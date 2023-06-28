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В Минфине сообщили о сохранении планов не повышать НДПИ на уголь - РИА Новости, 28.06.2023
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07:55 28.06.2023 (обновлено: 07:57 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/ugol-1880820359.html
В Минфине сообщили о сохранении планов не повышать НДПИ на уголь
В Минфине сообщили о сохранении планов не повышать НДПИ на уголь - РИА Новости, 28.06.2023
В Минфине сообщили о сохранении планов не повышать НДПИ на уголь
Минфин России не обсуждает повышение НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на уголь в четвертом квартале, сохраняет свои планы, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T07:55
2023-06-28T07:57
россия
алексей сазанов
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минфин России не обсуждает повышение НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на уголь в четвертом квартале, сохраняет свои планы, сообщил в интервью РИА Новости замминистра Алексей Сазанов. "Сейчас в плане изменения налогообложения угольной отрасли ничего не обсуждается", - сказал он, отвечая на вопрос о том, изменилась ли позиция министерства в этом вопросе. В апреле газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу министерства сообщила, что Минфин планирует увеличить НДПИ в угольной отрасли в четвертом квартале "в случае хороших финансовых результатов работы участников рынка" с начала года, при этом введение экспортных пошлин пока не рассматривается. В пресс-службе ведомства РИА Новости также подтвердили эту информацию. Однако позднее Сазанов в беседе с журналистами опроверг эту информацию, объяснив это тем, что произошло недопонимание.
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россия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Россия, Алексей Сазанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
В Минфине сообщили о сохранении планов не повышать НДПИ на уголь

В Минфине сообщили о сохранении планов не повышать НДПИ на уголь в четвертом квартале

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКедровский угольный разрез
Кедровский угольный разрез - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Кедровский угольный разрез. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минфин России не обсуждает повышение НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на уголь в четвертом квартале, сохраняет свои планы, сообщил в интервью РИА Новости замминистра Алексей Сазанов.
«
"Сейчас в плане изменения налогообложения угольной отрасли ничего не обсуждается", - сказал он, отвечая на вопрос о том, изменилась ли позиция министерства в этом вопросе.
В апреле газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу министерства сообщила, что Минфин планирует увеличить НДПИ в угольной отрасли в четвертом квартале "в случае хороших финансовых результатов работы участников рынка" с начала года, при этом введение экспортных пошлин пока не рассматривается. В пресс-службе ведомства РИА Новости также подтвердили эту информацию.
Однако позднее Сазанов в беседе с журналистами опроверг эту информацию, объяснив это тем, что произошло недопонимание.
Компания АЗОТТЕХ поучаствовала в выставке Уголь России и майнинг - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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