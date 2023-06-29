https://ria.ru/20230629/bilioteka-1881320898.html

Мариупольский библиотекарь рассказала, как им навязывали книги о Бандере

Мариупольский библиотекарь рассказала, как им навязывали книги о Бандере - РИА Новости, 29.06.2023

Мариупольский библиотекарь рассказала, как им навязывали книги о Бандере

Героизирующая радикальный украинских националистов литература, в том числе детские книги, поступала в библиотеки Мариуполя по разнарядке, однако на нее не было... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T21:31

2023-06-29T21:31

2023-06-29T21:52

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россия

донбасс

степан бандера

фсб

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ДОНЕЦК, 29 июн – РИА Новости. Героизирующая радикальный украинских националистов литература, в том числе детские книги, поступала в библиотеки Мариуполя по разнарядке, однако на нее не было спроса, рассказала РИА Новости заведующая отдела комплектования фонда городской Централизованной библиотечной системы Нина Матусова. "Эта литература получалась из центральных фондов библиотек из центральных издательств в принудительном порядке. Мы сами ее не заказывали, она приходила только по разнарядке. Она всегда выставлялась в первую очередь на всеобщее обозрение", - сказала Матусова. По ее словам, такого рода книги не были востребованы. "Как практикующий библиотекарь я могу сказать, что эта литература не пользовалась спросом среди читателей. Она выполняла скорее рекламную функцию. Можем взять любую книгу, посмотреть на листке возврата: отметок там нет", - говорит она. Ранее в Мариуполе сотрудники ФСБ России изъяли более 1,5 тыс экземпляров украинской экстремистской литературы. Среди изъятых книг пропагандистская литература, восхваляющая украинские нацистские формирования, а также издания о так называемой Антитеррористической операции в Донбассе, событиях на Майдане в 2014 году, а также об идеологе украинского национализма Степане Бандере. Кроме того, в числе изъятых материалов есть детская литература, в том числе о Бандере.

https://ria.ru/20230506/bastrykin-1869952721.html

мариуполь

россия

донбасс

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Не пользовалась спросом" – сотрудник библиотеки Мариуполя о литературе с героизацией Бандеры Героизирующая радикальный украинских националистов литература, в том числе детские книги, поступала в библиотеки Мариуполя по разнарядке, однако на нее не было спроса, рассказала РИА Новости заведующая отдела комплектования фонда городской Централизованной библиотечной системы Нина Матусова. 2023-06-29T21:31 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мариуполь, россия, донбасс, степан бандера, фсб