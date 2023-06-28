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Россия поможет Бразилии улучшить экологию вокруг Амазонки
Россия поможет Бразилии улучшить экологию вокруг Амазонки - РИА Новости, 28.06.2023
Россия поможет Бразилии улучшить экологию вокруг Амазонки
Институт ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН) совместно с Институтом электронно-пучковых технологий (EB-tech... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:12
2023-06-28T11:12
2023-06-28T11:12
наука
технологии
бразилия
россия
наука
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Институт ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН) совместно с Институтом электронно-пучковых технологий (EB-tech Co., Ltd., Южная Корея) создали и поставили бразильскому Институту энергетических и ядерных исследований (IPEN) мобильный промышленный ускоритель для обеззараживания и очистки воды местных рек, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе российского института. "Специалисты ИЯФ СО РАН совместно с южнокорейскими коллегами из EB Tech Co., Ltd. разработали мобильный промышленный ускоритель для бразильских ученых IPEN. Данный промышленный ускоритель с энергией 0,7 МэВ и током пучка 28 мА - это мобильная версия классического ускорителя серии ЭЛВ. В мае 2023 года сотрудники ИЯФ осуществили пуско-наладку оборудования на территории заказчика", - сообщили в институте. Там отметили, что работы осуществлены при финансовой поддержке МАГАТЭ. Как пояснили в институте, как правило промышленные ускорители располагаются в бетонных бункерах, но данная модель была специально сделана под задачи заказчика и представляет собой компактный ускоритель со свинцовой защитой, установленный в большегрузном трейлере". "Наши коллеги из Бразилии приобрели мобильную версию промышленного ускорителя – такая установка подходит для проведения экспериментов вне стационарных лабораторий, например, для очистки и обеззараживания сточных вод, которые попадают в притоки реки Амазонка", - приводят в институте слова старшего научного сотрудника ИЯФ СО РАН, кандидата технических наук Алексея Корчагина. На этом ускорителе будут проводить эксперименты по очистке и обеззараживанию воды с выездами в места с неблагоприятной экологической обстановкой, включая очаги возможных бактериальных заражений, так как установку можно также применять для радиационной стерилизации медоборудования и фармпродуктов, пастеризации, модификации проводниковых приборов и других целей. "С коллегами из Южной Кореи мы разделяем работы по созданию установок. В данном случае в ИЯФ мы собирали ускорительную трубку, высоковольтный выпрямитель, корейцы разрабатывали систему управления для установки, сосуд высокого давления, сам заказчик конструировал радиационную защиту. А вот процесс монтажа и пуско-наладки проходил уже совместно на территории Института энергетических и ядерных исследований в Сан-Паулу", - пояснил Корчагин. Промышленные ускорители ЭЛВ, созданные в ИЯФ СО РАН, применяется различными компаниями и научно-исследовательскими институтами США, Японии, Кореи, Китая, Малайзии, Индии, Италии, Германии, Чехии, Польши для радиационной обработки проводов и кабелей, медицинских изделий, фармацевтических и косметических средств, полиэтилена и стерилизации пищевых продуктов.
https://ria.ru/20230628/nauka-1880060811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, бразилия, россия, наука
Наука, Технологии, Бразилия, Россия, Наука
Россия поможет Бразилии улучшить экологию вокруг Амазонки
Россия поставила в Бразилию ускоритель частиц для улучшения экологии вокруг Амазонки
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Институт ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН) совместно с Институтом электронно-пучковых технологий (EB-tech Co., Ltd., Южная Корея) создали и поставили бразильскому Институту энергетических и ядерных исследований (IPEN) мобильный промышленный ускоритель для обеззараживания и очистки воды местных рек, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе российского института.
"Специалисты ИЯФ СО РАН совместно с южнокорейскими коллегами из EB Tech Co., Ltd. разработали мобильный промышленный ускоритель для бразильских ученых IPEN. Данный промышленный ускоритель с энергией 0,7 МэВ и током пучка 28 мА - это мобильная версия классического ускорителя серии ЭЛВ. В мае 2023 года сотрудники ИЯФ осуществили пуско-наладку оборудования на территории заказчика", - сообщили в институте.
Там отметили, что работы осуществлены при финансовой поддержке МАГАТЭ
. Как пояснили в институте, как правило промышленные ускорители располагаются в бетонных бункерах, но данная модель была специально сделана под задачи заказчика и представляет собой компактный ускоритель со свинцовой защитой, установленный в большегрузном трейлере".
"Наши коллеги из Бразилии приобрели мобильную версию промышленного ускорителя – такая установка подходит для проведения экспериментов вне стационарных лабораторий, например, для очистки и обеззараживания сточных вод, которые попадают в притоки реки Амазонка", - приводят в институте слова старшего научного сотрудника ИЯФ СО РАН, кандидата технических наук Алексея Корчагина.
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На этом ускорителе будут проводить эксперименты по очистке и обеззараживанию воды с выездами в места с неблагоприятной экологической обстановкой, включая очаги возможных бактериальных заражений, так как установку можно также применять для радиационной стерилизации медоборудования и фармпродуктов, пастеризации, модификации проводниковых приборов и других целей.
"С коллегами из Южной Кореи мы разделяем работы по созданию установок. В данном случае в ИЯФ мы собирали ускорительную трубку, высоковольтный выпрямитель, корейцы разрабатывали систему управления для установки, сосуд высокого давления, сам заказчик конструировал радиационную защиту. А вот процесс монтажа и пуско-наладки проходил уже совместно на территории Института энергетических и ядерных исследований в Сан-Паулу", - пояснил Корчагин.
Промышленные ускорители ЭЛВ, созданные в ИЯФ СО РАН, применяется различными компаниями и научно-исследовательскими институтами США
, Японии
, Кореи, Китая
, Малайзии
, Индии
, Италии
, Германии
, Чехии
, Польши
для радиационной обработки проводов и кабелей, медицинских изделий, фармацевтических и косметических средств, полиэтилена и стерилизации пищевых продуктов.
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