https://ria.ru/20230628/voenkomaty-1881003966.html

Руководство украинских военкоматов проверят на коррупцию

Руководство украинских военкоматов проверят на коррупцию - РИА Новости, 28.06.2023

Руководство украинских военкоматов проверят на коррупцию

Первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что уже создана рабочая группа, которая проверит руководителей военкоматов на предмет возможной... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T23:06

2023-06-28T23:06

2023-06-28T23:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что уже создана рабочая группа, которая проверит руководителей военкоматов на предмет возможной коррупции. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua"."Рабочая группа создана. Она включает силовой блок - это нацагентство по вопросам предотвращения коррупции, госбюро расследований, СБУ, национальную полицию, которые будут проверять свои вопросы - от мониторинга образа жизни руководства территориальных центров комплектования (так на Украине называют военкоматы - ред.) до нарушения действующего законодательства", - приводит слова Павлюка "Страна.ua". По его словам, антикоррупционные органы будут определять, насколько декларации военнослужащих соответствуют реальному образу их жизни, а представители ВСУ - как работает этот комиссариат, как выполняет задачи и какие жалобы есть на его работу. В мае госбюро расследований Украины завело дело по статье "злоупотребление служебным положением" против начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. По данным издания "Украинская правда", Борисов за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. На прошлой неделе Владимир Зеленский поручил главкому ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить Борисова за коррупцию. Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия, возглавляющий президентскую фракцию "Слуга народа", заявил, что инициирует проверку всех военкоматов на территории Украины на предмет коррупции и злоупотребление служебным положением начальниками военкоматов.

https://ria.ru/20230623/uklonisty-1880027862.html

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, служба безопасности украины