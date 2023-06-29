https://ria.ru/20230629/briks-1881104668.html

Су-шерпа России в БРИКС рассказал о процессе расширения организации

Су-шерпа России в БРИКС рассказал о процессе расширения организации - РИА Новости, 29.06.2023

Су-шерпа России в БРИКС рассказал о процессе расширения организации

Страны БРИКС перед приемом в объединение новых стран должны разработать критерии и принципы расширения, заявил посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T12:52

2023-06-29T12:52

2023-06-29T12:52

россия

брикс

в мире

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Страны БРИКС перед приемом в объединение новых стран должны разработать критерии и принципы расширения, заявил посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев. "Имеется понимание, что прежде должны быть разработаны модальности процесса расширения, включая критерии к возможным кандидатам, принципы, процедуры, а после этого можно будет приступать к рассмотрению возможных конкретных кандидатур", - сказал Князев, выступая на круглом столе в международном дискуссионном клубе "Валдай". Он напомнил, что соответствующие поручения механизм шерп получил от лидеров стран объединения на последнем саммите БРИКС.

https://ria.ru/20230622/briks-1879707513.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, брикс, в мире