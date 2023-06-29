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Во Львовской области демонтировали два советских памятника
Во Львовской области демонтировали два советских памятника - РИА Новости, 29.06.2023
Во Львовской области демонтировали два советских памятника
Еще два советских памятника демонтировали во Львовской области на западе Украины, до конца года в регионе планируется снести все советские памятники, заявил в... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T12:16
2023-06-29T12:16
2023-06-29T12:22
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Еще два советских памятника демонтировали во Львовской области на западе Украины, до конца года в регионе планируется снести все советские памятники, заявил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Максим Козицкий. На прошлой неделе Козицкий заявил, что за несколько дней во Львовской области было демонтировано 10 памятников советским солдатам, а с начала года – 80. "В Стрыйском районе демонтировали еще два монумента советской эпохи. На этот раз памятников лишились села Кавское и Лисятичи. Полностью высвободить Львовщину от маркеров советской пропаганды планируем до конца года", - написал Козицкий. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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украина, львовская область, россия
Украина, Львовская область, Россия
Во Львовской области демонтировали два советских памятника
Глава ОВА Козицкий: во Львовской области демонтировали еще два памятника советской эпохи