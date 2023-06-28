https://ria.ru/20230628/vizit-1880908492.html

Президент Польши прибыл с визитом в Киев

Президент Польши прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 28.06.2023

Президент Польши прибыл с визитом в Киев

Президент Польши Анджей Дуда находится с визитом в Киеве, сообщает его канцелярия. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:39

2023-06-28T14:39

2023-06-28T14:39

киев

польша

анджей дуда

владимир зеленский

нато

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ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда находится с визитом в Киеве, сообщает его канцелярия. "Президент Анджей Дуда находится с визитом в Киеве. Беседа с Владимиром Зеленским связана с празднованием украинского Дня конституции", - говорится в сообщении, где добавлено, что стороны обсудят ситуацию на ЗАЭС и "на фронте". "Также будет поднята тема подготовки к июльскому саммиту НАТО", - отметили в канцелярии. Дуда уже посещал Киев несколько месяцев назад.

https://ria.ru/20230606/soyuz-1876595532.html

киев

польша

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киев, польша, анджей дуда, владимир зеленский, нато