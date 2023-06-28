https://ria.ru/20230628/vakansii-1880959983.html

"Авито Работа": число вакансий выросло в 2,5 раза в первом полугодии

"Авито Работа": число вакансий выросло в 2,5 раза в первом полугодии - РИА Новости, 28.06.2023

"Авито Работа": число вакансий выросло в 2,5 раза в первом полугодии

Число вакансий на российском рынке труда в первом полугодии 2023 года выросло более чем в 2,5 раза к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил управляющий... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T18:11

2023-06-28T18:11

2023-06-28T18:11

авито

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150950/32/1509503263_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_7c23f6c10103e3e4283cf212adb0940f.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Число вакансий на российском рынке труда в первом полугодии 2023 года выросло более чем в 2,5 раза к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил управляющий директор платформы "Авито Работа" Артем Кумпель."Рынок труда претерпевает глобальные изменения: компании нуждаются в рабочей силе - рост числа вакансий в первом полугодии 2023 года составил 175% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Совокупное число вакансий выросло на 154%. При этом в стране наблюдается рекордно низкий уровень безработицы - 3,3%", - сказал Кумпель в ходе пресс-конференции "Кого и как нанимают в 2023", состоявшейся в среду в офисе компании.Он указал на уверенное смещение рынка в сегменте массовых профессий - от рынка работодателей к рынку соискателей. Это означает, что соискатели имеют больший выбор предложений о работе, чем ранее.Управляющий директор платформы также отметил тройной рост числа вакансий для кандидатов без опыта работы."Один из факторов такого развития событий на рынке труда – демографическая "яма" 90-х годов. Второй – увеличение числа вакансий с неполной и удаленной занятостью и другими нестандартными формами: такие варианты трудоустройства стали предлагать в 2,5 раза чаще. Это началось в период пандемии, когда многие работодатели пересмотрели подход, изыскав возможности для удаленного и других новых форматов работы", - пояснил Кумпель.При этом, по его словам, количество соискателей, которых интересует временная занятость или неполный рабочий день, выросло более чем на 140%, а доля совмещающих основную работу и подработку превысила 50% и будет расти дальше.Глава "Авито Работы" уточнил, что наиболее значительный прирост вакансий в первом полугодии 2023 года по сравнению со вторым полугодием 2022 года отмечен по профессиям специалиста технической поддержки (в 4 раза) и оператора колл-центра (в 3,7 раза). Больше всего предложений о работе в первом полугодии было размещено в сфере производства — 16% от всех объявлений на "Авито Работе". Самые распространенные вакансии в этой отрасли — сварщик, слесарь и сборщик. На втором месте — продажи (13%).В разрезе профессий самый востребованный работник — водитель (8% от числа всех вакансий), на втором месте — таксист (6%), на третьем - продавец-консультант (4%). Среди офисных профессий наиболее распространенные — бухгалтер, администратор, менеджер по работе с клиентами. Наиболее популярные творческие профессии — художник, визажист и актер.Согласно данным исследования "Авито Работы", обнародованным в ходе пресс-конференции, 81% из тех, кто искал работу за последний год, подбирали вакансии на специальных онлайн-сервисах. Джоб-платформами пользовались подавляющее большинство во всех возрастных группах и независимо от географии проживания. Также респонденты искали работу в интернете с помощью социальных сетей (23%) и мессенджеров (21%). При этом 67% опрошенных при поиске работы онлайн использовали смартфон, по 15% делали это на ноутбуке или стационарном компьютере.

https://ria.ru/20230628/indeks-1880949477.html

https://ria.ru/20230505/vakansii-1869810864.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

авито, технологии