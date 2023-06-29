Украинский суд вынес заочный приговор Балицкому
Украинский суд заочно приговорил Балицкого к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Суд на Украине заочно приговорил к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, сообщили в четверг в Telegram-канале Службы безопасности Украины.
"На основании доказательной базы, которую собрала служба безопасности Украины, удалось осудить... Евгения Балицкого. По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении ведомства.
Чиновника призвали виновным по двум статьям уголовного кодекса Украины: "Участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории" и "Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины".
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.