https://ria.ru/20230628/yasinovataya-1880928649.html
При обстреле ВСУ Ясиноватой повреждены многоквартирные дома и соцобъекты
При обстреле ВСУ Ясиноватой повреждены многоквартирные дома и соцобъекты - РИА Новости, 28.06.2023
При обстреле ВСУ Ясиноватой повреждены многоквартирные дома и соцобъекты
Попадания при украинском обстреле города Ясиноватая в ДНР пришлись по многоквартирным домам, а также по магазинам и другим социальным объектам, ранения получила РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:42
2023-06-28T15:42
2023-06-28T16:29
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 июня - РИА Новости. Попадания при украинском обстреле города Ясиноватая в ДНР пришлись по многоквартирным домам, а также по магазинам и другим социальным объектам, ранения получила мирная жительница, передает корреспондент РИА Новости. "Я как раз выхожу сюда - говорят, в наш дом попало и девочку ранило. Только слышали крик девочки: "Помогите, помогите". Ее из того дома жильцы отнесли в больницу, скорая не приехала сразу", - рассказала жительница поврежденного дома. Нынешний обстрел затронул и здание пригородной кассы на железнодорожном вокзале Ясиноватой. По предварительным данным, тут пострадавших не было, сотрудники МЧС работают над устранением последствий. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230628/obstrel-1880845563.html
ясиноватая
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ясиноватая после обстрела
Украинские войска обстреляли Ясиноватую. Повреждены жилые дома и социальные объекты, есть раненые.
2023-06-28T15:42
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PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика
При обстреле ВСУ Ясиноватой повреждены многоквартирные дома и соцобъекты
При обстреле ВСУ Ясиноватой повреждены многоквартирные дома, магазины и социальные объекты