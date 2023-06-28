https://ria.ru/20230628/yasinovataya-1880928649.html

При обстреле ВСУ Ясиноватой повреждены многоквартирные дома и соцобъекты

При обстреле ВСУ Ясиноватой повреждены многоквартирные дома и соцобъекты - РИА Новости, 28.06.2023

При обстреле ВСУ Ясиноватой повреждены многоквартирные дома и соцобъекты

Попадания при украинском обстреле города Ясиноватая в ДНР пришлись по многоквартирным домам, а также по магазинам и другим социальным объектам, ранения получила РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T15:42

2023-06-28T15:42

2023-06-28T16:29

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 28 июня - РИА Новости. Попадания при украинском обстреле города Ясиноватая в ДНР пришлись по многоквартирным домам, а также по магазинам и другим социальным объектам, ранения получила мирная жительница, передает корреспондент РИА Новости. "Я как раз выхожу сюда - говорят, в наш дом попало и девочку ранило. Только слышали крик девочки: "Помогите, помогите". Ее из того дома жильцы отнесли в больницу, скорая не приехала сразу", - рассказала жительница поврежденного дома. Нынешний обстрел затронул и здание пригородной кассы на железнодорожном вокзале Ясиноватой. По предварительным данным, тут пострадавших не было, сотрудники МЧС работают над устранением последствий. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230628/obstrel-1880845563.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ясиноватая после обстрела Украинские войска обстреляли Ясиноватую. Повреждены жилые дома и социальные объекты, есть раненые. 2023-06-28T15:42 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ясиноватая, донецкая народная республика