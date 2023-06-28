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Водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды в Москве - РИА Новости, 28.06.2023
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15:54 28.06.2023 (обновлено: 16:06 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/voditeli-1880931713.html
Водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды в Москве
Водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды в Москве - РИА Новости, 28.06.2023
Водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды в Москве
Водителям следует быть внимательными на дороге из-за непогоды, которая будет в Москве до утра четверга, не стоит оставлять машины под деревьями и шаткими... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:54
2023-06-28T16:06
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авто
москва
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Водителям следует быть внимательными на дороге из-за непогоды, которая будет в Москве до утра четверга, не стоит оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "По прогнозам синоптиков, до утра 29 июня в Москве ожидается дождь, гроза, град и сильный ветер. Просим водителей быть внимательными на дороге: держите дистанцию, избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на телефон во время движения", - говорится в сообщении. Отмечается, что водителям советуют не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями.
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общество, авто, москва
Общество, Авто, Москва
Водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды в Москве

Водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды в Москве до утра четверга

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль едет по улице Москвы во время дождя
Автомобиль едет по улице Москвы во время дождя - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль едет по улице Москвы во время дождя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Водителям следует быть внимательными на дороге из-за непогоды, которая будет в Москве до утра четверга, не стоит оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"По прогнозам синоптиков, до утра 29 июня в Москве ожидается дождь, гроза, град и сильный ветер. Просим водителей быть внимательными на дороге: держите дистанцию, избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на телефон во время движения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водителям советуют не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями.
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