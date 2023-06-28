https://ria.ru/20230628/vystavka-1880893924.html

Интерактивная выставка о снежном барсе откроется в Нижнем Новгороде 4 июля

Интерактивная выставка о снежном барсе откроется в Нижнем Новгороде 4 июля - РИА Новости, 28.06.2023

Интерактивная выставка о снежном барсе откроется в Нижнем Новгороде 4 июля

Открытие комплексной просветительской выставки "Ирбис – кошка-невидимка" состоится 4 июля на территории зоопарка "Лимпопо" в Нижнем Новгороде, сообщает... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T13:56

2023-06-28T13:56

2023-06-28T13:56

нижний новгород

россия

республика алтай

дикие животные

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Открытие комплексной просветительской выставки "Ирбис – кошка-невидимка" состоится 4 июля на территории зоопарка "Лимпопо" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба межрегиональной ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса Ирбис".Открытие выставки пройдет в рамках проведения седьмого Всероссийского Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР) и 20-летия Нижегородского зоопарка "Лимпопо". Начало мероприятия в 14:00. "Ирбис – кошка-невидимка" - совместный проект Московского зоопарка и Попечительского совета Национального парка "Сайлюгемский".По данным пресс-службы, инициатором открытия выставки выступил глава Попечительского совета Национального парка "Сайлюгемский", председатель Межрегиональной Ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса Ирбис" Али Узденов.Основная цель экспозиции — привлечь внимание к исчезновению популяции ирбиса. В нашей стране осталось не более 75 особей, наиболее многочисленная группа снежных барсов зафиксирована в Республике Алтай. 24 особи обитают на территории Национального парка "Сайлюгемский"."Выставка представляет собой семь уникальных мультитач-объектов. На первом стенде системно изложена общая информация о снежном барсе в России. На втором посетители смогут вручную двигать фигурку ирбиса по маршрутам их миграции. На третьем стенде гости зоопарка смогут сравнить свою руку с лапой барса, а также прикоснуться к "подушечкам его пальцев". На четвертом стенде посетителям будет предоставлена уникальная возможность увидеть мир глазами ирбиса с помощью первого в России шлема виртуальной реальности в виде головы ирбиса, созданного на 3D-принтере", - говорится в сообщении.Кроме того, на пятом стенде каждый желающий сможет услышать защитный рык, призывные звуки, а также довольное ворчание снежного барса. Шестой стенд даст возможность потрогать шерсть ирбиса (ее искусственный вариант, выполненный из самых современных материалов). Седьмой стенд – это фотозона, в которую можно будет зайти и сфотографироваться на фоне горы Белуха, в непосредственной близости от снежных барсов.Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать: директор Московского зоопарка Светлана Акулова, председатель Межрегиональной Ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса Ирбис", председатель Попечительского совета Национального парка "Сайлюгемский" Али Узденов, директор Нижегородского зоопарка "Лимпопо" Владимир Герасичкин, представители администрации Нижнего Новгорода, представители российских зоопарков.

https://ria.ru/20230626/irbisy-1880466443.html

https://ria.ru/20221101/vystavka-1828468131.html

нижний новгород

россия

республика алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

нижний новгород, россия, республика алтай, дикие животные