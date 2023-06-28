https://ria.ru/20230628/zagryaznenie-1880806563.html
Два американских города возглавили мировой рейтинг по загрязнению воздуха
Два американских города возглавили мировой рейтинг по загрязнению воздуха - РИА Новости, 28.06.2023
Два американских города возглавили мировой рейтинг по загрязнению воздуха
Американские города Чикаго и Детройт возглавили мировой рейтинг населенных пунктов с наихудшим качеством воздуха, свидетельствуют ежедневно обновляемые данные... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T01:07
2023-06-28T01:07
2023-06-28T02:23
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Американские города Чикаго и Детройт возглавили мировой рейтинг населенных пунктов с наихудшим качеством воздуха, свидетельствуют ежедневно обновляемые данные портала IQAir.Согласно представленным значениям, в списке из 100 городов по состоянию на вторник на первом месте находится Чикаго с показателем загрязненности воздуха 176 баллов, а на втором месте — Детройт со значением 159 баллов.Третье и четвертое места занимают пакистанские города Карачи и Лахор, а на пятом месте находится Пекин с уровнем загрязненности воздуха на уровне 105 баллов.Оба американских города, находящиеся в северной части США, остаются под негативным влиянием канадских лесных пожаров, дым от которых продолжает распространяться, охватывая штаты Иллинойс, Мичиган, Висконсин, Миннесота, Айова, Небраска, а также Северная и Южная Дакота.По данным телеканала Fox News, более 24 миллионов жителей США получили предупреждения об ухудшении качества воздуха.
https://radiosputnik.ria.ru/20230529/vodoemy-1874840247.html
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чикаго, детройт, сша, в мире
Чикаго, Детройт, США, В мире
Два американских города возглавили мировой рейтинг по загрязнению воздуха
IQAir: Чикаго и Детройт возглавили мировой рейтинг городов с самым грязным воздухом