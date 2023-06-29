Рейтинг@Mail.ru
Су-шерпа России в БРИКС рассказал о процессе расширения организации - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/briks-1881104668.html
Су-шерпа России в БРИКС рассказал о процессе расширения организации
Су-шерпа России в БРИКС рассказал о процессе расширения организации - РИА Новости, 29.06.2023
Су-шерпа России в БРИКС рассказал о процессе расширения организации
Страны БРИКС перед приемом в объединение новых стран должны разработать критерии и принципы расширения, заявил посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T12:52
2023-06-29T12:52
россия
брикс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834219410_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a9c11d815777e66cf909319073a0b017.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Страны БРИКС перед приемом в объединение новых стран должны разработать критерии и принципы расширения, заявил посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев. "Имеется понимание, что прежде должны быть разработаны модальности процесса расширения, включая критерии к возможным кандидатам, принципы, процедуры, а после этого можно будет приступать к рассмотрению возможных конкретных кандидатур", - сказал Князев, выступая на круглом столе в международном дискуссионном клубе "Валдай". Он напомнил, что соответствующие поручения механизм шерп получил от лидеров стран объединения на последнем саммите БРИКС.
https://ria.ru/20230622/briks-1879707513.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834219410_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4aa8f811f60d1d70e37c61e0ca0720b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брикс, в мире
Россия, БРИКС, В мире
Су-шерпа России в БРИКС рассказал о процессе расширения организации

Су-шерпа России в БРИКС Князев: надо разработать принципы принятия новых стран

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкБаннер с символикой БРИКС
Баннер с символикой БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Баннер с символикой БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Страны БРИКС перед приемом в объединение новых стран должны разработать критерии и принципы расширения, заявил посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев.
"Имеется понимание, что прежде должны быть разработаны модальности процесса расширения, включая критерии к возможным кандидатам, принципы, процедуры, а после этого можно будет приступать к рассмотрению возможных конкретных кандидатур", - сказал Князев, выступая на круглом столе в международном дискуссионном клубе "Валдай".
Он напомнил, что соответствующие поручения механизм шерп получил от лидеров стран объединения на последнем саммите БРИКС.
Стела БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
МИД поприветствовал подачу Египтом и Бангладеш заявки на вступление в БРИКС
22 июня, 07:06
 
РоссияБРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала