https://ria.ru/20230629/demontazh-1881091364.html

Во Львовской области демонтировали два советских памятника

Во Львовской области демонтировали два советских памятника - РИА Новости, 29.06.2023

Во Львовской области демонтировали два советских памятника

Еще два советских памятника демонтировали во Львовской области на западе Украины, до конца года в регионе планируется снести все советские памятники, заявил в... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T12:16

2023-06-29T12:16

2023-06-29T12:22

украина

львовская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881092897_0:64:1080:672_1920x0_80_0_0_75ee59858da028176f0c2455725d1bb3.jpg

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Еще два советских памятника демонтировали во Львовской области на западе Украины, до конца года в регионе планируется снести все советские памятники, заявил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Максим Козицкий. На прошлой неделе Козицкий заявил, что за несколько дней во Львовской области было демонтировано 10 памятников советским солдатам, а с начала года – 80. "В Стрыйском районе демонтировали еще два монумента советской эпохи. На этот раз памятников лишились села Кавское и Лисятичи. Полностью высвободить Львовщину от маркеров советской пропаганды планируем до конца года", - написал Козицкий. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230620/gagarin-1879270820.html

украина

львовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, львовская область, россия