечтает раскрыть свой талант в криминальной хронике. Когда в городе начинают происходить зверские преступления, молодая женщина уговаривает начальника разрешить ей провести свое расследование. Теперь Лоретте и более опытной напарнице Джин Коул предстоит с риском для жизни раскрыть страшные убийства, несмотря на сексизм и коррупцию.
Интересные факты:
Действие “Бостонского душителя” основано на реальных событиях, которые произошли в начале 60-х годов прошлого века. Лоретта Маклафлин и Джин Коул совместными усилиями смогли поймать Альберто ДеСальво, который сознался в многочисленных убийствах женщин. Режиссер Мэтт Раскин при подготовке фильма прочел все опубликованные журналистками статьи, общался с детьми главных героинь, а также с их бывшими коллегами.
Всевидящее око
© Cross Creek Pictures (2022)Кадр из фильма "Всевидящее око"
© Cross Creek Pictures (2022)
Кадр из фильма "Всевидящее око"
- Дата выхода: 6 января 2023 года
- Продолжительность: 2 часа 8 минут
- Страна: США
- Режиссеры: Скотт Купер
- В главных ролях: Кристиан Бэйл, Гарри Меллинг, Саймон Макберни, Тимоти Сполл
Сюжет:
В октябре 1830 года отставной детектив Лэндор получает задание расследовать смерть кадета, которая выглядит крайне загадочной. Начав свое расследование, герой тайно обращается за помощью к другому курсанту — Эдгару Аллану По. Молодой человек отличается остротой ума, наблюдательностью и любовью к тайнам, поэтому решает помочь детективу. Когда случается еще несколько смертей, герои начинают думать, что происходящее — часть какого-то ритуала.
Интересные факты:
Роль Эдгара Аллана По сыграл Гарри Меллинг, прославившийся ролью Дадли Дурсля в фильмах о Гарри Поттере. “Всевидящее око” основано на романе американского писателя Луиса Байярда “Бледно-голубой глаз”, который вышел в 2006 году.
Гипнотик
© Blue Rider Pictures (2023)Кадр из фильма "Гипнотик"
© Blue Rider Pictures (2023)
Кадр из фильма "Гипнотик"
- Дата выхода: 12 марта 2023 года
- Продолжительность: 1 час 33 минуты
- Страна: США
- Режиссеры: Роберт Родригес
- В главных ролях: Бен Аффлек, Алиси Брага, Уильям Фихтнер, Дж.Д. Пардо
Сюжет:
Детектив Дэнни Рурк расследует ограбление банка и внезапно находит в сейфе фотографию своей пропавшей дочери. Убежденный, что эти события связаны, Рурк начинает расследование с помощью одаренного экстрасенса. События принимают загадочный и опасный поворот, когда герой оказывается втянутым в загадочную правительственную программу.
Интересные факты:
Режиссер фильма Роберт Родригес попал в Книгу Рекордов Гиннеса как самый разносторонний деятель кинематографа — режиссер, сценарист, продюсер, композитор, оператор, художник по спецэффектам и т.д. Он написал первоначальный сценарий “Гипнотика” еще в 2002 году и назвал историю одной из своих любимых, но снял фильм только спустя 20 лет. Известно, что при создании ленты Родригесу помогали его дети — сыновья Ребел, Рейсер, Рокет и дочь Рианнон. В России фильм выйдет 6 июля 2023 года.
Ожидаемые премьеры
Вторая половина 2023 года также обещает быть богатой на премьеры детективов. Так, в сентябре в прокат выйдет фильм “Призраки в Венеции” с Кеннетом Браной в роли Эркюля Пуаро. В октябре ожидается премьера “Убийц цветочной луны” Мартина Скорсезе. Лента получила восторженные отзывы в прессе на премьере в Каннах, а зрители отметили ее 9-минутными овациями. Также в 2023 году ожидаются фильмы “Игра в свидания”, “Простая просьба 2”, “Свидетель обвинения”, “Рио” и другие.