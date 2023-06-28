https://ria.ru/20230628/zelenskiy-1880949737.html

Зеленский встретился с президентами Польши и Литвы

Зеленский встретился с президентами Польши и Литвы - РИА Новости, 28.06.2023

Зеленский встретился с президентами Польши и Литвы

Владимир Зеленский в среду встретился в Киеве с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T17:18

2023-06-28T17:18

2023-06-28T17:18

в мире

киев

польша

литва

владимир зеленский

анджей дуда

гитанас науседа

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в среду встретился в Киеве с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Ранее канцелярия литовского президента сообщила, что Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретится с Зеленским. Канцелярия польского президента сообщила в среду, что Дуда находится с визитом в Киеве. "Рад приветствовать в Киеве наших добрых, настоящих друзей, партнеров – президента Литвы Гитанаса Науседу и президента Польши Анджея Дуду. В день Конституции Украины такая встреча является очевидным сигналом поддержки и нашей свободы", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Также он опубликовал видеозапись встречи с Дудой и Науседой.

https://ria.ru/20230627/ukraina-1880608188.html

киев

польша

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киев, польша, литва, владимир зеленский, анджей дуда, гитанас науседа