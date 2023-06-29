https://ria.ru/20230629/balitskiy-1881214753.html

Украинский суд вынес заочный приговор Балицкому

Украинский суд вынес заочный приговор Балицкому - РИА Новости, 29.06.2023

Украинский суд вынес заочный приговор Балицкому

Суд на Украине заочно приговорил к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, сообщили в четверг в... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T16:39

2023-06-29T16:39

2023-06-29T16:39

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

евгений балицкий

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Суд на Украине заочно приговорил к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, сообщили в четверг в Telegram-канале Службы безопасности Украины. "На основании доказательной базы, которую собрала служба безопасности Украины, удалось осудить... Евгения Балицкого. По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении ведомства. Чиновника призвали виновным по двум статьям уголовного кодекса Украины: "Участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории" и "Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230509/priznanie-1870645580.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр