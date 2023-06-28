https://ria.ru/20230628/ugol-1880820359.html

В Минфине сообщили о сохранении планов не повышать НДПИ на уголь

В Минфине сообщили о сохранении планов не повышать НДПИ на уголь - РИА Новости, 28.06.2023

В Минфине сообщили о сохранении планов не повышать НДПИ на уголь

Минфин России не обсуждает повышение НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на уголь в четвертом квартале, сохраняет свои планы, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T07:55

2023-06-28T07:55

2023-06-28T07:57

россия

алексей сазанов

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минфин России не обсуждает повышение НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на уголь в четвертом квартале, сохраняет свои планы, сообщил в интервью РИА Новости замминистра Алексей Сазанов. "Сейчас в плане изменения налогообложения угольной отрасли ничего не обсуждается", - сказал он, отвечая на вопрос о том, изменилась ли позиция министерства в этом вопросе. В апреле газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу министерства сообщила, что Минфин планирует увеличить НДПИ в угольной отрасли в четвертом квартале "в случае хороших финансовых результатов работы участников рынка" с начала года, при этом введение экспортных пошлин пока не рассматривается. В пресс-службе ведомства РИА Новости также подтвердили эту информацию. Однако позднее Сазанов в беседе с журналистами опроверг эту информацию, объяснив это тем, что произошло недопонимание.

https://ria.ru/20230613/vystavka-1877864932.html

россия

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россия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика