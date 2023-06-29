https://ria.ru/20230629/arbenina-1881055938.html

Диана Арбенина дала еще один концерт в России

Диана Арбенина дала еще один концерт в России - РИА Новости, 29.06.2023

Диана Арбенина дала еще один концерт в России

В Краснодаре 28 июня состоялся концерт "Ночных снайперов" после отмены нескольких выступлений группы в российских городах. Лидер коллектива Диана Арбенина... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T11:32

2023-06-29T11:32

2023-06-29T11:32

шоубиз

краснодар

диана арбенина

ростов-на-дону

ростов

ночные снайперы

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музыка

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В Краснодаре 28 июня состоялся концерт "Ночных снайперов" после отмены нескольких выступлений группы в российских городах. Лидер коллектива Диана Арбенина поделилась кадрами шоу на своей странице в соцсети. Выступление музыкантов в Краснодаре должно было состояться еще 12 июня. Однако его перенесли из-за травмы спины у вокалистки – она неудачно упала в мае. Ранее группа вышла на сцену КСК "Экспресс" в Ростове-на-Дону. До последнего момента было непонятно, состоится шоу или нет. Администрация площадки заявила об отмене концерта, а пресс-служба Арбениной сообщила о том, что все в силе. В ближайшее время музыканты планируют выступить в Сочи и в Москве.

https://ria.ru/20230628/arbenina-1880899025.html

краснодар

ростов-на-дону

ростов

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

краснодар, диана арбенина, ростов-на-дону, ростов, ночные снайперы, госдума рф, музыка, новости шоу-бизнеса