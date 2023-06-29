https://ria.ru/20230629/avstraliya-1881193964.html

Столица Австралии может разрешить эвтаназию для подростков от 14 лет

Столица Австралии может разрешить эвтаназию для подростков от 14 лет - РИА Новости, 29.06.2023

Столица Австралии может разрешить эвтаназию для подростков от 14 лет

Австралийская столица Канберра, а также её города-спутники допускают ввод эвтаназии для подростков в возрасте от 14 лет, окончательная модель системы будет... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T15:41

2023-06-29T15:41

2023-06-29T15:41

в мире

австралия

канберра

южная австралия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Австралийская столица Канберра, а также её города-спутники допускают ввод эвтаназии для подростков в возрасте от 14 лет, окончательная модель системы будет представлена позже в этом году, сообщает издание Australian. По данным издания, проект возглавила глава департамента прав человека столичного округа Тара Шайен. "Сейчас рассматривается возможность предоставления детям в возрасте 14 лет права на добровольное оказание помощи при смерти. Столичный округ Австралии также может отменить требование об ожидаемом времени смерти от 6 до 12 месяцев, которое есть в других штатах", - пишет издание со ссылкой на общественный опрос, проведенный правительством столичного округа. По данным местных властей, 48% жителей округа выступили за оказание услуг эвтаназии для любого тяжелобольного человека, 32% жителей считают, что человек, желающий воспользоваться услугой, должен быть старше 18 лет. Столичный округ Австралии получил право на оказание услуг добровольной эвтаназии с начала 2023 года. В стране эта процедура доступна в ряде штатов - Южной Австралии, Виктории, Квинсленде, Тасмании и будет введена в Новом Южном Уэльсе с 28 ноября. Все штаты согласны с тем, что лицо должно быть не моложе 18 лет.

https://ria.ru/20220101/evtanaziya-1766192514.html

https://ria.ru/20230529/evtanaziya-1874863225.html

австралия

канберра

южная австралия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, австралия, канберра, южная австралия