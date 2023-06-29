https://ria.ru/20230629/avstraliya-1881193964.html
Столица Австралии может разрешить эвтаназию для подростков от 14 лет
Столица Австралии может разрешить эвтаназию для подростков от 14 лет - РИА Новости, 29.06.2023
Столица Австралии может разрешить эвтаназию для подростков от 14 лет
Австралийская столица Канберра, а также её города-спутники допускают ввод эвтаназии для подростков в возрасте от 14 лет, окончательная модель системы будет... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:41
2023-06-29T15:41
2023-06-29T15:41
в мире
австралия
канберра
южная австралия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Австралийская столица Канберра, а также её города-спутники допускают ввод эвтаназии для подростков в возрасте от 14 лет, окончательная модель системы будет представлена позже в этом году, сообщает издание Australian. По данным издания, проект возглавила глава департамента прав человека столичного округа Тара Шайен. "Сейчас рассматривается возможность предоставления детям в возрасте 14 лет права на добровольное оказание помощи при смерти. Столичный округ Австралии также может отменить требование об ожидаемом времени смерти от 6 до 12 месяцев, которое есть в других штатах", - пишет издание со ссылкой на общественный опрос, проведенный правительством столичного округа. По данным местных властей, 48% жителей округа выступили за оказание услуг эвтаназии для любого тяжелобольного человека, 32% жителей считают, что человек, желающий воспользоваться услугой, должен быть старше 18 лет. Столичный округ Австралии получил право на оказание услуг добровольной эвтаназии с начала 2023 года. В стране эта процедура доступна в ряде штатов - Южной Австралии, Виктории, Квинсленде, Тасмании и будет введена в Новом Южном Уэльсе с 28 ноября. Все штаты согласны с тем, что лицо должно быть не моложе 18 лет.
https://ria.ru/20220101/evtanaziya-1766192514.html
https://ria.ru/20230529/evtanaziya-1874863225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия, канберра, южная австралия
В мире, Австралия, Канберра, Южная Австралия
Столица Австралии может разрешить эвтаназию для подростков от 14 лет
Канберра и ее города-спутники допустили ввод эвтаназии для подростков в возрасте от 14 лет
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Австралийская столица Канберра, а также её города-спутники допускают ввод эвтаназии для подростков в возрасте от 14 лет, окончательная модель системы будет представлена позже в этом году, сообщает издание Australian
.
По данным издания, проект возглавила глава департамента прав человека столичного округа Тара Шайен.
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"Сейчас рассматривается возможность предоставления детям в возрасте 14 лет права на добровольное оказание помощи при смерти. Столичный округ Австралии также может отменить требование об ожидаемом времени смерти от 6 до 12 месяцев, которое есть в других штатах", - пишет издание со ссылкой на общественный опрос, проведенный правительством столичного округа.
По данным местных властей, 48% жителей округа выступили за оказание услуг эвтаназии для любого тяжелобольного человека, 32% жителей считают, что человек, желающий воспользоваться услугой, должен быть старше 18 лет.
Столичный округ Австралии получил право на оказание услуг добровольной эвтаназии с начала 2023 года. В стране эта процедура доступна в ряде штатов - Южной Австралии
, Виктории
, Квинсленде
, Тасмании
и будет введена в Новом Южном Уэльсе
с 28 ноября. Все штаты согласны с тем, что лицо должно быть не моложе 18 лет.
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