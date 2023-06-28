https://ria.ru/20230628/uregulirovanie-1880941995.html

Лавров призвал Украину и Запад не тянуть с мирным урегулированием

Лавров призвал Украину и Запад не тянуть с мирным урегулированием - РИА Новости, 28.06.2023

Лавров призвал Украину и Запад не тянуть с мирным урегулированием

Чем дольше Украина и Запад будут тянуть с мирным урегулированием, тем сложнее будет договариваться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:38

2023-06-28T16:38

2023-06-28T16:53

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украина

сергей лавров

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Чем дольше Украина и Запад будут тянуть с мирным урегулированием, тем сложнее будет договариваться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра", которое было опубликовано на официальном сайте МИД России."Те, кто отказываются от переговоров, а это весь Запад и Украина, должны понимать, что чем дольше они тянут с мирным урегулированием, тем тяжелее будет договариваться", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20230628/lavrov-1880943630.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, сергей лавров, россия