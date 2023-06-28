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При обстреле ВСУ Ясиноватой повреждены многоквартирные дома и соцобъекты - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 28.06.2023 (обновлено: 16:29 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/yasinovataya-1880928649.html
При обстреле ВСУ Ясиноватой повреждены многоквартирные дома и соцобъекты
При обстреле ВСУ Ясиноватой повреждены многоквартирные дома и соцобъекты - РИА Новости, 28.06.2023
При обстреле ВСУ Ясиноватой повреждены многоквартирные дома и соцобъекты
Попадания при украинском обстреле города Ясиноватая в ДНР пришлись по многоквартирным домам, а также по магазинам и другим социальным объектам, ранения получила РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:42
2023-06-28T16:29
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 июня - РИА Новости. Попадания при украинском обстреле города Ясиноватая в ДНР пришлись по многоквартирным домам, а также по магазинам и другим социальным объектам, ранения получила мирная жительница, передает корреспондент РИА Новости. "Я как раз выхожу сюда - говорят, в наш дом попало и девочку ранило. Только слышали крик девочки: "Помогите, помогите". Ее из того дома жильцы отнесли в больницу, скорая не приехала сразу", - рассказала жительница поврежденного дома. Нынешний обстрел затронул и здание пригородной кассы на железнодорожном вокзале Ясиноватой. По предварительным данным, тут пострадавших не было, сотрудники МЧС работают над устранением последствий. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230628/obstrel-1880845563.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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Влада Копылова
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4.7
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Ясиноватая после обстрела
Украинские войска обстреляли Ясиноватую. Повреждены жилые дома и социальные объекты, есть раненые.
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ясиноватая, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика
При обстреле ВСУ Ясиноватой повреждены многоквартирные дома и соцобъекты

При обстреле ВСУ Ясиноватой повреждены многоквартирные дома, магазины и социальные объекты

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 июня - РИА Новости. Попадания при украинском обстреле города Ясиноватая в ДНР пришлись по многоквартирным домам, а также по магазинам и другим социальным объектам, ранения получила мирная жительница, передает корреспондент РИА Новости.
"Я как раз выхожу сюда - говорят, в наш дом попало и девочку ранило. Только слышали крик девочки: "Помогите, помогите". Ее из того дома жильцы отнесли в больницу, скорая не приехала сразу", - рассказала жительница поврежденного дома.
Нынешний обстрел затронул и здание пригородной кассы на железнодорожном вокзале Ясиноватой. По предварительным данным, тут пострадавших не было, сотрудники МЧС работают над устранением последствий.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная Республика
 
 
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