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В Запорожской области стало меньше диверсий, заявил Балицкий - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/zaporozhe-1880910500.html
В Запорожской области стало меньше диверсий, заявил Балицкий
В Запорожской области стало меньше диверсий, заявил Балицкий - РИА Новости, 28.06.2023
В Запорожской области стало меньше диверсий, заявил Балицкий
Благодаря работе силовых структур уменьшается количество диверсионных действий на территории Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:48
2023-06-28T14:48
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
безопасность
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Благодаря работе силовых структур уменьшается количество диверсионных действий на территории Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"."К чести наших силовиков могу сказать, что уменьшается количество диверсионных действий. Это работа, в первую очередь, всех силовых структур, которые у нас на территории региона сегодня задействованы", - заявил Балицкий.Он отметил, что у сотрудников администрации региона "вырабатывается иммунитет к работе противника", они стали тщательно осматривать свои машины, включая проверку днища, проводятся постоянные инструктажи по поводу того, как себя вести, где покупать продукты, чтобы не отравили.
https://ria.ru/20230628/pologi-1880849815.html
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запорожская область, евгений балицкий, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Безопасность
В Запорожской области стало меньше диверсий, заявил Балицкий

Врио главы Запорожской области Балицкий: диверсий в регионе становится все меньше

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВолонтер перемещает телегу с продуктовыми наборами на складе в Бердянске
Волонтер перемещает телегу с продуктовыми наборами на складе в Бердянске - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Волонтер перемещает телегу с продуктовыми наборами на складе в Бердянске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Благодаря работе силовых структур уменьшается количество диверсионных действий на территории Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
"К чести наших силовиков могу сказать, что уменьшается количество диверсионных действий. Это работа, в первую очередь, всех силовых структур, которые у нас на территории региона сегодня задействованы", - заявил Балицкий.
Он отметил, что у сотрудников администрации региона "вырабатывается иммунитет к работе противника", они стали тщательно осматривать свои машины, включая проверку днища, проводятся постоянные инструктажи по поводу того, как себя вести, где покупать продукты, чтобы не отравили.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийБезопасность
 
 
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