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У приморских берегов произошло землетрясение магнитудой 6 - РИА Новости, 28.06.2023
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03:20 28.06.2023 (обновлено: 05:08 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/zemletryasenie-1880810714.html
У приморских берегов произошло землетрясение магнитудой 6
У приморских берегов произошло землетрясение магнитудой 6 - РИА Новости, 28.06.2023
У приморских берегов произошло землетрясение магнитудой 6
Неощущаемое землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Приморья, сообщил РИА Новости представитель регионального информационно-обрабатывающего центра... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T03:20
2023-06-28T05:08
находка
происшествия
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Неощущаемое землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Приморья, сообщил РИА Новости представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами."Землетрясение произошло в 9.38 (2.38 мск). Неощущаемое, на глубине 460 километров, в море, южнее Находки. Достаточно далеко от берега, около 150 километров от Находки", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что других землетрясений не последовало.В ГУ МЧС РФ по Приморскому краю РИА Новости уточнили, что угрозы цунами нет."В акватории Японского моря произошло нецунамигенное землетрясение магнитудой 6. На суше не ощущалось", - сказал представитель главка.
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находка
россия
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находка, происшествия, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Находка, Происшествия, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У приморских берегов произошло землетрясение магнитудой 6

У берегов Приморья зафиксировали землетрясение магнитудой 6

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Неощущаемое землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Приморья, сообщил РИА Новости представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами.
«
"Землетрясение произошло в 9.38 (2.38 мск). Неощущаемое, на глубине 460 километров, в море, южнее Находки. Достаточно далеко от берега, около 150 километров от Находки", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что других землетрясений не последовало.
В ГУ МЧС РФ по Приморскому краю РИА Новости уточнили, что угрозы цунами нет.
"В акватории Японского моря произошло нецунамигенное землетрясение магнитудой 6. На суше не ощущалось", - сказал представитель главка.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
В Эквадоре произошло землетрясение
27 июня, 20:04
 
НаходкаПроисшествияРоссияПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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