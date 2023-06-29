https://ria.ru/20230629/buryatiya-1881103821.html

Мальчик из Бурятии отправил выигранные на состязаниях 500 рублей бойцам СВО

Мальчик из Бурятии отправил выигранные на состязаниях 500 рублей бойцам СВО - РИА Новости, 29.06.2023

Мальчик из Бурятии отправил выигранные на состязаниях 500 рублей бойцам СВО

Мальчик Тигран из бурятского города Северобайкальска отправил денежный приз в 500 рублей, который он выиграл на состязаниях по национальной борьбе на празднике... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T12:49

2023-06-29T12:49

2023-06-29T12:49

надежные люди

республика бурятия

северобайкальск

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УЛАН-УДЭ, 29 июн – РИА Новости. Мальчик Тигран из бурятского города Северобайкальска отправил денежный приз в 500 рублей, который он выиграл на состязаниях по национальной борьбе на празднике Сурхарбан, бойцам СВО. Видео с его обращением к военным опубликовал фонд ""Мы вместе" город Северобайкальск" в Viber. "Здравствуйте, уважаемые бойцы Северобайкальска и всей России! Я сражался на Сурхарбане, на борьбе. Получил вознаграждение за третье место - 500 рублей. Я хочу эти 500 рублей не себе оставить, а отправить вам - в команду СВО. Победа будет за нами! Спасибо за чистое небо над головой! Ждем вас живыми и здоровыми", - говорит Тигран в своем видеообращении. В комментарии к видео администратор группы поблагодарил родителей мальчика за его воспитание. "Вот оно, наше будущее! Вот он, большой патриот России! С такими мальчишками мы спокойны за нашу страну, за наше будущее… Деньги получены", - говорится в комментарии. Сурхарбан - летний праздник у бурят. Его называют "эрын гурбан наадан" (три игры мужей). Особые обрядовые игры, воспевающие пробуждение природы, проводятся с древнейших времен. Во всех районах Бурятии сейчас проходят отборочные туры на большой республиканский Сурхарбан, который пройдет в столице региона с 6 по 9 июля.

https://ria.ru/20230627/makhaeva-1880795052.html

республика бурятия

северобайкальск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика бурятия, северобайкальск