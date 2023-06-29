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Асфальт обновили на Сколковском шоссе Москвы - РИА Новости, 29.06.2023
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14:22 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/asfalt-1881165503.html
Асфальт обновили на Сколковском шоссе Москвы
Асфальт обновили на Сколковском шоссе Москвы - РИА Новости, 29.06.2023
Асфальт обновили на Сколковском шоссе Москвы
Специалисты завершили замену асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на Сколковском шоссе в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:22
2023-06-29T14:22
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петр бирюков
москва
общество
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Специалисты завершили замену асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на Сколковском шоссе в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили замену асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на Сколковском шоссе. В общей сложности обновили почти 120 тысяч квадратных метров асфальта на всем протяжении магистрали. Ремонт был необходим из-за колейности на проезжей части, кроме того, истек гарантийный срок службы дорожного полотна. Работы проводились преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что в ближайшее время специалисты нанесут дорожную разметку: осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки, остановки общественного транспорта. Всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменят свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта. Дополняется, что для его укладки используют собственные асфальтобетонные смеси, которые производят на 10 заводах, находящихся в собственности города.
https://ria.ru/20230601/asfalt-1875457614.html
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петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Асфальт обновили на Сколковском шоссе Москвы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабочий бригады ГБУ "Автомобильные дороги" демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве
Рабочий бригады ГБУ Автомобильные дороги демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Специалисты завершили замену асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на Сколковском шоссе в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили замену асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на Сколковском шоссе. В общей сложности обновили почти 120 тысяч квадратных метров асфальта на всем протяжении магистрали. Ремонт был необходим из-за колейности на проезжей части, кроме того, истек гарантийный срок службы дорожного полотна. Работы проводились преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что в ближайшее время специалисты нанесут дорожную разметку: осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки, остановки общественного транспорта. Всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменят свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта.
Дополняется, что для его укладки используют собственные асфальтобетонные смеси, которые производят на 10 заводах, находящихся в собственности города.
Замена асфальтобетонного покрытия в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Асфальт на улице Петровка заменят по технологии укладки "единым ковром"
1 июня, 09:13
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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