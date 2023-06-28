https://ria.ru/20230628/vertolet-1880811175.html

Владельцу упавшего на Сахалине вертолета запретили коммерческие перевозки

Владельцу упавшего на Сахалине вертолета запретили коммерческие перевозки - РИА Новости, 28.06.2023

Владельцу упавшего на Сахалине вертолета запретили коммерческие перевозки

Деятельность индивидуальной предпринимательницы, чей Robinson-44 с туристами на борту зимой этого года разбился на Сахалине, признана незаконной, ей запретили... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T03:35

2023-06-28T03:35

2023-06-28T03:35

сахалин

южно-сахалинск

дальневосточная транспортная прокуратура

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июн – РИА Новости. Деятельность индивидуальной предпринимательницы, чей Robinson-44 с туристами на борту зимой этого года разбился на Сахалине, признана незаконной, ей запретили коммерческие воздушные перевозки, сообщает в среду пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. "По иску Сахалинского транспортного прокурора суд признал незаконной и запретил деятельность предпринимателя по организации прогулочных полетов на вертолете", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, что предпринимательница организовывала прогулочные полеты, не имея сертификата эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных перевозок. Суд исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме, судебное решение вступило в силу, отмечает пресс-служба. Robinson 44 совершил в феврале этого года жесткую посадку недалеко от Южно-Сахалинска. На борту вертолета было три человека – пилот и два пассажира. В аварии погибли командир воздушного судна и женщина-турист, мужчина-пассажир был прооперирован. По факту крушения вертолета было возбуждено уголовное дело. Иск Сахалинской транспортной прокуратуры рассматривал Южно-Сахалинский городской суд.

https://ria.ru/20230527/motodeltaplan-1874570384.html

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южно-сахалинск

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сахалин, южно-сахалинск, дальневосточная транспортная прокуратура, происшествия