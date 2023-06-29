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Украинский суд вынес заочный приговор Балицкому - РИА Новости, 29.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:39 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/balitskiy-1881214753.html
Украинский суд вынес заочный приговор Балицкому
Украинский суд вынес заочный приговор Балицкому - РИА Новости, 29.06.2023
Украинский суд вынес заочный приговор Балицкому
Суд на Украине заочно приговорил к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, сообщили в четверг в... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:39
2023-06-29T16:39
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Суд на Украине заочно приговорил к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, сообщили в четверг в Telegram-канале Службы безопасности Украины. "На основании доказательной базы, которую собрала служба безопасности Украины, удалось осудить... Евгения Балицкого. По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении ведомства. Чиновника призвали виновным по двум статьям уголовного кодекса Украины: "Участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории" и "Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230509/priznanie-1870645580.html
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безопасность, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский суд вынес заочный приговор Балицкому

Украинский суд заочно приговорил Балицкого к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Суд на Украине заочно приговорил к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, сообщили в четверг в Telegram-канале Службы безопасности Украины.
"На основании доказательной базы, которую собрала служба безопасности Украины, удалось осудить... Евгения Балицкого. По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении ведомства.
Чиновника призвали виновным по двум статьям уголовного кодекса Украины: "Участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории" и "Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины".
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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