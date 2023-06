https://ria.ru/20230628/uskoritel-1880844944.html

Россия поможет Бразилии улучшить экологию вокруг Амазонки

Россия поможет Бразилии улучшить экологию вокруг Амазонки - РИА Новости, 28.06.2023

Россия поможет Бразилии улучшить экологию вокруг Амазонки

Институт ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН) совместно с Институтом электронно-пучковых технологий (EB-tech... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T11:12

2023-06-28T11:12

2023-06-28T11:12

наука

технологии

бразилия

россия

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151955/45/1519554525_0:108:2001:1233_1920x0_80_0_0_77525823cfbd45d09999784c94e43fe8.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Институт ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН) совместно с Институтом электронно-пучковых технологий (EB-tech Co., Ltd., Южная Корея) создали и поставили бразильскому Институту энергетических и ядерных исследований (IPEN) мобильный промышленный ускоритель для обеззараживания и очистки воды местных рек, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе российского института. "Специалисты ИЯФ СО РАН совместно с южнокорейскими коллегами из EB Tech Co., Ltd. разработали мобильный промышленный ускоритель для бразильских ученых IPEN. Данный промышленный ускоритель с энергией 0,7 МэВ и током пучка 28 мА - это мобильная версия классического ускорителя серии ЭЛВ. В мае 2023 года сотрудники ИЯФ осуществили пуско-наладку оборудования на территории заказчика", - сообщили в институте. Там отметили, что работы осуществлены при финансовой поддержке МАГАТЭ. Как пояснили в институте, как правило промышленные ускорители располагаются в бетонных бункерах, но данная модель была специально сделана под задачи заказчика и представляет собой компактный ускоритель со свинцовой защитой, установленный в большегрузном трейлере". "Наши коллеги из Бразилии приобрели мобильную версию промышленного ускорителя – такая установка подходит для проведения экспериментов вне стационарных лабораторий, например, для очистки и обеззараживания сточных вод, которые попадают в притоки реки Амазонка", - приводят в институте слова старшего научного сотрудника ИЯФ СО РАН, кандидата технических наук Алексея Корчагина. На этом ускорителе будут проводить эксперименты по очистке и обеззараживанию воды с выездами в места с неблагоприятной экологической обстановкой, включая очаги возможных бактериальных заражений, так как установку можно также применять для радиационной стерилизации медоборудования и фармпродуктов, пастеризации, модификации проводниковых приборов и других целей. "С коллегами из Южной Кореи мы разделяем работы по созданию установок. В данном случае в ИЯФ мы собирали ускорительную трубку, высоковольтный выпрямитель, корейцы разрабатывали систему управления для установки, сосуд высокого давления, сам заказчик конструировал радиационную защиту. А вот процесс монтажа и пуско-наладки проходил уже совместно на территории Института энергетических и ядерных исследований в Сан-Паулу", - пояснил Корчагин. Промышленные ускорители ЭЛВ, созданные в ИЯФ СО РАН, применяется различными компаниями и научно-исследовательскими институтами США, Японии, Кореи, Китая, Малайзии, Индии, Италии, Германии, Чехии, Польши для радиационной обработки проводов и кабелей, медицинских изделий, фармацевтических и косметических средств, полиэтилена и стерилизации пищевых продуктов.

https://ria.ru/20230628/nauka-1880060811.html

https://ria.ru/20230620/nauka-1879137151.html

бразилия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, бразилия, россия, наука