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Российские артиллеристы уничтожили два опорных пункта ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили два опорных пункта ВСУ - РИА Новости, 29.06.2023

Российские артиллеристы уничтожили два опорных пункта ВСУ

Артиллеристы группировки "Юг" уничтожили опорные пункты двух бригад ВСУ и три 120-миллиметровых миномета, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T05:02

2023-06-29T05:02

2023-06-29T05:05

специальная военная операция на украине

авдеевка

вадим астафьев

вооруженные силы украины

войска рхбз

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Юг" уничтожили опорные пункты двух бригад ВСУ и три 120-миллиметровых миномета, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. "Артиллерийскими подразделениями "Южной" группировки войск уничтожены опорные пункты 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Калиновка и 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке. В ходе контрбатарейной борьбы на Марьинском направлении артиллеристами группировки уничтожены три 120-миллиметровые миномета противника", - сказал он.В свою очередь, экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южного военного округа нанес удар по скоплению живой силы противника на передовых позициях в районе Малой Калиновки.

авдеевка

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авдеевка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, войска рхбз, вооруженные силы рф