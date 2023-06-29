https://ria.ru/20230629/bezopasnost-1881196462.html
Россия и Китай обсудили вопросы космической безопасности
Россия и Китай обсудили вопросы космической безопасности - РИА Новости, 29.06.2023
Россия и Китай обсудили вопросы космической безопасности
Россия и Китай обсудили в Москве вопросы обеспечения космической безопасности, подчеркнута важность предотвращения гонки вооружений в космосе, сообщили в... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:48
2023-06-29T15:48
2023-06-29T15:48
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия и Китай обсудили в Москве вопросы обеспечения космической безопасности, подчеркнута важность предотвращения гонки вооружений в космосе, сообщили в четверг в МИД РФ. "Проведён обмен оценками ситуации в данной области. Подчёркнута необходимость продолжения плотного сотрудничества и активных совместных усилий в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и вепонизации космоса ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства. В МИД РФ отметили, что переговоры подтвердили единство подходов Москвы и Пекина по вопросам обеспечения космической безопасности. "Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации в данной сфере на профильных многосторонних площадках", - подчеркнули в дипведомстве.
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россия, москва, китай
Россия и Китай обсудили вопросы космической безопасности
МИД: Россия и Китай подчеркнули важность предотвращения космической гонки вооружений