https://ria.ru/20230628/zagryaznenie-1880806563.html

Два американских города возглавили мировой рейтинг по загрязнению воздуха

Два американских города возглавили мировой рейтинг по загрязнению воздуха - РИА Новости, 28.06.2023

Два американских города возглавили мировой рейтинг по загрязнению воздуха

Американские города Чикаго и Детройт возглавили мировой рейтинг населенных пунктов с наихудшим качеством воздуха, свидетельствуют ежедневно обновляемые данные... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T01:07

2023-06-28T01:07

2023-06-28T02:23

чикаго

детройт

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154934/12/1549341248_0:264:3169:2047_1920x0_80_0_0_6ccd77a75b5a6d83573b5f03b715bcbb.jpg

ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Американские города Чикаго и Детройт возглавили мировой рейтинг населенных пунктов с наихудшим качеством воздуха, свидетельствуют ежедневно обновляемые данные портала IQAir.Согласно представленным значениям, в списке из 100 городов по состоянию на вторник на первом месте находится Чикаго с показателем загрязненности воздуха 176 баллов, а на втором месте — Детройт со значением 159 баллов.Третье и четвертое места занимают пакистанские города Карачи и Лахор, а на пятом месте находится Пекин с уровнем загрязненности воздуха на уровне 105 баллов.Оба американских города, находящиеся в северной части США, остаются под негативным влиянием канадских лесных пожаров, дым от которых продолжает распространяться, охватывая штаты Иллинойс, Мичиган, Висконсин, Миннесота, Айова, Небраска, а также Северная и Южная Дакота.По данным телеканала Fox News, более 24 миллионов жителей США получили предупреждения об ухудшении качества воздуха.

https://radiosputnik.ria.ru/20230529/vodoemy-1874840247.html

https://ria.ru/20230418/zagryazneniya-1866126244.html

чикаго

детройт

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чикаго, детройт, сша, в мире