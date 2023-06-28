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Президент Польши прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 28.06.2023
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14:39 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/vizit-1880908492.html
Президент Польши прибыл с визитом в Киев
Президент Польши прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 28.06.2023
Президент Польши прибыл с визитом в Киев
Президент Польши Анджей Дуда находится с визитом в Киеве, сообщает его канцелярия. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:39
2023-06-28T14:39
киев
польша
анджей дуда
владимир зеленский
нато
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ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда находится с визитом в Киеве, сообщает его канцелярия. "Президент Анджей Дуда находится с визитом в Киеве. Беседа с Владимиром Зеленским связана с празднованием украинского Дня конституции", - говорится в сообщении, где добавлено, что стороны обсудят ситуацию на ЗАЭС и "на фронте". "Также будет поднята тема подготовки к июльскому саммиту НАТО", - отметили в канцелярии. Дуда уже посещал Киев несколько месяцев назад.
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киев, польша, анджей дуда, владимир зеленский, нато
Киев, Польша, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, НАТО
Президент Польши прибыл с визитом в Киев

Президент Польши Дуда находится с визитом в Киеве, где проведет переговоры с Зеленским

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда находится с визитом в Киеве, сообщает его канцелярия.
"Президент Анджей Дуда находится с визитом в Киеве. Беседа с Владимиром Зеленским связана с празднованием украинского Дня конституции", - говорится в сообщении, где добавлено, что стороны обсудят ситуацию на ЗАЭС и "на фронте".
"Также будет поднята тема подготовки к июльскому саммиту НАТО", - отметили в канцелярии.
Дуда уже посещал Киев несколько месяцев назад.
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КиевПольшаАнджей ДудаВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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