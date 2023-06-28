https://ria.ru/20230628/vystavka-pristroystvo-1880912918.html

Выставка-пристройство кошек "Юна-Фест" пройдет в Москве

Выставка-пристройство кошек "Юна-Фест" пройдет в Москве - РИА Новости, 28.06.2023

Выставка-пристройство кошек "Юна-Фест" пройдет в Москве

Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек в ТЦ Капитолий 1 июля. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:58

2023-06-28T14:58

2023-06-28T14:58

общество

москва

капитолий

кошки

домашние животные

бездомные животные

животные

благотворительность

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек в ТЦ Капитолий 1 июля. На мероприятии своих хозяев будут ждать более 40 кошек из Центра "Юна". Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога, предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного. Для новых хозяев и их питомцев партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.Посетителей ожидает благотворительный маркет товаров с символикой центра, в том числе ароматические свечи, спортивные костюмы, детские худи и другие сувениры для питомцев и их хозяев. Все вырученные средства пойдут на помощь животным приюта. Мероприятие пройдет бесплатно 1 июля в субботу с 12.00 до 18.00 в ТЦ "Капитолий" по адресу: Москва, пр-т Вернадского, д. 6, -1 этаж ТЦ, в магазине "Четыре лапы".Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.

https://ria.ru/20230301/zhivotnye-1855164493.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, капитолий, кошки, домашние животные, бездомные животные, животные, благотворительность