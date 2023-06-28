https://ria.ru/20230628/vizit-1880908492.html
Президент Польши прибыл с визитом в Киев
Президент Польши прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 28.06.2023
Президент Польши прибыл с визитом в Киев
Президент Польши Анджей Дуда находится с визитом в Киеве, сообщает его канцелярия. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:39
2023-06-28T14:39
2023-06-28T14:39
киев
польша
анджей дуда
владимир зеленский
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844247336_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b4dbacdf1b5ed5b6b2937e2286b63601.jpg
ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда находится с визитом в Киеве, сообщает его канцелярия. "Президент Анджей Дуда находится с визитом в Киеве. Беседа с Владимиром Зеленским связана с празднованием украинского Дня конституции", - говорится в сообщении, где добавлено, что стороны обсудят ситуацию на ЗАЭС и "на фронте". "Также будет поднята тема подготовки к июльскому саммиту НАТО", - отметили в канцелярии. Дуда уже посещал Киев несколько месяцев назад.
https://ria.ru/20230606/soyuz-1876595532.html
киев
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844247336_69:0:2737:2001_1920x0_80_0_0_8a589c59a1888ab4b793c9d29146eac6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, польша, анджей дуда, владимир зеленский, нато
Киев, Польша, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, НАТО
Президент Польши прибыл с визитом в Киев
Президент Польши Дуда находится с визитом в Киеве, где проведет переговоры с Зеленским