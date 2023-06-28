https://ria.ru/20230628/ukraina-1880941506.html

Захарова заявила, что разрешить конфликт на Украине без России не получится

Захарова заявила, что разрешить конфликт на Украине без России не получится - РИА Новости, 28.06.2023

Захарова заявила, что разрешить конфликт на Украине без России не получится

Попытки определить исход украинского конфликта на "саммите мира" без участия России обречены на провал, веры словам, которые там будут произнесены, нет, Москва... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:35

2023-06-28T16:35

2023-06-28T16:35

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Попытки определить исход украинского конфликта на "саммите мира" без участия России обречены на провал, веры словам, которые там будут произнесены, нет, Москва призывает страны, которые по-настоящему стремятся к миру, не участвовать в мероприятии, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Попытки определить исход украинского конфликта без участия России обречены на провал", - сказала Захарова в ходе брифинга, комментируя попытки Запада убедить страны глобального Юга участвовать в "саммите мира" по Украине. Она добавила, что "веры словам, которые там будут произнесены, нет вообще". "Мы призываем ответственные государства, которые по-настоящему стремятся к миру и заявляют о готовности сыграть конструктивную роль в поиске политико-дипломатического решения конфликта, не участвовать в этой затее. Она провокационна. Ваше присутствие на саммите необходимо Западу лишь для того, чтобы создать видимость широкой поддержки его итогов, а это как раз и отдалит перспективу мирного урегулирования", - отметила Захарова. По ее словам, задачей "саммита мира" является "продвижение лживой "формулы мира" Владимира Зеленского и попытка убедить весь мир в ее безальтернативности". В начале июня источник РИА Новости в Москве отмечал, что так называемый мирный саммит, который пытается созвать Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его "формула мира", все, кто согласится участвовать в нем, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230628/briks-1880505940.html

https://ria.ru/20230627/ukraina-1880588086.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр