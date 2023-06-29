https://ria.ru/20230629/blogery-1881089334.html

СЖР сомневается, что регистрация блогеров в качестве СМИ возможна

СЖР сомневается, что регистрация блогеров в качестве СМИ возможна - РИА Новости, 29.06.2023

СЖР сомневается, что регистрация блогеров в качестве СМИ возможна

Союз журналистов России сомневается, что регистрация блогеров в качестве СМИ возможна, но если какие-то блогеры решать самостоятельно зарегистрироваться, то СЖР РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T12:09

2023-06-29T12:09

2023-06-29T12:10

союз журналистов россии

россия

медиа - общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Союз журналистов России сомневается, что регистрация блогеров в качестве СМИ возможна, но если какие-то блогеры решать самостоятельно зарегистрироваться, то СЖР это только поддержит, заявил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев. Ранее сообщалось, что депутатами ГД готовится законопроект о добровольной регистрации блогеров в качестве СМИ. "Это очередное такое предложение, которое периодически вбрасывается для изучения этого вопроса, но обычно это ни чем не заканчивается. Если какие-то блогеры самостоятельно решат регистрироваться официально как СМИ, мы можем это только поддерживать и приветствовать, конечно, но мы в СЖР сильно сомневаемся, что такое возможно", - сказал Соловьев. Говоря об инициативе первого зампреда комитета ГД по просвещению Яны Лантратовой, которая обратилась к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой внести деятельность блогеров в справочник видов деятельности, глава СЖР отметил, что "внести, наверное, можно". "Подавляющее большинство блогеров занимаются зарабатыванием денег или просто каким-то видом творчества самостоятельным, не имеющего никакого отношения ни к журналистике, ни к писательству, ни к чему-то другому", - пояснил Соловьев и отметил, что только малая часть блогеров пытается писать ежедневно на политические, экономические и общественные темы. В обращении Лантратовой отмечается, что для включения в реестр предполагается необходимым условием наличие предлагаемого кода ОКВЭД и подписание меморандума "За честный знак", при этом нерешенным пока остается вопрос реестродержателя и создания наблюдательной комиссии за соблюдением положений меморандума.

https://ria.ru/20230510/bloger-1870802693.html

https://ria.ru/20230516/blogery-1871959954.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

союз журналистов россии, россия, медиа - общество