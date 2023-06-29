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Российские артиллеристы уничтожили два опорных пункта ВСУ - РИА Новости, 29.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 29.06.2023 (обновлено: 05:05 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/artilleristy-1881021479.html
Российские артиллеристы уничтожили два опорных пункта ВСУ
Российские артиллеристы уничтожили два опорных пункта ВСУ - РИА Новости, 29.06.2023
Российские артиллеристы уничтожили два опорных пункта ВСУ
Артиллеристы группировки "Юг" уничтожили опорные пункты двух бригад ВСУ и три 120-миллиметровых миномета, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T05:02
2023-06-29T05:05
специальная военная операция на украине
авдеевка
вадим астафьев
вооруженные силы украины
войска рхбз
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Юг" уничтожили опорные пункты двух бригад ВСУ и три 120-миллиметровых миномета, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. "Артиллерийскими подразделениями "Южной" группировки войск уничтожены опорные пункты 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Калиновка и 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке. В ходе контрбатарейной борьбы на Марьинском направлении артиллеристами группировки уничтожены три 120-миллиметровые миномета противника", - сказал он.В свою очередь, экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южного военного округа нанес удар по скоплению живой силы противника на передовых позициях в районе Малой Калиновки.
авдеевка
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авдеевка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, войска рхбз, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ
Российские артиллеристы уничтожили два опорных пункта ВСУ

Артиллеристы группировки "Юг" уничтожили два опорных пункта, три миномета и живую силу ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ во время боевой стрельбы
Военнослужащий ВС РФ во время боевой стрельбы - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ во время боевой стрельбы . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Юг" уничтожили опорные пункты двух бригад ВСУ и три 120-миллиметровых миномета, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
"Артиллерийскими подразделениями "Южной" группировки войск уничтожены опорные пункты 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Калиновка и 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке. В ходе контрбатарейной борьбы на Марьинском направлении артиллеристами группировки уничтожены три 120-миллиметровые миномета противника", - сказал он.
В свою очередь, экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южного военного округа нанес удар по скоплению живой силы противника на передовых позициях в районе Малой Калиновки.
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныВойска РХБЗВооруженные силы РФ
 
 
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