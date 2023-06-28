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Руководство украинских военкоматов проверят на коррупцию - РИА Новости, 28.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:06 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/voenkomaty-1881003966.html
Руководство украинских военкоматов проверят на коррупцию
Руководство украинских военкоматов проверят на коррупцию - РИА Новости, 28.06.2023
Руководство украинских военкоматов проверят на коррупцию
Первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что уже создана рабочая группа, которая проверит руководителей военкоматов на предмет возможной... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T23:06
2023-06-28T23:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что уже создана рабочая группа, которая проверит руководителей военкоматов на предмет возможной коррупции. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua"."Рабочая группа создана. Она включает силовой блок - это нацагентство по вопросам предотвращения коррупции, госбюро расследований, СБУ, национальную полицию, которые будут проверять свои вопросы - от мониторинга образа жизни руководства территориальных центров комплектования (так на Украине называют военкоматы - ред.) до нарушения действующего законодательства", - приводит слова Павлюка "Страна.ua". По его словам, антикоррупционные органы будут определять, насколько декларации военнослужащих соответствуют реальному образу их жизни, а представители ВСУ - как работает этот комиссариат, как выполняет задачи и какие жалобы есть на его работу. В мае госбюро расследований Украины завело дело по статье "злоупотребление служебным положением" против начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. По данным издания "Украинская правда", Борисов за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. На прошлой неделе Владимир Зеленский поручил главкому ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить Борисова за коррупцию. Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия, возглавляющий президентскую фракцию "Слуга народа", заявил, что инициирует проверку всех военкоматов на территории Украины на предмет коррупции и злоупотребление служебным положением начальниками военкоматов.
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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Руководство украинских военкоматов проверят на коррупцию

Замминистра обороны Украины Павлюк: руководство военкоматов проверят на коррупцию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что уже создана рабочая группа, которая проверит руководителей военкоматов на предмет возможной коррупции. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Рабочая группа создана. Она включает силовой блок - это нацагентство по вопросам предотвращения коррупции, госбюро расследований, СБУ, национальную полицию, которые будут проверять свои вопросы - от мониторинга образа жизни руководства территориальных центров комплектования (так на Украине называют военкоматы - ред.) до нарушения действующего законодательства", - приводит слова Павлюка "Страна.ua".
По его словам, антикоррупционные органы будут определять, насколько декларации военнослужащих соответствуют реальному образу их жизни, а представители ВСУ - как работает этот комиссариат, как выполняет задачи и какие жалобы есть на его работу.
В мае госбюро расследований Украины завело дело по статье "злоупотребление служебным положением" против начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. По данным издания "Украинская правда", Борисов за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. На прошлой неделе Владимир Зеленский поручил главкому ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить Борисова за коррупцию.
Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия, возглавляющий президентскую фракцию "Слуга народа", заявил, что инициирует проверку всех военкоматов на территории Украины на предмет коррупции и злоупотребление служебным положением начальниками военкоматов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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