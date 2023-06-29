https://ria.ru/20230629/arbenina-1881055938.html
Диана Арбенина дала еще один концерт в России
Диана Арбенина дала еще один концерт в России - РИА Новости, 29.06.2023
Диана Арбенина дала еще один концерт в России
В Краснодаре 28 июня состоялся концерт "Ночных снайперов" после отмены нескольких выступлений группы в российских городах. Лидер коллектива Диана Арбенина... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:32
2023-06-29T11:32
2023-06-29T11:32
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диана арбенина
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В Краснодаре 28 июня состоялся концерт "Ночных снайперов" после отмены нескольких выступлений группы в российских городах. Лидер коллектива Диана Арбенина поделилась кадрами шоу на своей странице в соцсети. Выступление музыкантов в Краснодаре должно было состояться еще 12 июня. Однако его перенесли из-за травмы спины у вокалистки – она неудачно упала в мае. Ранее группа вышла на сцену КСК "Экспресс" в Ростове-на-Дону. До последнего момента было непонятно, состоится шоу или нет. Администрация площадки заявила об отмене концерта, а пресс-служба Арбениной сообщила о том, что все в силе. В ближайшее время музыканты планируют выступить в Сочи и в Москве.
https://ria.ru/20230628/arbenina-1880899025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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краснодар, диана арбенина, ростов-на-дону, ростов, ночные снайперы, госдума рф, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Краснодар, Диана Арбенина, Ростов-на-Дону, Ростов, Ночные снайперы, Госдума РФ, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Диана Арбенина дала еще один концерт в России
Диана Арбенина вместе с "Ночными снайперами" выступила в Краснодаре
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В Краснодаре 28 июня состоялся концерт "Ночных снайперов" после отмены нескольких выступлений группы в российских городах. Лидер коллектива Диана Арбенина поделилась кадрами шоу на своей странице в соцсети.
Выступление музыкантов в Краснодаре должно было состояться еще 12 июня. Однако его перенесли из-за травмы спины у вокалистки – она неудачно упала в мае.
Ранее группа вышла на сцену КСК "Экспресс" в Ростове-на-Дону. До последнего момента было непонятно, состоится шоу или нет. Администрация площадки заявила об отмене концерта, а пресс-служба Арбениной сообщила о том, что все в силе.
В ближайшее время музыканты планируют выступить в Сочи и в Москве.
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