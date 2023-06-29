https://ria.ru/20230629/belorussiya-1881009849.html

Белоруссия ратифицировала поправки в соглашение с Россией о безопасности

Белоруссия ратифицировала поправки в соглашение с Россией о безопасности - РИА Новости, 29.06.2023

Белоруссия ратифицировала поправки в соглашение с Россией о безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации поправок в соглашение с РФ о совместном обеспечении региональной безопасности в военной... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T00:41

2023-06-29T00:41

2023-06-29T00:55

александр лукашенко

белоруссия

россия

виктор хренин

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МИНСК, 29 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации поправок в соглашение с РФ о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере, документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.В мае законопроект приняла нижняя палата белорусского парламента, а в июне – одобрила верхняя. Таким образом, с подписанием закона главой государства Белоруссия завершила процедуру ратификации протокола о внесении правок в соглашение."Ратифицировать протокол … о внесении изменений в соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года, подписанный в Минске 3 декабря 2022 года", - говорится в законе.Ранее в минобороны Белоруссии пояснили РИА Новости, что протокол подписан в целях совершенствования нормативной правовой базы двустороннего сотрудничества Белоруссии и РФ в военной сфере. Протоколом уточняется понятийный аппарат, порядок планирования и финансирования совместных мероприятий по обеспечению функционирования региональной группировки войск.В ведомстве отмечали, что протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и действует в период действия соглашения.На национальном правовом интернет-портале также опубликован и сам протокол. В частности, документом в преамбулу соглашения вносится положение об учете сторонами Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года и Договор между Белоруссией и РФ о военном сотрудничестве от 19 декабря 1997 года.Уточняется понятийный аппарат соглашения, редакции отдельных статей. Так "регионом" называется территория Белоруссии и территории областей РФ, прилегающие к белорусской госгранице, с воздушно-космическим пространством, в пределах которых предусматривается развертывание группировок войск ВС Белоруссии и ВС РФ и их совместные действия по обеспечению безопасности двух стран, а также дислоцируются соединения и воинские части российской части группировки и размещены объекты военной инфраструктуры вооруженных сил Российской Федерации, обеспечивающие их функционирование. В протоколе отмечается, что "функционирование региональной группировки – повседневная и боевая деятельность штабов, войск (сил) из состава региональной группировки".Протоколом также предусмотрено, что стороны самостоятельно осуществляют всестороннее обеспечение своих войск, выделенных в состав региональной группировки. Обеспечение функционирования региональной группировки может осуществляться в ином порядке по договоренности сторон.Представляя законопроект в парламенте, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин объяснял необходимость внесения изменений в соглашение нюансами финансирования региональной группировки. По его словам, "региональную группировку войск обеспечивает ряд воинских частей, которые дислоцируются не на территории Беларуси, а на территории РФ, и чтобы из бюджета Союзного государства была возможность финансировать их, было предложение внести изменения в это соглашение". Глава минобороны отмечал, что вступление протокола в силу не повлечет увеличения расходов белорусского бюджета, поскольку направляемый Минском в бюджет Союзного государства объем финансирования не изменяется. Он также подчеркивал, что львиную долю выделяет Россия.

https://ria.ru/20230628/davlenie-1880875698.html

https://ria.ru/20230628/sholts-1881002647.html

https://ria.ru/20230628/lukashenko-1880857349.html

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александр лукашенко, белоруссия, россия, виктор хренин