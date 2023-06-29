Россия ценит растущую роль Африки на политической арене, заявил Гатилов
Депутат Гатилов: Россия высоко ценит растущую роль Африки на мировой политической арене
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях Геннадий Гатилов. Архивное фото
Постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях Геннадий Гатилов. Архивное фото. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 29 июн - РИА Новости. Россия высоко оценивает растущую политическую роль африканских государств в международных вопросах, в частности, предложение о посредничестве в урегулировании конфликта на Украине, заявил перед своими африканскими коллегами постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
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"Сегодня на мировой политической арене мы наблюдаем сдвиг в сторону сбалансированного многополярного мира, который заменит биполярную систему международных отношений новыми могущественными игроками, в том числе среди стран Африки. В этом контексте мы высоко оцениваем возрастающую политическую роль африканских государств и Африканского союза в оказании посреднической помощи в урегулировании кризиса на Украине. Голоса африканцев должны быть услышаны и никогда не должны игнорироваться", - сказал он на приеме, приуроченному к проведению второго Форума Россия-Африка.
Ранее на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербург из Киева, где в пятницу состоялась встреча с Владимиром Зеленским, прибыла представительная делегация африканских лидеров - президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.
В РФ ранее не раз заявляли, что Россия и страны Африки - равноправные союзники, их отношения всегда строились на бескорыстной основе. Ряд лидеров африканских стран в недавнем времени совершили визиты в РФ. В Москве добавляли, что Африка разочаровала западный мир своим прагматичным подходом к России, попытки вбить клин в отношения есть, но явно не триумфальные, и Россия пока от этого только выигрывает. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что бывшие метрополии должны знать свое место и понимать, что мир изменился. По его словам, США и страны Европы, требуя от африканских стран не сотрудничать с Россией, стремятся восстановить колониальную зависимость Африки. Он добавлял, что США и их союзники пытаются сорвать второй саммит РФ-Африка, который запланирован на конец июля в Санкт-Петербурге, отговаривают африканских партнеров от участия в форуме. В ряде африканских стран, комментируя призывы Запада осудить РФ, ранее заявляли, что никто не вправе диктовать, с кем иметь отношения.