https://ria.ru/20230628/zelenskiy-1880949737.html
Зеленский встретился с президентами Польши и Литвы
Зеленский встретился с президентами Польши и Литвы - РИА Новости, 28.06.2023
Зеленский встретился с президентами Польши и Литвы
Владимир Зеленский в среду встретился в Киеве с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T17:18
2023-06-28T17:18
2023-06-28T17:18
в мире
киев
польша
литва
владимир зеленский
анджей дуда
гитанас науседа
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в среду встретился в Киеве с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Ранее канцелярия литовского президента сообщила, что Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретится с Зеленским. Канцелярия польского президента сообщила в среду, что Дуда находится с визитом в Киеве. "Рад приветствовать в Киеве наших добрых, настоящих друзей, партнеров – президента Литвы Гитанаса Науседу и президента Польши Анджея Дуду. В день Конституции Украины такая встреча является очевидным сигналом поддержки и нашей свободы", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Также он опубликовал видеозапись встречи с Дудой и Науседой.
https://ria.ru/20230627/ukraina-1880608188.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, польша, литва, владимир зеленский, анджей дуда, гитанас науседа
В мире, Киев, Польша, Литва, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Гитанас Науседа
Зеленский встретился с президентами Польши и Литвы
Зеленский встретился в Киеве с президентом Польши Дудой и главой Литвы Науседой