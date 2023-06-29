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Мальчик из Бурятии отправил выигранные на состязаниях 500 рублей бойцам СВО - РИА Новости, 29.06.2023
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12:49 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/buryatiya-1881103821.html
Мальчик из Бурятии отправил выигранные на состязаниях 500 рублей бойцам СВО
Мальчик из Бурятии отправил выигранные на состязаниях 500 рублей бойцам СВО - РИА Новости, 29.06.2023
Мальчик из Бурятии отправил выигранные на состязаниях 500 рублей бойцам СВО
Мальчик Тигран из бурятского города Северобайкальска отправил денежный приз в 500 рублей, который он выиграл на состязаниях по национальной борьбе на празднике... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T12:49
2023-06-29T12:49
надежные люди
республика бурятия
северобайкальск
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УЛАН-УДЭ, 29 июн – РИА Новости. Мальчик Тигран из бурятского города Северобайкальска отправил денежный приз в 500 рублей, который он выиграл на состязаниях по национальной борьбе на празднике Сурхарбан, бойцам СВО. Видео с его обращением к военным опубликовал фонд ""Мы вместе" город Северобайкальск" в Viber. "Здравствуйте, уважаемые бойцы Северобайкальска и всей России! Я сражался на Сурхарбане, на борьбе. Получил вознаграждение за третье место - 500 рублей. Я хочу эти 500 рублей не себе оставить, а отправить вам - в команду СВО. Победа будет за нами! Спасибо за чистое небо над головой! Ждем вас живыми и здоровыми", - говорит Тигран в своем видеообращении. В комментарии к видео администратор группы поблагодарил родителей мальчика за его воспитание. "Вот оно, наше будущее! Вот он, большой патриот России! С такими мальчишками мы спокойны за нашу страну, за наше будущее… Деньги получены", - говорится в комментарии. Сурхарбан - летний праздник у бурят. Его называют "эрын гурбан наадан" (три игры мужей). Особые обрядовые игры, воспевающие пробуждение природы, проводятся с древнейших времен. Во всех районах Бурятии сейчас проходят отборочные туры на большой республиканский Сурхарбан, который пройдет в столице региона с 6 по 9 июля.
https://ria.ru/20230627/makhaeva-1880795052.html
республика бурятия
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республика бурятия, северобайкальск
Надежные люди, Республика Бурятия, Северобайкальск
Мальчик из Бурятии отправил выигранные на состязаниях 500 рублей бойцам СВО

Мальчик Тигран из Бурятии отправил выигранные на состязаниях 500 рублей бойцам СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 29 июн – РИА Новости. Мальчик Тигран из бурятского города Северобайкальска отправил денежный приз в 500 рублей, который он выиграл на состязаниях по национальной борьбе на празднике Сурхарбан, бойцам СВО.
Видео с его обращением к военным опубликовал фонд ""Мы вместе" город Северобайкальск" в Viber.
"Здравствуйте, уважаемые бойцы Северобайкальска и всей России! Я сражался на Сурхарбане, на борьбе. Получил вознаграждение за третье место - 500 рублей. Я хочу эти 500 рублей не себе оставить, а отправить вам - в команду СВО. Победа будет за нами! Спасибо за чистое небо над головой! Ждем вас живыми и здоровыми", - говорит Тигран в своем видеообращении.
В комментарии к видео администратор группы поблагодарил родителей мальчика за его воспитание. "Вот оно, наше будущее! Вот он, большой патриот России! С такими мальчишками мы спокойны за нашу страну, за наше будущее… Деньги получены", - говорится в комментарии.
Сурхарбан - летний праздник у бурят. Его называют "эрын гурбан наадан" (три игры мужей). Особые обрядовые игры, воспевающие пробуждение природы, проводятся с древнейших времен. Во всех районах Бурятии сейчас проходят отборочные туры на большой республиканский Сурхарбан, который пройдет в столице региона с 6 по 9 июля.
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Надежные людиРеспублика БурятияСеверобайкальск
 
 
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