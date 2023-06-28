https://ria.ru/20230628/uregulirovanie-1880941995.html
Лавров призвал Украину и Запад не тянуть с мирным урегулированием
Лавров призвал Украину и Запад не тянуть с мирным урегулированием - РИА Новости, 28.06.2023
Лавров призвал Украину и Запад не тянуть с мирным урегулированием
Чем дольше Украина и Запад будут тянуть с мирным урегулированием, тем сложнее будет договариваться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:38
2023-06-28T16:38
2023-06-28T16:53
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украина
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Чем дольше Украина и Запад будут тянуть с мирным урегулированием, тем сложнее будет договариваться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра", которое было опубликовано на официальном сайте МИД России."Те, кто отказываются от переговоров, а это весь Запад и Украина, должны понимать, что чем дольше они тянут с мирным урегулированием, тем тяжелее будет договариваться", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20230628/lavrov-1880943630.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей лавров, россия
В мире, Украина, Сергей Лавров, Россия
Лавров призвал Украину и Запад не тянуть с мирным урегулированием
Лавров: чем дольше Украина и Запад тянут с урегулированием, тем тяжелее договориться