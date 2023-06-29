https://ria.ru/20230629/batiskaf-1881158160.html

СМИ сообщили, что батискаф "Титан" могут частично собрать из обломков

СМИ сообщили, что батискаф "Титан" могут частично собрать из обломков - РИА Новости, 29.06.2023

СМИ сообщили, что батискаф "Титан" могут частично собрать из обломков

Специалисты, расследующие трагедию затонувшего в Атлантическом океане во время экспедиции к корпусу "Титаника" батискафа "Титан", могут частично воссоздать... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T14:15

2023-06-29T14:15

2023-06-29T14:15

в мире

космос - риа наука

сша

атлантический океан

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Специалисты, расследующие трагедию затонувшего в Атлантическом океане во время экспедиции к корпусу "Титаника" батискафа "Титан", могут частично воссоздать детали судна из найденных на дне океана обломков, чтобы выявить слабые места в конструкции, приведшие к трагедии, заявил Том Мэддокс, генеральный директор компании Underwater Forensic Investigators, которая представляет услуги по воссозданию места происшествия под водой. Ранее сообщалось, что найденные подводным аппаратом обломки батискафа были доставлены на сушу. Согласно телеканалу CBC, среди обломков был полукруглый кусок, который оказался носом Титана, а также кусок боковой панели с покрытием над логотипом OceanGate. Сообщалось, что обломки батискафа будут переданы следователям для выяснения причин трагедии. "(Обнаружение крупных частей судна – ред.) означает, что у нас есть больше деталей паззла, чтобы собрать его ... Они соберут его настолько быстро, насколько смогут. Я не думаю, что для этого существует инструкция, знаете, для этого нет учебника, это нечто новое. И им придется делать записи по ходу дела, как я думаю, но для этого они будут использовать свой прошлый опыт и знания", - заявил Мэддокс в интервью британскому изданию Daily Mail. При этом в статье не сообщается, принимает ли участие его компания Underwater Forensic Investigators в расследовании произошедшего с "Титаном". Том Мэддокс отметил, что многие ожидали, что в результате взрыва большое количество частей будут разрушены, что значительно затруднило бы расследование. Как отмечает газета, обнаруженные обломки удивили экспертов. Как заявил Мэддокс, главное выяснить, где были источники сбоя, понять, что произошло, и избежать этого в будущем. По мнению эксперта, расследование может занять год или больше и, скорее всего, будет чрезвычайно сложной задачей. Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. Ранее береговая охрана США, которая проводила поисково-спасательную операцию, сообщила, что "Титан" разрушен в результате взрыва, а пять членов его экипажа погибли.

https://ria.ru/20230629/titan-1881027385.html

https://ria.ru/20230628/batiskaf-1880977374.html

сша

атлантический океан

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в мире, космос - риа наука, сша, атлантический океан, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа