https://ria.ru/20230628/voditeli-1880931713.html
Водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды в Москве
Водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды в Москве - РИА Новости, 28.06.2023
Водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды в Москве
Водителям следует быть внимательными на дороге из-за непогоды, которая будет в Москве до утра четверга, не стоит оставлять машины под деревьями и шаткими... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:54
2023-06-28T15:54
2023-06-28T16:06
общество
авто
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150486/85/1504868543_0:0:4118:2317_1920x0_80_0_0_c7cc93ebf1e47d0ed0eeafbe026301d4.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Водителям следует быть внимательными на дороге из-за непогоды, которая будет в Москве до утра четверга, не стоит оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "По прогнозам синоптиков, до утра 29 июня в Москве ожидается дождь, гроза, град и сильный ветер. Просим водителей быть внимательными на дороге: держите дистанцию, избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на телефон во время движения", - говорится в сообщении. Отмечается, что водителям советуют не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями.
https://ria.ru/20230618/vladikavkaz-1879029603.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150486/85/1504868543_99:0:3440:2506_1920x0_80_0_0_ca0951d181f0915985dbcb89af541650.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, москва
Водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды в Москве
Водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды в Москве до утра четверга