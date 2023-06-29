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Диана Арбенина дала еще один концерт в России - РИА Новости, 29.06.2023
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Шоубиз
 
11:32 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/arbenina-1881055938.html
Диана Арбенина дала еще один концерт в России
Диана Арбенина дала еще один концерт в России - РИА Новости, 29.06.2023
Диана Арбенина дала еще один концерт в России
В Краснодаре 28 июня состоялся концерт "Ночных снайперов" после отмены нескольких выступлений группы в российских городах. Лидер коллектива Диана Арбенина... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:32
2023-06-29T11:32
шоубиз
краснодар
диана арбенина
ростов-на-дону
ростов
ночные снайперы
госдума рф
музыка
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В Краснодаре 28 июня состоялся концерт "Ночных снайперов" после отмены нескольких выступлений группы в российских городах. Лидер коллектива Диана Арбенина поделилась кадрами шоу на своей странице в соцсети. Выступление музыкантов в Краснодаре должно было состояться еще 12 июня. Однако его перенесли из-за травмы спины у вокалистки – она неудачно упала в мае. Ранее группа вышла на сцену КСК "Экспресс" в Ростове-на-Дону. До последнего момента было непонятно, состоится шоу или нет. Администрация площадки заявила об отмене концерта, а пресс-служба Арбениной сообщила о том, что все в силе. В ближайшее время музыканты планируют выступить в Сочи и в Москве.
https://ria.ru/20230628/arbenina-1880899025.html
краснодар
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краснодар, диана арбенина, ростов-на-дону, ростов, ночные снайперы, госдума рф, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Краснодар, Диана Арбенина, Ростов-на-Дону, Ростов, Ночные снайперы, Госдума РФ, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Диана Арбенина дала еще один концерт в России

Диана Арбенина вместе с "Ночными снайперами" выступила в Краснодаре

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСолистка группы "Ночные снайперы", певица Диана Арбенина выступает перед матчем регулярного чемпионата Евролиги
Солистка группы Ночные снайперы, певица Диана Арбенина выступает перед матчем регулярного чемпионата Евролиги - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В Краснодаре 28 июня состоялся концерт "Ночных снайперов" после отмены нескольких выступлений группы в российских городах. Лидер коллектива Диана Арбенина поделилась кадрами шоу на своей странице в соцсети.
© @thenightsnipersДиана Арбенина во время концерта в Краснодаре
Диана Арбенина во время концерта в Краснодаре
© @thenightsnipers
Диана Арбенина во время концерта в Краснодаре
Выступление музыкантов в Краснодаре должно было состояться еще 12 июня. Однако его перенесли из-за травмы спины у вокалистки – она неудачно упала в мае.
Ранее группа вышла на сцену КСК "Экспресс" в Ростове-на-Дону. До последнего момента было непонятно, состоится шоу или нет. Администрация площадки заявила об отмене концерта, а пресс-служба Арбениной сообщила о том, что все в силе.
В ближайшее время музыканты планируют выступить в Сочи и в Москве.
Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Депутат Госдумы резко отреагировала на прошедший концерт Арбениной
28 июня, 15:08
 
ШоубизКраснодарДиана АрбенинаРостов-на-ДонуРостовНочные снайперыГосдума РФМузыкаНовости шоу-бизнеса
 
 
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