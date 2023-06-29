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Рейсы из Благовещенска в Китай и Вьетнам могут запустить в ближайшее время - РИА Новости, 29.06.2023
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05:39 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/aviareysy-1881023508.html
Рейсы из Благовещенска в Китай и Вьетнам могут запустить в ближайшее время
Рейсы из Благовещенска в Китай и Вьетнам могут запустить в ближайшее время - РИА Новости, 29.06.2023
Рейсы из Благовещенска в Китай и Вьетнам могут запустить в ближайшее время
Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил проработать возможность приема регулярных рейсов широкофюзеляжных самолетов в аэропорту Благовещенска, также... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T05:39
2023-06-29T05:39
благовещенск
вьетнам
китай
василий орлов (губернатор)
аэрофлот
экономика
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил проработать возможность приема регулярных рейсов широкофюзеляжных самолетов в аэропорту Благовещенска, также рассматривается вопрос о запуске в ближайшее время рейсов из столицы Приамурья в Китай и Вьетнам, сообщает правительство региона. Реконструкцию международного аэропорта в Благовещенске и организацию международных авиаперевозок обсудили на совещании в правительстве. "Реконструкция аэропорта Благовещенска подразумевает прием широкофюзеляжных самолетов. Уже сегодня необходимо начинать переговоры с авиаперевозчиком по этому вопросу. Нужно, чтобы из Благовещенска в Москву летали современные комфортные самолеты "Аэрофлота", предлагающие новый тип сервиса. Кроме этого, региону нужны рейсы на остров Хайнань и во Вьетнам. Это наиболее востребованные у жителей области направления для отдыха", - сказал Орлов. Модернизация инфраструктуры международного аэропорта идёт по концессионному соглашению между ООО "АБС Благовещенск" и правительством Амурской области. Планируется построить новые пассажирские терминалы внутренних и международных авиалиний и грузовой терминал, капитально отремонтировать привокзальную площадь, увеличить парковку. Также до конца года будет построена новая взлетно-посадочная полоса, которая значительно расширит возможности аэропорта. После модернизации аэропорт Благовещенска сможет принимать различные типы самолётов, в том числе дальнемагистральные лайнеры. В настоящее время на стройплощадке аэровокзального и грузового комплексов начался демонтаж объектов и переустройство инженерных сетей. Разработана проектно-сметная документация по модернизации существующего терминала внутренних воздушных линий. Преступить к работам планируют в этом году. Реконструкция привокзальной площади пройдет в два этапа. Сначала построят новый участок перед новым аэровокзалом. Затем приступят к реконструкции существующей привокзальной площади.
https://ria.ru/20230629/aviakompaniya-1881019825.html
https://ria.ru/20230606/aviareys-1876347090.html
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благовещенск, вьетнам, китай, василий орлов (губернатор), аэрофлот, экономика
Благовещенск, Вьетнам, Китай, Василий Орлов (губернатор), Аэрофлот, Экономика
Рейсы из Благовещенска в Китай и Вьетнам могут запустить в ближайшее время

Губернатор Орлов: рейсы из Благовещенска в КНР и Вьетнам могут запустить в ближайшее время

© РИА Новости / Светлана МайороваАэропорт Благовещенск
Аэропорт Благовещенск - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Светлана Майорова
Аэропорт Благовещенск. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил проработать возможность приема регулярных рейсов широкофюзеляжных самолетов в аэропорту Благовещенска, также рассматривается вопрос о запуске в ближайшее время рейсов из столицы Приамурья в Китай и Вьетнам, сообщает правительство региона.
Реконструкцию международного аэропорта в Благовещенске и организацию международных авиаперевозок обсудили на совещании в правительстве.
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"Реконструкция аэропорта Благовещенска подразумевает прием широкофюзеляжных самолетов. Уже сегодня необходимо начинать переговоры с авиаперевозчиком по этому вопросу. Нужно, чтобы из Благовещенска в Москву летали современные комфортные самолеты "Аэрофлота", предлагающие новый тип сервиса. Кроме этого, региону нужны рейсы на остров Хайнань и во Вьетнам. Это наиболее востребованные у жителей области направления для отдыха", - сказал Орлов.
Модернизация инфраструктуры международного аэропорта идёт по концессионному соглашению между ООО "АБС Благовещенск" и правительством Амурской области. Планируется построить новые пассажирские терминалы внутренних и международных авиалиний и грузовой терминал, капитально отремонтировать привокзальную площадь, увеличить парковку. Также до конца года будет построена новая взлетно-посадочная полоса, которая значительно расширит возможности аэропорта. После модернизации аэропорт Благовещенска сможет принимать различные типы самолётов, в том числе дальнемагистральные лайнеры.
В настоящее время на стройплощадке аэровокзального и грузового комплексов начался демонтаж объектов и переустройство инженерных сетей. Разработана проектно-сметная документация по модернизации существующего терминала внутренних воздушных линий. Преступить к работам планируют в этом году.
Реконструкция привокзальной площади пройдет в два этапа. Сначала построят новый участок перед новым аэровокзалом. Затем приступят к реконструкции существующей привокзальной площади.
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БлаговещенскВьетнамКитайВасилий Орлов (губернатор)АэрофлотЭкономика
 
 
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