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Мариупольский библиотекарь рассказала, как им навязывали книги о Бандере - РИА Новости, 29.06.2023
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21:31 29.06.2023 (обновлено: 21:52 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/bilioteka-1881320898.html
Мариупольский библиотекарь рассказала, как им навязывали книги о Бандере
Мариупольский библиотекарь рассказала, как им навязывали книги о Бандере - РИА Новости, 29.06.2023
Мариупольский библиотекарь рассказала, как им навязывали книги о Бандере
Героизирующая радикальный украинских националистов литература, в том числе детские книги, поступала в библиотеки Мариуполя по разнарядке, однако на нее не было... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T21:31
2023-06-29T21:52
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россия
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ДОНЕЦК, 29 июн – РИА Новости. Героизирующая радикальный украинских националистов литература, в том числе детские книги, поступала в библиотеки Мариуполя по разнарядке, однако на нее не было спроса, рассказала РИА Новости заведующая отдела комплектования фонда городской Централизованной библиотечной системы Нина Матусова. "Эта литература получалась из центральных фондов библиотек из центральных издательств в принудительном порядке. Мы сами ее не заказывали, она приходила только по разнарядке. Она всегда выставлялась в первую очередь на всеобщее обозрение", - сказала Матусова. По ее словам, такого рода книги не были востребованы. "Как практикующий библиотекарь я могу сказать, что эта литература не пользовалась спросом среди читателей. Она выполняла скорее рекламную функцию. Можем взять любую книгу, посмотреть на листке возврата: отметок там нет", - говорит она. Ранее в Мариуполе сотрудники ФСБ России изъяли более 1,5 тыс экземпляров украинской экстремистской литературы. Среди изъятых книг пропагандистская литература, восхваляющая украинские нацистские формирования, а также издания о так называемой Антитеррористической операции в Донбассе, событиях на Майдане в 2014 году, а также об идеологе украинского национализма Степане Бандере. Кроме того, в числе изъятых материалов есть детская литература, в том числе о Бандере.
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"Не пользовалась спросом" – сотрудник библиотеки Мариуполя о литературе с героизацией Бандеры
Героизирующая радикальный украинских националистов литература, в том числе детские книги, поступала в библиотеки Мариуполя по разнарядке, однако на нее не было спроса, рассказала РИА Новости заведующая отдела комплектования фонда городской Централизованной библиотечной системы Нина Матусова.
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в мире, мариуполь, россия, донбасс, степан бандера, фсб
В мире, Мариуполь, Россия, Донбасс, Степан Бандера, ФСБ
Мариупольский библиотекарь рассказала, как им навязывали книги о Бандере

Библиотекарь: литература с героизацией Бандеры приходила в Мариуполь по разнарядке

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ДОНЕЦК, 29 июн – РИА Новости. Героизирующая радикальный украинских националистов литература, в том числе детские книги, поступала в библиотеки Мариуполя по разнарядке, однако на нее не было спроса, рассказала РИА Новости заведующая отдела комплектования фонда городской Централизованной библиотечной системы Нина Матусова.
«
"Эта литература получалась из центральных фондов библиотек из центральных издательств в принудительном порядке. Мы сами ее не заказывали, она приходила только по разнарядке. Она всегда выставлялась в первую очередь на всеобщее обозрение", - сказала Матусова.
По ее словам, такого рода книги не были востребованы. "Как практикующий библиотекарь я могу сказать, что эта литература не пользовалась спросом среди читателей. Она выполняла скорее рекламную функцию. Можем взять любую книгу, посмотреть на листке возврата: отметок там нет", - говорит она.
Ранее в Мариуполе сотрудники ФСБ России изъяли более 1,5 тыс экземпляров украинской экстремистской литературы. Среди изъятых книг пропагандистская литература, восхваляющая украинские нацистские формирования, а также издания о так называемой Антитеррористической операции в Донбассе, событиях на Майдане в 2014 году, а также об идеологе украинского национализма Степане Бандере. Кроме того, в числе изъятых материалов есть детская литература, в том числе о Бандере.
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В миреМариупольРоссияДонбассСтепан БандераФСБ
 
 
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