https://ria.ru/20230629/aviatsiya-1881022208.html

ВКС уничтожили на Краснолиманском направлении танк и группу боевиков ВСУ

ВКС уничтожили на Краснолиманском направлении танк и группу боевиков ВСУ - РИА Новости, 29.06.2023

ВКС уничтожили на Краснолиманском направлении танк и группу боевиков ВСУ

Российская авиация нанесла удар по скоплению украинских военных и уничтожила танк на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T05:07

2023-06-29T05:07

2023-06-29T05:08

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

су-25

ка-52 "аллигатор"

центральный военный округ

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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Российская авиация нанесла удар по скоплению украинских военных и уничтожила танк на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. Нанесение ударов обеспечивал авиационный наводчик Центрального военного округа. Получив боевую задачу, он занял позицию и определил ориентиры для удара по целям ВСУ. После получения координат от наводчика штурмовики Су-25 нанесли удары неуправляемыми ракетами. Как сообщили в ведомстве, был обнаружен танк ВСУ, который сразу же был уничтожен ударным вертолетом Ка-52. "Помимо того, что мы должны навести их (авиацию – ред.) на цель, чтобы они ее обнаружили, также мы должны контролировать противника, если он наносит огневое воздействие по нашим воздушным бортам, мы должны своевременно подсказать, откуда идет воздействие, чтобы командир группы вовремя смог принять меры для ухода от удара из ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс – ред.) - рассказал передовой авиационный наводчик ЦВО. По его словам, его работа является очень ответственной, так как он отвечает не только за свою жизнь, но и за жизни экипажей воздушных судов. "Работа авиационных наводчиков позволяет проводить точное поражение личного состава и техники подразделений ВСУ всеми видами авиационной техники, задействованной в зоне проведения СВО", - рассказали в Минобороны.

https://ria.ru/20230621/aviatsiya-1879615136.html

https://ria.ru/20230627/samolety-1880610142.html

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вооруженные силы украины, су-25, ка-52 "аллигатор", центральный военный округ