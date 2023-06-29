https://ria.ru/20230629/aerostat-1881323777.html

Пентагон: китайский аэростат, сбитый над США, не собирал разведданные

Пентагон: китайский аэростат, сбитый над США, не собирал разведданные - РИА Новости, 29.06.2023

Пентагон: китайский аэростат, сбитый над США, не собирал разведданные

Пентагон пришел к выводу, что сбитый в феврале китайский воздушный шар не собирал и не передавал разведывательную информацию во время полета над США, хотя и нес РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T22:16

2023-06-29T22:16

2023-06-29T22:16

в мире

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атлантический океан

космос - риа наука

китай

си цзиньпин

джо байден

патрик райдер

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ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Пентагон пришел к выводу, что сбитый в феврале китайский воздушный шар не собирал и не передавал разведывательную информацию во время полета над США, хотя и нес шпионское оборудование, заявил официальный представитель ведомства Патрик Райдер. "Мы знаем, что он имел разведывательные возможности, но пришли к выводу, что он не занимался сбором (разведывательной информации) во время... пролета над США", - сказал он на брифинге для СМИ. Американцы сбили китайский аэростат после того, как он пересек территорию США и оказался над Атлантическим океаном. Президент Джо Байден позднее согласился, что аппарат сбился с курса, и утверждал, что председатель КНР Си Цзиньпин не был в курсе случившегося.

https://ria.ru/20230629/aerostat-1881032895.html

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китай

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в мире, сша, атлантический океан, космос - риа наука, китай, си цзиньпин, джо байден, патрик райдер, министерство обороны сша