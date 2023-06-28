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Захарова заявила, что разрешить конфликт на Украине без России не получится - РИА Новости, 28.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:35 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/ukraina-1880941506.html
Захарова заявила, что разрешить конфликт на Украине без России не получится
Захарова заявила, что разрешить конфликт на Украине без России не получится - РИА Новости, 28.06.2023
Захарова заявила, что разрешить конфликт на Украине без России не получится
Попытки определить исход украинского конфликта на "саммите мира" без участия России обречены на провал, веры словам, которые там будут произнесены, нет, Москва... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:35
2023-06-28T16:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Попытки определить исход украинского конфликта на "саммите мира" без участия России обречены на провал, веры словам, которые там будут произнесены, нет, Москва призывает страны, которые по-настоящему стремятся к миру, не участвовать в мероприятии, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Попытки определить исход украинского конфликта без участия России обречены на провал", - сказала Захарова в ходе брифинга, комментируя попытки Запада убедить страны глобального Юга участвовать в "саммите мира" по Украине. Она добавила, что "веры словам, которые там будут произнесены, нет вообще". "Мы призываем ответственные государства, которые по-настоящему стремятся к миру и заявляют о готовности сыграть конструктивную роль в поиске политико-дипломатического решения конфликта, не участвовать в этой затее. Она провокационна. Ваше присутствие на саммите необходимо Западу лишь для того, чтобы создать видимость широкой поддержки его итогов, а это как раз и отдалит перспективу мирного урегулирования", - отметила Захарова. По ее словам, задачей "саммита мира" является "продвижение лживой "формулы мира" Владимира Зеленского и попытка убедить весь мир в ее безальтернативности". В начале июня источник РИА Новости в Москве отмечал, что так называемый мирный саммит, который пытается созвать Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его "формула мира", все, кто согласится участвовать в нем, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230628/briks-1880505940.html
https://ria.ru/20230627/ukraina-1880588086.html
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в мире, россия, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Захарова заявила, что разрешить конфликт на Украине без России не получится

Захарова: попытки разрешить конфликт на Украине без участия России обречены на провал

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Попытки определить исход украинского конфликта на "саммите мира" без участия России обречены на провал, веры словам, которые там будут произнесены, нет, Москва призывает страны, которые по-настоящему стремятся к миру, не участвовать в мероприятии, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Попытки определить исход украинского конфликта без участия России обречены на провал", - сказала Захарова в ходе брифинга, комментируя попытки Запада убедить страны глобального Юга участвовать в "саммите мира" по Украине. Она добавила, что "веры словам, которые там будут произнесены, нет вообще".
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"Мы призываем ответственные государства, которые по-настоящему стремятся к миру и заявляют о готовности сыграть конструктивную роль в поиске политико-дипломатического решения конфликта, не участвовать в этой затее. Она провокационна. Ваше присутствие на саммите необходимо Западу лишь для того, чтобы создать видимость широкой поддержки его итогов, а это как раз и отдалит перспективу мирного урегулирования", - отметила Захарова. По ее словам, задачей "саммита мира" является "продвижение лживой "формулы мира" Владимира Зеленского и попытка убедить весь мир в ее безальтернативности".
В начале июня источник РИА Новости в Москве отмечал, что так называемый мирный саммит, который пытается созвать Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его "формула мира", все, кто согласится участвовать в нем, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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