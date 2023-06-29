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Пентагон: китайский аэростат, сбитый над США, не собирал разведданные
Пентагон: китайский аэростат, сбитый над США, не собирал разведданные - РИА Новости, 29.06.2023
Пентагон: китайский аэростат, сбитый над США, не собирал разведданные
Пентагон пришел к выводу, что сбитый в феврале китайский воздушный шар не собирал и не передавал разведывательную информацию во время полета над США, хотя и нес РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T22:16
2023-06-29T22:16
2023-06-29T22:16
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ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Пентагон пришел к выводу, что сбитый в феврале китайский воздушный шар не собирал и не передавал разведывательную информацию во время полета над США, хотя и нес шпионское оборудование, заявил официальный представитель ведомства Патрик Райдер. "Мы знаем, что он имел разведывательные возможности, но пришли к выводу, что он не занимался сбором (разведывательной информации) во время... пролета над США", - сказал он на брифинге для СМИ. Американцы сбили китайский аэростат после того, как он пересек территорию США и оказался над Атлантическим океаном. Президент Джо Байден позднее согласился, что аппарат сбился с курса, и утверждал, что председатель КНР Си Цзиньпин не был в курсе случившегося.
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В мире, США, Атлантический океан, Космос - РИА Наука, Китай, Си Цзиньпин, Джо Байден, Патрик Райдер, Министерство обороны США
Пентагон: китайский аэростат, сбитый над США, не собирал разведданные
Пентагон: китайский аэростат, сбитый над США, не собирал и не передавал разведданные