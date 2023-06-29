https://ria.ru/20230629/asfalt-1881165503.html

Асфальт обновили на Сколковском шоссе Москвы

Асфальт обновили на Сколковском шоссе Москвы - РИА Новости, 29.06.2023

Асфальт обновили на Сколковском шоссе Москвы

Специалисты завершили замену асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на Сколковском шоссе в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T14:22

2023-06-29T14:22

2023-06-29T14:22

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петр бирюков

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Специалисты завершили замену асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на Сколковском шоссе в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили замену асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на Сколковском шоссе. В общей сложности обновили почти 120 тысяч квадратных метров асфальта на всем протяжении магистрали. Ремонт был необходим из-за колейности на проезжей части, кроме того, истек гарантийный срок службы дорожного полотна. Работы проводились преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что в ближайшее время специалисты нанесут дорожную разметку: осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки, остановки общественного транспорта. Всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменят свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта. Дополняется, что для его укладки используют собственные асфальтобетонные смеси, которые производят на 10 заводах, находящихся в собственности города.

https://ria.ru/20230601/asfalt-1875457614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы