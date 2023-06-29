https://ria.ru/20230629/briks-1881104668.html
Су-шерпа России в БРИКС рассказал о процессе расширения организации
Су-шерпа России в БРИКС рассказал о процессе расширения организации - РИА Новости, 29.06.2023
Су-шерпа России в БРИКС рассказал о процессе расширения организации
Страны БРИКС перед приемом в объединение новых стран должны разработать критерии и принципы расширения, заявил посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T12:52
2023-06-29T12:52
2023-06-29T12:52
россия
брикс
в мире
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Страны БРИКС перед приемом в объединение новых стран должны разработать критерии и принципы расширения, заявил посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев. "Имеется понимание, что прежде должны быть разработаны модальности процесса расширения, включая критерии к возможным кандидатам, принципы, процедуры, а после этого можно будет приступать к рассмотрению возможных конкретных кандидатур", - сказал Князев, выступая на круглом столе в международном дискуссионном клубе "Валдай". Он напомнил, что соответствующие поручения механизм шерп получил от лидеров стран объединения на последнем саммите БРИКС.
https://ria.ru/20230622/briks-1879707513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брикс, в мире
Су-шерпа России в БРИКС рассказал о процессе расширения организации
Су-шерпа России в БРИКС Князев: надо разработать принципы принятия новых стран
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Страны БРИКС перед приемом в объединение новых стран должны разработать критерии и принципы расширения, заявил посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев.
"Имеется понимание, что прежде должны быть разработаны модальности процесса расширения, включая критерии к возможным кандидатам, принципы, процедуры, а после этого можно будет приступать к рассмотрению возможных конкретных кандидатур", - сказал Князев, выступая на круглом столе в международном дискуссионном клубе "Валдай".
Он напомнил, что соответствующие поручения механизм шерп получил от лидеров стран объединения на последнем саммите БРИКС.
МИД поприветствовал подачу Египтом и Бангладеш заявки на вступление в БРИКС