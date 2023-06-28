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Владельцу упавшего на Сахалине вертолета запретили коммерческие перевозки - РИА Новости, 28.06.2023
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03:35 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/vertolet-1880811175.html
Владельцу упавшего на Сахалине вертолета запретили коммерческие перевозки
Владельцу упавшего на Сахалине вертолета запретили коммерческие перевозки - РИА Новости, 28.06.2023
Владельцу упавшего на Сахалине вертолета запретили коммерческие перевозки
Деятельность индивидуальной предпринимательницы, чей Robinson-44 с туристами на борту зимой этого года разбился на Сахалине, признана незаконной, ей запретили... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T03:35
2023-06-28T03:35
сахалин
южно-сахалинск
дальневосточная транспортная прокуратура
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июн – РИА Новости. Деятельность индивидуальной предпринимательницы, чей Robinson-44 с туристами на борту зимой этого года разбился на Сахалине, признана незаконной, ей запретили коммерческие воздушные перевозки, сообщает в среду пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. "По иску Сахалинского транспортного прокурора суд признал незаконной и запретил деятельность предпринимателя по организации прогулочных полетов на вертолете", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, что предпринимательница организовывала прогулочные полеты, не имея сертификата эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных перевозок. Суд исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме, судебное решение вступило в силу, отмечает пресс-служба. Robinson 44 совершил в феврале этого года жесткую посадку недалеко от Южно-Сахалинска. На борту вертолета было три человека – пилот и два пассажира. В аварии погибли командир воздушного судна и женщина-турист, мужчина-пассажир был прооперирован. По факту крушения вертолета было возбуждено уголовное дело. Иск Сахалинской транспортной прокуратуры рассматривал Южно-Сахалинский городской суд.
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сахалин, южно-сахалинск, дальневосточная транспортная прокуратура, происшествия
Сахалин, Южно-Сахалинск, Дальневосточная транспортная прокуратура, Происшествия
Владельцу упавшего на Сахалине вертолета запретили коммерческие перевозки

Владельцу разбившегося на Сахалине зимой вертолета запретили коммерческие перевозки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов
Сотрудник правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудник правоохранительных органов. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июн – РИА Новости. Деятельность индивидуальной предпринимательницы, чей Robinson-44 с туристами на борту зимой этого года разбился на Сахалине, признана незаконной, ей запретили коммерческие воздушные перевозки, сообщает в среду пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«
"По иску Сахалинского транспортного прокурора суд признал незаконной и запретил деятельность предпринимателя по организации прогулочных полетов на вертолете", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, что предпринимательница организовывала прогулочные полеты, не имея сертификата эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных перевозок.
Суд исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме, судебное решение вступило в силу, отмечает пресс-служба.
Robinson 44 совершил в феврале этого года жесткую посадку недалеко от Южно-Сахалинска. На борту вертолета было три человека – пилот и два пассажира. В аварии погибли командир воздушного судна и женщина-турист, мужчина-пассажир был прооперирован. По факту крушения вертолета было возбуждено уголовное дело. Иск Сахалинской транспортной прокуратуры рассматривал Южно-Сахалинский городской суд.
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СахалинЮжно-СахалинскДальневосточная транспортная прокуратураПроисшествия
 
 
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