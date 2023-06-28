Выставка-пристройство кошек "Юна-Фест" пройдет в Москве
© Фото : Юна-ФестАфиша выставки-пристройства кошек из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек в ТЦ Капитолий 1 июля.
На мероприятии своих хозяев будут ждать более 40 кошек из Центра "Юна". Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.
© Фото : Юна-ФестВыставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
Выставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
1 из 7
© Фото : Юна-ФестВыставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
Выставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
2 из 7
© Фото : Юна-ФестВыставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
Выставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
3 из 7
© Фото : Юна-ФестВыставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
Выставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
4 из 7
© Фото : Юна-ФестВыставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
Выставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
5 из 7
© Фото : Юна-ФестВыставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
Выставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
6 из 7
© Фото : Юна-ФестВыставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
Выставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
7 из 7
Выставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
1 из 7
Выставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
2 из 7
Выставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
3 из 7
Выставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
4 из 7
Выставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
5 из 7
Выставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
6 из 7
Выставка-пристройство кошек из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
7 из 7
Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога, предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного. Для новых хозяев и их питомцев партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.
Посетителей ожидает благотворительный маркет товаров с символикой центра, в том числе ароматические свечи, спортивные костюмы, детские худи и другие сувениры для питомцев и их хозяев. Все вырученные средства пойдут на помощь животным приюта.
Мероприятие пройдет бесплатно 1 июля в субботу с 12.00 до 18.00 в ТЦ "Капитолий" по адресу: Москва, пр-т Вернадского, д. 6, -1 этаж ТЦ, в магазине "Четыре лапы".
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.