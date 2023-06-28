https://ria.ru/20230628/zaporozhe-1880910500.html

В Запорожской области стало меньше диверсий, заявил Балицкий

В Запорожской области стало меньше диверсий, заявил Балицкий - РИА Новости, 28.06.2023

В Запорожской области стало меньше диверсий, заявил Балицкий

Благодаря работе силовых структур уменьшается количество диверсионных действий на территории Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:48

2023-06-28T14:48

2023-06-28T14:48

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

безопасность

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Благодаря работе силовых структур уменьшается количество диверсионных действий на территории Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"."К чести наших силовиков могу сказать, что уменьшается количество диверсионных действий. Это работа, в первую очередь, всех силовых структур, которые у нас на территории региона сегодня задействованы", - заявил Балицкий.Он отметил, что у сотрудников администрации региона "вырабатывается иммунитет к работе противника", они стали тщательно осматривать свои машины, включая проверку днища, проводятся постоянные инструктажи по поводу того, как себя вести, где покупать продукты, чтобы не отравили.

https://ria.ru/20230628/pologi-1880849815.html

запорожская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, евгений балицкий, безопасность