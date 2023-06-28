https://ria.ru/20230628/zaporozhe-1880917788.html

В Запорожской области работают 122 промпредприятия, заявил Балицкий

В Запорожской области работают 122 промпредприятия, заявил Балицкий - РИА Новости, 28.06.2023

В Запорожской области работают 122 промпредприятия, заявил Балицкий

В Запорожской области, несмотря на обстрелы со стороны Украины, работают 122 промышленных предприятия, а фермеры возделывают 1 миллион гектаров земли, сообщил... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T15:18

2023-06-28T15:18

2023-06-28T15:18

запорожская область

евгений балицкий

украина

экономика

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В Запорожской области, несмотря на обстрелы со стороны Украины, работают 122 промышленных предприятия, а фермеры возделывают 1 миллион гектаров земли, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". "Работают наши ПВО с этим (обстрелами – ред.). Все предприятия работают в стабильном режиме. У нас 122 промышленных предприятия, которые открылись и работают. У нас миллион гектар земли, который обслуживают сегодня фермеры, – заканчивают уже яровые, посадку и будут собирать сейчас озимые", - сказал Балицкий.

https://ria.ru/20230628/zaporozhe-1880910500.html

запорожская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, евгений балицкий, украина, экономика