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"Авито Работа": число вакансий выросло в 2,5 раза в первом полугодии - РИА Новости, 28.06.2023
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18:11 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/vakansii-1880959983.html
"Авито Работа": число вакансий выросло в 2,5 раза в первом полугодии
"Авито Работа": число вакансий выросло в 2,5 раза в первом полугодии - РИА Новости, 28.06.2023
"Авито Работа": число вакансий выросло в 2,5 раза в первом полугодии
Число вакансий на российском рынке труда в первом полугодии 2023 года выросло более чем в 2,5 раза к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил управляющий... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T18:11
2023-06-28T18:11
авито
технологии
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Число вакансий на российском рынке труда в первом полугодии 2023 года выросло более чем в 2,5 раза к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил управляющий директор платформы "Авито Работа" Артем Кумпель."Рынок труда претерпевает глобальные изменения: компании нуждаются в рабочей силе - рост числа вакансий в первом полугодии 2023 года составил 175% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Совокупное число вакансий выросло на 154%. При этом в стране наблюдается рекордно низкий уровень безработицы - 3,3%", - сказал Кумпель в ходе пресс-конференции "Кого и как нанимают в 2023", состоявшейся в среду в офисе компании.Он указал на уверенное смещение рынка в сегменте массовых профессий - от рынка работодателей к рынку соискателей. Это означает, что соискатели имеют больший выбор предложений о работе, чем ранее.Управляющий директор платформы также отметил тройной рост числа вакансий для кандидатов без опыта работы."Один из факторов такого развития событий на рынке труда – демографическая "яма" 90-х годов. Второй – увеличение числа вакансий с неполной и удаленной занятостью и другими нестандартными формами: такие варианты трудоустройства стали предлагать в 2,5 раза чаще. Это началось в период пандемии, когда многие работодатели пересмотрели подход, изыскав возможности для удаленного и других новых форматов работы", - пояснил Кумпель.При этом, по его словам, количество соискателей, которых интересует временная занятость или неполный рабочий день, выросло более чем на 140%, а доля совмещающих основную работу и подработку превысила 50% и будет расти дальше.Глава "Авито Работы" уточнил, что наиболее значительный прирост вакансий в первом полугодии 2023 года по сравнению со вторым полугодием 2022 года отмечен по профессиям специалиста технической поддержки (в 4 раза) и оператора колл-центра (в 3,7 раза). Больше всего предложений о работе в первом полугодии было размещено в сфере производства — 16% от всех объявлений на "Авито Работе". Самые распространенные вакансии в этой отрасли — сварщик, слесарь и сборщик. На втором месте — продажи (13%).В разрезе профессий самый востребованный работник — водитель (8% от числа всех вакансий), на втором месте — таксист (6%), на третьем - продавец-консультант (4%). Среди офисных профессий наиболее распространенные — бухгалтер, администратор, менеджер по работе с клиентами. Наиболее популярные творческие профессии — художник, визажист и актер.Согласно данным исследования "Авито Работы", обнародованным в ходе пресс-конференции, 81% из тех, кто искал работу за последний год, подбирали вакансии на специальных онлайн-сервисах. Джоб-платформами пользовались подавляющее большинство во всех возрастных группах и независимо от географии проживания. Также респонденты искали работу в интернете с помощью социальных сетей (23%) и мессенджеров (21%). При этом 67% опрошенных при поиске работы онлайн использовали смартфон, по 15% делали это на ноутбуке или стационарном компьютере.
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авито, технологии
Авито, Технологии

"Авито Работа": число вакансий выросло в 2,5 раза в первом полугодии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОфис компании Avito в Москве
Офис компании Avito в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Офис компании Avito в Москве
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Число вакансий на российском рынке труда в первом полугодии 2023 года выросло более чем в 2,5 раза к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил управляющий директор платформы "Авито Работа" Артем Кумпель.
"Рынок труда претерпевает глобальные изменения: компании нуждаются в рабочей силе - рост числа вакансий в первом полугодии 2023 года составил 175% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Совокупное число вакансий выросло на 154%. При этом в стране наблюдается рекордно низкий уровень безработицы - 3,3%", - сказал Кумпель в ходе пресс-конференции "Кого и как нанимают в 2023", состоявшейся в среду в офисе компании.
Он указал на уверенное смещение рынка в сегменте массовых профессий - от рынка работодателей к рынку соискателей. Это означает, что соискатели имеют больший выбор предложений о работе, чем ранее.
Управляющий директор платформы также отметил тройной рост числа вакансий для кандидатов без опыта работы.
Логотип в офисе компании Avito в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
"Авито Работа" представила открытый Индекс рынка труда
Вчера, 17:17
"Один из факторов такого развития событий на рынке труда – демографическая "яма" 90-х годов. Второй – увеличение числа вакансий с неполной и удаленной занятостью и другими нестандартными формами: такие варианты трудоустройства стали предлагать в 2,5 раза чаще. Это началось в период пандемии, когда многие работодатели пересмотрели подход, изыскав возможности для удаленного и других новых форматов работы", - пояснил Кумпель.
При этом, по его словам, количество соискателей, которых интересует временная занятость или неполный рабочий день, выросло более чем на 140%, а доля совмещающих основную работу и подработку превысила 50% и будет расти дальше.
Глава "Авито Работы" уточнил, что наиболее значительный прирост вакансий в первом полугодии 2023 года по сравнению со вторым полугодием 2022 года отмечен по профессиям специалиста технической поддержки (в 4 раза) и оператора колл-центра (в 3,7 раза). Больше всего предложений о работе в первом полугодии было размещено в сфере производства — 16% от всех объявлений на "Авито Работе". Самые распространенные вакансии в этой отрасли — сварщик, слесарь и сборщик. На втором месте — продажи (13%).
IT-специалист за работой - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
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5 мая, 04:05
В разрезе профессий самый востребованный работник — водитель (8% от числа всех вакансий), на втором месте — таксист (6%), на третьем - продавец-консультант (4%). Среди офисных профессий наиболее распространенные — бухгалтер, администратор, менеджер по работе с клиентами. Наиболее популярные творческие профессии — художник, визажист и актер.
Согласно данным исследования "Авито Работы", обнародованным в ходе пресс-конференции, 81% из тех, кто искал работу за последний год, подбирали вакансии на специальных онлайн-сервисах. Джоб-платформами пользовались подавляющее большинство во всех возрастных группах и независимо от географии проживания. Также респонденты искали работу в интернете с помощью социальных сетей (23%) и мессенджеров (21%). При этом 67% опрошенных при поиске работы онлайн использовали смартфон, по 15% делали это на ноутбуке или стационарном компьютере.
 
АвитоТехнологии
 
 
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