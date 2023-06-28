https://ria.ru/20230628/vakansii-1880959983.html
"Авито Работа": число вакансий выросло в 2,5 раза в первом полугодии
"Авито Работа": число вакансий выросло в 2,5 раза в первом полугодии - РИА Новости, 28.06.2023
"Авито Работа": число вакансий выросло в 2,5 раза в первом полугодии
Число вакансий на российском рынке труда в первом полугодии 2023 года выросло более чем в 2,5 раза к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил управляющий... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T18:11
2023-06-28T18:11
2023-06-28T18:11
авито
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150950/32/1509503263_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_7c23f6c10103e3e4283cf212adb0940f.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Число вакансий на российском рынке труда в первом полугодии 2023 года выросло более чем в 2,5 раза к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил управляющий директор платформы "Авито Работа" Артем Кумпель."Рынок труда претерпевает глобальные изменения: компании нуждаются в рабочей силе - рост числа вакансий в первом полугодии 2023 года составил 175% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Совокупное число вакансий выросло на 154%. При этом в стране наблюдается рекордно низкий уровень безработицы - 3,3%", - сказал Кумпель в ходе пресс-конференции "Кого и как нанимают в 2023", состоявшейся в среду в офисе компании.Он указал на уверенное смещение рынка в сегменте массовых профессий - от рынка работодателей к рынку соискателей. Это означает, что соискатели имеют больший выбор предложений о работе, чем ранее.Управляющий директор платформы также отметил тройной рост числа вакансий для кандидатов без опыта работы."Один из факторов такого развития событий на рынке труда – демографическая "яма" 90-х годов. Второй – увеличение числа вакансий с неполной и удаленной занятостью и другими нестандартными формами: такие варианты трудоустройства стали предлагать в 2,5 раза чаще. Это началось в период пандемии, когда многие работодатели пересмотрели подход, изыскав возможности для удаленного и других новых форматов работы", - пояснил Кумпель.При этом, по его словам, количество соискателей, которых интересует временная занятость или неполный рабочий день, выросло более чем на 140%, а доля совмещающих основную работу и подработку превысила 50% и будет расти дальше.Глава "Авито Работы" уточнил, что наиболее значительный прирост вакансий в первом полугодии 2023 года по сравнению со вторым полугодием 2022 года отмечен по профессиям специалиста технической поддержки (в 4 раза) и оператора колл-центра (в 3,7 раза). Больше всего предложений о работе в первом полугодии было размещено в сфере производства — 16% от всех объявлений на "Авито Работе". Самые распространенные вакансии в этой отрасли — сварщик, слесарь и сборщик. На втором месте — продажи (13%).В разрезе профессий самый востребованный работник — водитель (8% от числа всех вакансий), на втором месте — таксист (6%), на третьем - продавец-консультант (4%). Среди офисных профессий наиболее распространенные — бухгалтер, администратор, менеджер по работе с клиентами. Наиболее популярные творческие профессии — художник, визажист и актер.Согласно данным исследования "Авито Работы", обнародованным в ходе пресс-конференции, 81% из тех, кто искал работу за последний год, подбирали вакансии на специальных онлайн-сервисах. Джоб-платформами пользовались подавляющее большинство во всех возрастных группах и независимо от географии проживания. Также респонденты искали работу в интернете с помощью социальных сетей (23%) и мессенджеров (21%). При этом 67% опрошенных при поиске работы онлайн использовали смартфон, по 15% делали это на ноутбуке или стационарном компьютере.
https://ria.ru/20230628/indeks-1880949477.html
https://ria.ru/20230505/vakansii-1869810864.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150950/32/1509503263_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_55bd72c47f82ed7bbf62bcbc937db09c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авито, технологии
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Число вакансий на российском рынке труда в первом полугодии 2023 года выросло более чем в 2,5 раза к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил управляющий директор платформы "Авито Работа" Артем Кумпель.
"Рынок труда претерпевает глобальные изменения: компании нуждаются в рабочей силе - рост числа вакансий в первом полугодии 2023 года составил 175% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Совокупное число вакансий выросло на 154%. При этом в стране наблюдается рекордно низкий уровень безработицы - 3,3%", - сказал Кумпель в ходе пресс-конференции "Кого и как нанимают в 2023", состоявшейся в среду в офисе компании.
Он указал на уверенное смещение рынка в сегменте массовых профессий - от рынка работодателей к рынку соискателей. Это означает, что соискатели имеют больший выбор предложений о работе, чем ранее.
Управляющий директор платформы также отметил тройной рост числа вакансий для кандидатов без опыта работы.
"Авито Работа" представила открытый Индекс рынка труда
"Один из факторов такого развития событий на рынке труда – демографическая "яма" 90-х годов. Второй – увеличение числа вакансий с неполной и удаленной занятостью и другими нестандартными формами: такие варианты трудоустройства стали предлагать в 2,5 раза чаще. Это началось в период пандемии, когда многие работодатели пересмотрели подход, изыскав возможности для удаленного и других новых форматов работы", - пояснил Кумпель.
При этом, по его словам, количество соискателей, которых интересует временная занятость или неполный рабочий день, выросло более чем на 140%, а доля совмещающих основную работу и подработку превысила 50% и будет расти дальше.
Глава "Авито Работы" уточнил, что наиболее значительный прирост вакансий в первом полугодии 2023 года по сравнению со вторым полугодием 2022 года отмечен по профессиям специалиста технической поддержки (в 4 раза) и оператора колл-центра (в 3,7 раза). Больше всего предложений о работе в первом полугодии было размещено в сфере производства — 16% от всех объявлений на "Авито Работе". Самые распространенные вакансии в этой отрасли — сварщик, слесарь и сборщик. На втором месте — продажи (13%).
Число вакансий в сфере IT на "Авито Работе" выросло на 51 процент
В разрезе профессий
самый востребованный работник — водитель (8% от числа всех вакансий), на втором месте — таксист (6%), на третьем - продавец-консультант (4%). Среди офисных профессий наиболее распространенные — бухгалтер, администратор, менеджер по работе с клиентами. Наиболее популярные творческие профессии — художник, визажист и актер.
Согласно данным исследования "Авито Работы", обнародованным в ходе пресс-конференции, 81% из тех, кто искал работу за последний год, подбирали вакансии на специальных онлайн-сервисах. Джоб-платформами пользовались подавляющее большинство во всех возрастных группах и независимо от географии проживания. Также респонденты искали работу в интернете с помощью социальных сетей (23%) и мессенджеров (21%). При этом 67% опрошенных при поиске работы онлайн использовали смартфон, по 15% делали это на ноутбуке или стационарном компьютере.