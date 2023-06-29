https://ria.ru/20230629/chekhiya-1881015631.html

СМИ: в Чехии утвердили пакет непопулярных мер по оздоровлению госфинансов

СМИ: в Чехии утвердили пакет непопулярных мер по оздоровлению госфинансов - РИА Новости, 29.06.2023

СМИ: в Чехии утвердили пакет непопулярных мер по оздоровлению госфинансов

Чешское правительство утвердило в среду пакет мер по оздоровлению государственных финансов, которые требуют законодательных изменений, поэтому в четверг... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T02:53

2023-06-29T02:53

2023-06-29T06:20

в мире

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ПРАГА, 29 июн – РИА Новости. Чешское правительство утвердило в среду пакет мер по оздоровлению государственных финансов, которые требуют законодательных изменений, поэтому в четверг соответствующие документы будут направлены для рассмотрения и одобрения в нижнюю палату парламента, сообщило сетевое издание Idnes. "Принятый кабмином пакет мер предусматривает, в частности, увеличение подоходного налога на юридических лиц с 19 до 21%, объединяет на 12% сниженные ставки НДС, которые сейчас составляют 10 и 15%, изменяет распределение некоторых статей в ставках НДС. Он также вводит медицинское страхование сотрудников организаций, отменяет ряд налоговых льгот, включая скидку на плату за обучение. Также вводится новый государственный коэффициент для налога на имущество. Пакет мер также включает в себя изменение размеров потребительских налогов и налогов на азартные игры. Все данные меры должны принести кабмину существенную экономию госфинансов", - отмечается в материале. Проводимая властями республики одновременно с этим реформа пенсионного обеспечения предусматривает снижение темпов роста пенсий и более поздний уход на заслуженный отдых. После того, как правительство впервые объявило о подготовке данного пакета мер, он вызвал бурные диспуты в СМИ, многотысячные митинги на площадях и громкие заявления оппозиционных политиков в парламенте. Крупнейшее в стране объединение профсоюзов, Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов (ЧМКП), вместе с работодателями пыталась вести переговоры с правительством о смягчении реформ, но в ответ они услышали от главы минфина Збынека Станюры категорическое "Нет!" В результате большинство профсоюзов страны объявили, что переходят в "режим стачечной готовности" и уже провели несколько массовых акций в разных городах республики. В случае дальнейшей неуступчивости кабмина, лидеры ЧМКП намерены после периода летних отпусков усилить свою активность.

https://ria.ru/20230626/krizis-1880547694.html

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в мире