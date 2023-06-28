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В Запорожской области работают 122 промпредприятия, заявил Балицкий - РИА Новости, 28.06.2023
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15:18 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/zaporozhe-1880917788.html
В Запорожской области работают 122 промпредприятия, заявил Балицкий
В Запорожской области работают 122 промпредприятия, заявил Балицкий - РИА Новости, 28.06.2023
В Запорожской области работают 122 промпредприятия, заявил Балицкий
В Запорожской области, несмотря на обстрелы со стороны Украины, работают 122 промышленных предприятия, а фермеры возделывают 1 миллион гектаров земли, сообщил... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:18
2023-06-28T15:18
запорожская область
евгений балицкий
украина
экономика
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В Запорожской области, несмотря на обстрелы со стороны Украины, работают 122 промышленных предприятия, а фермеры возделывают 1 миллион гектаров земли, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". "Работают наши ПВО с этим (обстрелами – ред.). Все предприятия работают в стабильном режиме. У нас 122 промышленных предприятия, которые открылись и работают. У нас миллион гектар земли, который обслуживают сегодня фермеры, – заканчивают уже яровые, посадку и будут собирать сейчас озимые", - сказал Балицкий.
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запорожская область, евгений балицкий, украина, экономика
Запорожская область, Евгений Балицкий, Украина, Экономика
В Запорожской области работают 122 промпредприятия, заявил Балицкий

Врио главы Запорожской области Балицкий: в регионе работают 122 промпредприятия

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В Запорожской области, несмотря на обстрелы со стороны Украины, работают 122 промышленных предприятия, а фермеры возделывают 1 миллион гектаров земли, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
"Работают наши ПВО с этим (обстрелами – ред.). Все предприятия работают в стабильном режиме. У нас 122 промышленных предприятия, которые открылись и работают. У нас миллион гектар земли, который обслуживают сегодня фермеры, – заканчивают уже яровые, посадку и будут собирать сейчас озимые", - сказал Балицкий.
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Запорожская областьЕвгений БалицкийУкраинаЭкономика
 
 
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