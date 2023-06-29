Эксперт: акция с сожжением Корана не помешает Швеции стать членом НАТО
Турецкий аналитик Озер: акция с сожжением Корана не помешает Швеции стать членом НАТО
© iStock.com / RichardALockШвеция
© iStock.com / RichardALock
Швеция. Архивное фото
АНКАРА, 29 июн – РИА Новости. Акция с сожжением Корана и отдельные демонстрации запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) не помешают Швеции стать членом НАТО, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня – в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно".
В тот же день акция состоялась: мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста".
"Неоднократное сожжение Корана в Швеции является очевидным преступлением на почве ненависти, согласно пониманию Европейского Союза. Интересно, что такие инциденты не расследуются европейскими прокуратурами. Например, вы не можете найти книг Адольфа Гитлера ни в одной европейской стране на том основании, что они антисемитские, это понятное дело. К сожалению, в западноевропейских странах (кроме Англии) оскорбление ислама и преследование мусульман воспринимается как политическая точка зрения", - сказал Озер.
По его мнению, если бы администрация Стокгольма "не допустила этого вандализма, ни у кого не было бы сомнений в шведской демократии".
"Однако такие отдельные действия не помешают Швеции вступить в НАТО. Президент Эрдоган оказывал давление на Стокгольм в отношении РПК и добился относительного успеха. С другой стороны, тяжелый экономический кризис в Турции подталкивает правительство к тому, чтобы держаться подальше от напряженности в отношениях с западным блоком. Глядя на все эти параметры, можно сказать, что Анкара в ближайшее время одобрит членство Швеции в НАТО", - подчеркнул аналитик.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.