https://ria.ru/20230628/vystavka-1880893924.html
Интерактивная выставка о снежном барсе откроется в Нижнем Новгороде 4 июля
Интерактивная выставка о снежном барсе откроется в Нижнем Новгороде 4 июля - РИА Новости, 28.06.2023
Интерактивная выставка о снежном барсе откроется в Нижнем Новгороде 4 июля
Открытие комплексной просветительской выставки "Ирбис – кошка-невидимка" состоится 4 июля на территории зоопарка "Лимпопо" в Нижнем Новгороде, сообщает... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:56
2023-06-28T13:56
2023-06-28T13:56
нижний новгород
россия
республика алтай
дикие животные
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Открытие комплексной просветительской выставки "Ирбис – кошка-невидимка" состоится 4 июля на территории зоопарка "Лимпопо" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба межрегиональной ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса Ирбис".Открытие выставки пройдет в рамках проведения седьмого Всероссийского Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР) и 20-летия Нижегородского зоопарка "Лимпопо". Начало мероприятия в 14:00. "Ирбис – кошка-невидимка" - совместный проект Московского зоопарка и Попечительского совета Национального парка "Сайлюгемский".По данным пресс-службы, инициатором открытия выставки выступил глава Попечительского совета Национального парка "Сайлюгемский", председатель Межрегиональной Ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса Ирбис" Али Узденов.Основная цель экспозиции — привлечь внимание к исчезновению популяции ирбиса. В нашей стране осталось не более 75 особей, наиболее многочисленная группа снежных барсов зафиксирована в Республике Алтай. 24 особи обитают на территории Национального парка "Сайлюгемский"."Выставка представляет собой семь уникальных мультитач-объектов. На первом стенде системно изложена общая информация о снежном барсе в России. На втором посетители смогут вручную двигать фигурку ирбиса по маршрутам их миграции. На третьем стенде гости зоопарка смогут сравнить свою руку с лапой барса, а также прикоснуться к "подушечкам его пальцев". На четвертом стенде посетителям будет предоставлена уникальная возможность увидеть мир глазами ирбиса с помощью первого в России шлема виртуальной реальности в виде головы ирбиса, созданного на 3D-принтере", - говорится в сообщении.Кроме того, на пятом стенде каждый желающий сможет услышать защитный рык, призывные звуки, а также довольное ворчание снежного барса. Шестой стенд даст возможность потрогать шерсть ирбиса (ее искусственный вариант, выполненный из самых современных материалов). Седьмой стенд – это фотозона, в которую можно будет зайти и сфотографироваться на фоне горы Белуха, в непосредственной близости от снежных барсов.Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать: директор Московского зоопарка Светлана Акулова, председатель Межрегиональной Ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса Ирбис", председатель Попечительского совета Национального парка "Сайлюгемский" Али Узденов, директор Нижегородского зоопарка "Лимпопо" Владимир Герасичкин, представители администрации Нижнего Новгорода, представители российских зоопарков.
https://ria.ru/20230626/irbisy-1880466443.html
https://ria.ru/20221101/vystavka-1828468131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, россия, республика алтай, дикие животные
Нижний Новгород, Россия, Республика Алтай, Дикие животные
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Открытие комплексной просветительской выставки "Ирбис – кошка-невидимка" состоится 4 июля на территории зоопарка "Лимпопо" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба межрегиональной ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса Ирбис".
Открытие выставки пройдет в рамках проведения седьмого Всероссийского Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР) и 20-летия Нижегородского зоопарка "Лимпопо". Начало мероприятия в 14:00. "Ирбис – кошка-невидимка" - совместный проект Московского зоопарка
и Попечительского совета Национального парка "Сайлюгемский".
По данным пресс-службы, инициатором открытия выставки выступил глава Попечительского совета Национального парка "Сайлюгемский", председатель Межрегиональной Ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса Ирбис" Али Узденов.
Основная цель экспозиции — привлечь внимание к исчезновению популяции ирбиса. В нашей стране осталось не более 75 особей, наиболее многочисленная группа снежных барсов зафиксирована в Республике Алтай
. 24 особи обитают на территории Национального парка "Сайлюгемский".
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"Выставка представляет собой семь уникальных мультитач-объектов. На первом стенде системно изложена общая информация о снежном барсе в России
. На втором посетители смогут вручную двигать фигурку ирбиса по маршрутам их миграции. На третьем стенде гости зоопарка смогут сравнить свою руку с лапой барса, а также прикоснуться к "подушечкам его пальцев". На четвертом стенде посетителям будет предоставлена уникальная возможность увидеть мир глазами ирбиса с помощью первого в России шлема виртуальной реальности в виде головы ирбиса, созданного на 3D-принтере", - говорится в сообщении.
Кроме того, на пятом стенде каждый желающий сможет услышать защитный рык, призывные звуки, а также довольное ворчание снежного барса. Шестой стенд даст возможность потрогать шерсть ирбиса (ее искусственный вариант, выполненный из самых современных материалов). Седьмой стенд – это фотозона, в которую можно будет зайти и сфотографироваться на фоне горы Белуха, в непосредственной близости от снежных барсов.
Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать: директор Московского зоопарка Светлана Акулова
, председатель Межрегиональной Ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса Ирбис", председатель Попечительского совета Национального парка "Сайлюгемский" Али Узденов, директор Нижегородского зоопарка "Лимпопо" Владимир Герасичкин, представители администрации Нижнего Новгорода, представители российских зоопарков.
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